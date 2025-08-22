Dùng 2 nguyên liệu có tác dụng giảm cân, thải độc này làm món ăn cực đưa vị mà chỉ "nháy mắt" là xong

Cà tím là một loại rau củ có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Cà tím rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, là món ăn thường xuyên xuất hiện bàn ăn của nhiều gia đình từ mùa từ hè sang thu. Nếu bạn đã chán ngán việc om, xào và nướng cà tím, hôm nay tôi sẽ giúp bạn sẽ khám phá một cách thưởng thức cà tím mới. Cà tím có vị chua, cay, mát và không hề ngấy, đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng bức hiện nay. Cà tím được chế biến theo cách này có khả năng hấp thụ mạnh, đồng thời có thể loại bỏ các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể, giúp giải độc và giảm cân dễ dàng.

Khi chế biến món ăn này, tốt nhất nên chọn những quả cà tím dài, tươi vì chúng có thể giữ được màu tím đẹp mắt ngay cả khi đã lấy ra khỏi nồi. Cà tím rất giàu anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Cà tím cũng là một loại rau củ giàu kali điển hình, đặc biệt dễ hấp thụ vào cơ thể. Hương vị cũng ngon hơn.

Y học cổ truyền cho rằng, rau mùi có tính ấm, mùi thơm, giúp kích thích tiêu hóa. Rau mùi có tác dụng chống đầy hơi, bồi bổ dạ dày. Ăn rau mùi giúp cải thiện tiêu hóa, hạ sốt, chữa cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, hỗ trợ người cao huyết áp. Còn theo khoa học hiện đại, rau mùi chứa protein, vitamin, khoáng chất, chất béo, caroten và các chất dinh dưỡng khác, trong đó lượng vitamin C trong rau mùi cao hơn các loại rau thông thường. Ngoài ra hàm lượng carotene có trong rau mùi cũng cao hơn 10 lần so với cà chua, dưa chuột...

Rau mùi có tác dụng giải độc, nhuận tràng, giảm mẩn ngứa, phong hàn, thúc đẩy khí huyết toàn thân lưu thông. Hàm lượng vitamin A và C trong rau mùi khá cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các loại vitamin này còn hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A giúp ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe đôi mắt của bạn và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Khi bạn kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau, thêm vào vài thành phần gia vị là có được món ăn thơm ngon. Cách làm rất đơn giản, nên bạn hãy lưu lại nhé!

Nguyên liệu làm món cà tím trộn rau mùi chua cay

1-2 quả cà tím (lượng cà tím tùy thuộc vào khẩu phàn ăn), 1 nắm rau mùi, 5 tép tỏi, 1-2 quả ớt, một ít muối, 1 thìa canh đường trắng, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh nước mắm (hoặc nước tương) và một chút dầu điều.

Cách làm món cà tím trộn rau mùi chua cay

Bước 1: Cà tím bạn chọn quả tươi, thon dài đều. Sau đó cắt bỏ cuống rồi rửa sạch. Ngâm cà tím trong nước muối có pha chút tinh bột để loại bỏ tạp chất. Sau khi ngâm cà tím xong thì bạn rửa lại dưới vòi nước. Cho nước vào nồi hấp, đặt lên bếp. Khi nước sôi bạn cho cà tím lên xửng rồi hấp trong khoảng 8 đến 10 phút. Trong lúc chờ cà tím hấp chín, bạn nhặt bỏ rễ rau mùi rồi rửa sạch. Sau đó cắt rau mùi thành khúc ngắn vừa phải.

Mẹo: Nếu cà tím to và dày hơn, bạn có thể cắt đôi và hấp sao cho mặt cắt ngang hướng xuống dưới. Cách này sẽ giúp cà tím không bị đổi màu.

Bước 2: Sau khi cà tím hấp chín, bạn lấy ra khỏi xửng và để cho nguội bớt. Sau đó đeo găng tay thực phẩm vào rồi xé cà tím thành dạng sợi dài. Nếu quả cà tím quá dài, bạn có thể cắt đôi trước khi hấp để ăn sẽ tiện lợi hơn. Sau khi xé cà tím xong, bạn cho vào bát tô.

Bước 3: Sau đó bạn thêm rau mùi (tùy theo sở thích mà cho nhiều hoặc ít), tỏi và ớt băm, một chút muối cho vừa ăn, đường trắng để tăng hương vị, giấm, nước mắm (hoặc nước tương), 1/2 thìa canh dầu điều vào bát đựng cà tím. Dùng đũa trộn đều để cà tím và rau mùi ngấm gia vị. Sau khi trộn xong hãy đợi khoảng 5 phút rồi mới thưởng thức sẽ ngon hơn.

Thành phẩm món cà tím trộn rau mùi chua cay

Món cà tím trộn rau mùi chua cay làm cực dễ mà hương vị thơm ngon. Bạn có thể cảm nhận được rõ ràng độ tươi mát, thanh ngọt, đậm đà của cà tím xen lẫn rau mùi thơm giòn kích thích vị giác. Các nguyên liệu thấm nước trộn chua, ngọt, cay đậm vị. Tất cả tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời cho món ăn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cà tím trộn rau mùi chua cay!