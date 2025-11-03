"Ăn 3 loại rau này, virus sẽ tránh xa": 3 món ngon dễ nấu còn chống lại vi khuẩn và tăng khả năng miễn dịch

Mùa thu - đông luân phiên đến, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Thời tiết lạnh giá không khiến cơ thể chúng ta không chỉ đứng trước thách thức chống chịu từng đợt lạnh mà còn phải đối diện với hệ thống miễn dịch dễ bị suy yếu, khiến virus, vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Do đó, khi bước vào mùa thu/mùa đông, chúng ta cần phải lưu tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần chú trọng đưa các nguyên liệu có lợi cho sức khỏe vào các món ăn không chỉ để thỏa mãn vị giác mà còn đạt được mục đích bồi bổ cơ thể. Chế độ ăn uống của chúng ta cần thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu 3 loại rau củ gần như "penicillin" theo đúng nghĩa đen. Chúng không chỉ có đặc tính kháng khuẩn và dưỡng ẩm mà còn tăng cường hệ miễn dịch, khiến chúng trở thành báu vật tuyệt đối cho những bữa ăn trong mùa thu - đông của gia đình bạn!

Cùng tìm hiểu 3 loại rau củ và các công thức chế biến món ăn để giúp gia đình vừa ngon miệng lại chống được vi khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch trong mùa thu - đông này nhé!

1. Củ cải

Củ cải thường được gọi là "tiểu nhân sâm" trong y học cổ truyền. Chúng giàu vitamin C và nhiều nguyên tố vi lượng, có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn tuyệt vời. Ăn củ cải vào mùa thu - đông không chỉ giúp dưỡng ẩm, thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch. Hơn nữa, dầu mù tạt trong củ cải là một loại "penicillin" tự nhiên, có tác dụng chống lại nhiều loại vi khuẩn.

Công thức gợi ý: Củ cải xanh xào tép biển

Món ăn này dễ làm, có hương vị thanh mát, đặc biệt thích hợp cho mùa thu khô hanh.

Nguyên liệu: 300g củ cải xanh, 75g tép biển khô, 5g hành củ khô, 3g muối, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, dầu ăn.

Cách làm món củ cải xanh xào tép biển

Bước 1: Củ cải xanh bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành dạng sợi. Tép biển khô rửa sạch và ngâm khoảng 15 phút, sau đó vớt ra để ráo nước. Hành khô bóc bỏ vỏ, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho hành khô băm nhỏ vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho tép biển vào xào đến khi ráo nước, săn lại thì thêm củ cải xanh thái sợi vào, tăng nhiệt độ bếp và xào nhanh đến khi củ cải mềm thì nêm muối, tinh chất cốt gà và đảo đều để các nguyên liệu ngấm gia vị hòa quyện vào nhau.

Thành phẩm món củ cải xanh xào tép biển

Món ăn này vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Củ cải tươi mát kết hợp với tép biển thơm đậm đà tạo nên hương vị đặc biệt hấp dẫn và hoàn hảo khi dùng kèm với cơm.

2. Nấm sò

Nấm sò được coi là "ngôi sao chống ung thư" trong số các loại nấm. Chúng chứa oysterol - một chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh, gần như tương đương với "penicillin" tự nhiên. Ăn nấm sò vào mùa thu - đông không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất, đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa cảm lạnh vào mùa thu - đông.

Công thức được đề xuất: Nấm sò chiên giòn

Món ăn này giòn bên ngoài, mềm bên trong, thậm chí còn ngon hơn thịt. Đây là món ngon khó cưỡng cho mùa thu.

Nguyên liệu: 300g nấm sò, 100g bột mì (hoặc bột chiên giòn không gia vị), 25g tinh bột ngô, 5g muối, 2 quả trứng gà, một chút bột tiêu trắng, bột ớt, bột thì là, vừng trắng rang chín.

