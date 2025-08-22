Rau bí đừng xào nữa, đem nấu canh thế này hương vị hoàn hảo, ăn là ghiền và tốt cho sức khỏe

Nhắc đến rau bí ngô/ngọn bí ngô, chắc hẳn bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến món rau bí xào tỏi hoặc rau bí xào thịt bò. Rất ít người nghĩ mang ngọn rau bí đi nấu canh. Thực tế, khi kết hợp loại rau này với thịt thăn heo sẽ làm thành món canh có hương vị hoàn hảo và tốt cho sức khỏe lại còn cực kỳ gây nghiện.

Hãy bắt đầu với thành phần dinh dưỡng của các nguyên liệu: Thịt thăn heo (hoặc bò) là nguyên liệu ít béo, giàu protein, và khi kết hợp với bí đỏ, một nguồn dinh dưỡng phong phú, món ăn này thật sự tuyệt vời. Trong khi đó, nếu chỉ nhìn hình thức thì hầu hết ai cũng đánh giá thấp vì cho rằng đó là loại rau "nhà nghèo". Nhưng thực tế rau bí ngô cực kỳ giàu chất xơ, kali và canxi, đồng thời còn cung cấp vitamin A, C và K. Chúng là một chất tăng cường kali, natri tự nhiên, đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch. Toàn bộ món canh chứa đầy protein, chất xơ và vitamin, tạo nên một món ăn bổ dưỡng và sảng khoái lại có thể xoa dịu dạ dày của bạn!

Về hương vị, món canh này thanh nhẹ nhưng vẫn thơm, rất hợp khi dùng với cơm. Hãy thử ngay xem, và bạn cũng sẽ yêu thích hương vị tươi mát này.

Nguyên liệu để nấu canh rau bí thịt heo

1 mớ ngọn rau bí, 150g thịt thăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít bột tiêu trắng, một ít nước tương đen, lượng gia vị vừa phải, 2 thìa canh bột năng, 2 tép tỏi.

Cách nấu canh rau bí thịt heo

Bước 1: Thịt thăn heo bạn rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước rồi thái thành các lát mỏng, cho vào bát. Thêm nước tương, bột tiêu trắng, một chút gia vị, dầu hào và một ít bột năng (bột bắp cũng được) và trộn đều. Khi nào thấy một lớp bột năng dính trên bề mặt là được. Cuối cùng, thêm một chút dầu ăn vào và trộn đều để giữ độ ẩm; bọc kín và ướp một lúc.

Bước 2: Phần ngọn rau bí ngô bạn tước bỏ lớp vàng bên ngoài và cuống lá. Phần có gai lông cần loại bỏ hoàn toàn nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Sau đó bạn rửa sạch và để ráo nước. Tiếp theo làm nóng nồi với chút dầu ăn. Sau đó cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho rau bí vào xào đến khi mềm.

Bước 3: Thêm một lượng nước sôi vừa đủ vào. Đun đến khi nước sôi trở lại thì thả từng lát thịt vào. Tiếp tục đun sôi trên lửa lớn cho đến khi thịt chín thì nêm gia vị cho vừa ăn và một chút bột tiêu trắng vào. Cuối cùng bạn rưới một chút dầu mè vào và rắc một ít kỷ tử nếu thích.

Thành phẩm món canh rau bí thịt heo

Nếu từ trước tới giờ bạn chỉ xào ngọn rau bí thì ngay sau hôm nay hãy thử nấu món canh này nhé. Rau bí ngô mềm mại, càng nhai càng thơm và ngon. Thịt heo mềm ngọt, còn nước canh thì thanh mát lạ thường, thoang thoảng hương thơm đặc trưng của ngọn bí ngô. Món súp này hoàn hảo cho mùa thu, vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng lại thanh mát!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh rau bí thịt heo!