Món ăn này ngon đến nỗi trẻ biếng ăn cũng phải mê, rất dễ làm và vô cùng hợp với cơm!

Nếu nói về những nguyên liệu quen thuộc lại rẻ mà chúng ta thường xuyên dùng để nấu món ăn cho gia đình thì có lẽ đậu phụ nằm trong top đầu! Đậu phụ có thể chế biến được nhiều món ăn ngon từ đơn giản cho đến phức tạp; có thể là nguyên liệu đơn lẻ trong món ăn hoặc cũng có khi được kết hợp với rau củ đầy màu sắc hoặc thịt băm mềm ngon... Những món ăn từ đậu phụ luôn dễ chế biến và dường như lúc nào cũng thấy ngon miệng vô cùng.

Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một món ăn ngon từ đậu phụ. Món ăn này được kết hợp với các nguyên liệu khác một cách rất tinh tế. Đậu phụ mềm tan trong miệng, cung cấp protein chất lượng cao; ớt chuông xanh, đỏ, cà rốt và mộc nhĩ không chỉ làm đẹp mắt món ăn mà còn cung cấp nhiều loại vitamin. Thịt heo thái sợi được ướp rất thơm và mềm.

Món ăn này cực kỳ dễ làm. Từ khâu chuẩn bị đến khi trình bày chỉ mất khoảng hai mươi phút, rất phù hợp cho những người bận rộn hoặc những bà mẹ muốn đổi vị cho cả gia đình. Hơn nữa, đây là món ăn chỉ cần nấu trong một nồi, vừa có cơm vừa có rau, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Nếu nhà có trẻ biếng/kén ăn thì món ăn này sẽ khiến bé không thể cưỡng lại được. Phần nước sốt chua ngọt, thơm, ăn vào là mê. Đậu phụ mềm, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Khi tiết trời se lạnh, được thưởng thức một nồi đậu phụ nóng hổi nghi ngút khói, quây quần bên bàn ăn, cả gia đình sẽ cảm thấy ấm áp và mãn nguyện. Giờ thì cùng làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món đậu phụ xào thập cẩm sốt chua ngọt

Nguyên liệu chính: 1 miếng đậu phụ non, nửa quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ, một ít mộc nhĩ, 3 tép tỏi, 1 gốc hành baro, 1/3 củ cà rốt, 150g thịt heo, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, 1/2 thìa canh dầu hào, một ít bột tiêu trắng, một ít bột gừng, 1 thìa canh bột bắp, một chút rau mùi thái nhỏ (hành lá).

Nguyên liệu nước sốt: 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh giấm balsamic (hoặc giấm gạo), 1.5 thìa canh bột bắp, 2 thìa canh sốt cà chua, 1/2 thìa canh đường.

Cách làm món đậu phụ xào thập cẩm sốt chua ngọt

Bước 1: Ớt chuông bạn rửa sạch, loại bỏ hạt sau đó thái sợi. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch và thái sợi. Mộc nhĩ ngâm cho nở mềm rồi cũng thái sợi. Tỏi bóc bỏ vỏ, thái lát. Thịt heo bạn rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái dạng sợi nhỏ. Tiếp đó cho thịt heo vào bát, thêm 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh nước tương đen, nửa thìa canh dầu hào, một nhúm bột tiêu trắng, một nhúm bột gừng và 1 thìa canh bột bắp. Trộn đều, đậy kín và ướp trong khoảng 15 phút. Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt nạc vào, xào cho đến khi thịt chuyển màu, thì cho ra đĩa để riêng.

Bước 2: Cắt đậu phụ thành khối vuông vừa phải, sau đó thả vào nồi nước sôi, chần qua. Vớt đậu phụ ra, để ráo nước. Trong một nồi khác, cho một ít dầu ăn vào, đun nóng. Sau đó cho hành baro thái nhỏ và tỏi vào xào cho đến khi thơm. Tiếp đó bạn cho mộc nhĩ thái sợi, cà rốt, ớt chuông xanh và đỏ vào, xào trong khoảng 1-2 phút. Nếu muốn cay, chỉ bạn có thể thêm một chút ớt tươi cay vào, xào cho đến khi.

Bước 3: Bạn pha sẵn phần nước sốt gồm 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh giấm balsamic, 1.5 thìa canh bột bắp, 2 thìa canh tương cà chua và nửa thìa canh đường; khuấy đều cho hòa quyện. Sau khi xào các loại rau củ chín tới, bạn thêm đậu phụ đã cắt khối vuông và thịt thái sợi vào. Dùng phới dẹt khuấy nhẹ, đều tay để các nguyên liệu đan xen nhau, sau đó từ từ đổ nước sốt vào.

Bước 4: Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa, trang trí với rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

Thành phẩm món đậu phụ xào thập cẩm sốt chua ngọt

Đây là một món ăn rất ngon và hấp dẫn, hương vị đậm đà rất kích thích vị giác. Với phần nước sốt có vị chua ngọt nên trẻ con đặc biệt yêu thích và sẽ ăn nhiều cơm hơn, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông khi trẻ em kém khẩu vị. Nếu bạn đang lúng túng không biết nấu món gì để đổi vị, giúp cả nhà ngon miệng thì hãy nấu món ăn này nhé!