Cách làm món nấm sò chiên giòn

Bước 1: Cắt bỏ chân nấm sau đó rửa sạch rồi xé nấm sò thành từng miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, tiếp theo thả nấm sò vào chần qua, vớt ra để nguội rồi vắt bỏ bớt nước. Lưu ý khi bạn vắt nước trong nấm sò càng khô, thì độ bám bột sẽ tốt hơn, khi chiên cũng sẽ ra thành phẩm ngon hơn.

Bước 2: Để pha bột chiên, bạn cho bột mì, tinh bột ngô, trứng, một ít muối và bột tiêu trắng, sau đó thêm một lượng nước thích hợp, khuấy đều đến khi bột sánh mịn, không còn vón cục. Sau đó bạn cho nấm sò vào nhúng để phủ đều một lớp bột.

Mẹo: Để đảm bảo độ giòn của nấm sau khi chiên, bạn có thể thay nước bằng bia. Như vậy sẽ có lớp vỏ bên ngoài bông hơn và giòn hơn.

Bước 3: Đun nóng chảo, cho dầu ăn vào. Đến khi dầu nóng khoảng 60% nhiệt độ tối đa thì thả nấm sò đã phủ bột vào chiên đến khi vàng nâu nhẹ. Vớt nấm ra để riêng. Khi dầu nóng trở lại, chiên nấm lần hai cho đến khi vàng nâu và giòn. Vớt nấm ra, để ráo dầu. Rắc chút muối, ớt bột, bột thì là lên trên và thưởng thức!

Thành phẩm món nấm sò chiên giòn

Nấm sau khi chiên có lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong sần sật, ngọt tự nhiên ăn rất ngon. Với món ăn này bạn có thể dùng tương cà hoặc tương ớt chấm cùng rất hợp vị cho bữa cơm mùa đông.

3. Rau hẹ

Rau hẹ không chỉ là thực phẩm bổ thận, làm ấm cơ thể mà còn là một "chuyên gia kháng khuẩn" tiềm ẩn. Rau hẹ chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh - một chất tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, được ví như "penicillin" trong thế giới thực phẩm. Ăn rau hẹ với lượng vừa phải vào mùa thu - đông có thể giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn bên ngoài.

Công thức gợi ý: Hẹ xào váng đậu

Món ăn này chế biến đơn giản và nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5 phút nấu, vừa bổ dưỡng lại ngon miệng.

Nguyên liệu: 150g váng đậu tươi (còn gọi là váng đậu lụa), 120g rau hẹ, 3g muối, một ít tỏi băm, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 1/2 thìa canh nước tương, dầu ăn.

Cách làm món hẹ xào váng đậu

Bước 1: Rửa sạch và cắt rau hẹ thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Váng đậu lụa bạn thái thành dạng sợi sau đó cho vào nồi nước sôi, chần qua, vớt ra, để ráo.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho chút dầu ăn vào. Tiếp theo bạn cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho váng đậu vào xào trong khoảng 1 phút thì thêm chút nước tương vào để nêm nếm. Sau đó cho rau hẹ vào xào nhanh tay trong khoảng 30 giây. Nêm muối và tinh chất cốt gà vào rồi xào đều cho đến khi rau hẹ mềm, chuyển màu xanh đậm thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức. Không nên xào hẹ quá lâu, vì sẽ ảnh hưởng đến hương vị và dinh dưỡng, do đó phải xào nhanh ở lửa lớn.

Thành phẩm món hẹ xào váng đậu

Rau hẹ xào váng đậu là món ăn đơn giản với hương vị thơm ngon. Váng đậu mềm mướt có độ ngậy ngon quyện trong hương thơm tự nhiên, thanh mát của rau hẹ, ăn rất đưa cơm lại tốt cho sức khỏe.

Mùa thu - đông là mùa cần chú ý đến sức khỏe, và chế độ ăn uống của chúng ta nên phù hợp với thời tiết. 3 loại rau củ này, được cho là chứa "penicillin" (kháng sinh) tự nhiên, không chỉ có giá cả phải chăng mà còn dễ chế biến. Trong mùa dễ bị cảm lạnh, viêm phổi..., bạn hãy nấu những món ăn này cho gia đình để tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa virus gây bệnh.