Chuyện 8 lần xem mắt đang viral xứ Trung: Lần đầu tiên thấy cảnh tượng buồn cười đến đáng thương thế này!

Một câu chuyện khá hot đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc kể về một cô gái trải qua 5 năm và khoảng 8 lần xem mắt do mẹ sắp xếp. Cô không đòi hỏi nhà giàu, cũng chẳng đặt tiêu chuẩn “trên trời”, chỉ mong gặp một người tử tế, phù hợp. Thế nhưng càng xem, cô càng phát hiện ra một điều: cái khó nhất của xem mắt không phải tìm được người độc thân, mà là tìm được người không mang theo một “gói điều kiện đi kèm” quá lớn.

8 màn xem mắt không biết nên khóc hay cười

Cô gái kể mình tốt nghiệp một trường đại học không quá nổi tiếng, học Ngữ văn Trung Quốc. Sau khi ra trường, cô tự viết tiểu thuyết mạng, có chút thành tích rồi dựa vào năng lực của mình tìm được công việc lương cao, thậm chí mua nhà, mua xe bằng tiền mặt.

Mẹ cô từ chỗ sốt ruột vì con gái chưa có thành tựu, bỗng chuyển sang một trạng thái mới: “Con gái mình tốt thế này thì phải tìm một người thật xứng”.

Và thế là chiến dịch xem mắt bắt đầu.

Người đầu tiên được giới thiệu có nhà. Nhưng đến nơi, cô mới biết đó là căn nhà đã có cả một gia đình ba người ở suốt nhiều năm. Mẹ đối phương nói sau khi con trai kết hôn, bà sẽ “về quê”. Cô nghe xong chỉ muốn quay xe: lấy một người chồng mà cảm giác như nhận thêm cả một “combo trách nhiệm” thì ai chẳng sợ.

Người thứ hai được mẹ quảng cáo cao 1m75, đẹp trai, còn nhất quyết lái xe đến đón. Gặp mặt rồi cô mới phát hiện anh còn thấp hơn cô đồng nghiệp cao 1m68.

Người thứ ba có nhà, có xe, công việc ổn định. Nghe qua rất ổn cho đến khi anh tuyên bố sẽ đón bố mẹ từ nơi khác đến sống cùng sau khi kết hôn, còn cô phải ở nhà chăm sóc họ vì anh là con một. Cô hỏi ngược: “Tôi cũng là con một, vậy bố mẹ tôi thì sao?”. Người đàn ông chỉ cười, không trả lời.

Người thứ tư thậm chí còn khiến cô phải “nâng cấp” khái niệm xem mắt. Anh không nhà, không xe, có một em trai đang học tiểu học và dành gần cả buổi gặp mặt để than phiền đồng nghiệp. Cuối cùng, anh đề nghị nếu hai người đến với nhau, cô nên cùng anh nghỉ việc, chuyển thành phố và thi công chức.

Người thứ năm lại suy diễn vì thấy cô nhắn tin với bạn. Anh lập tức cho rằng cô đã có người yêu nhưng vẫn đi xem mắt, thậm chí còn mặc định cô không thể chơi game Liên Minh Huyền Thoại.

Người thứ sáu thì không hợp ngay từ lúc trò chuyện nên cả hai quyết định không gặp.

Người thứ bảy được mẹ cô đặc biệt kỳ vọng vì nghe nói là một cán bộ có năng lực, cùng ngành với bà. Nhưng buổi gặp kéo dài đúng vài phút. Người đàn ông hơn 30 tuổi gần như không nói một câu, ngồi im từ đầu đến cuối, để cô tự thanh toán bữa ăn rồi kết thúc.

Đến người thứ tám, mẹ cô lại vô cùng hào hứng. Đó là một “phi công trẻ”, được giới thiệu cao 1m75, đẹp trai, có thành tích đáng kể thời đại học. Nhưng khi gặp mặt, cô phát hiện anh chỉ cao khoảng 1m65, cân nặng được cô ước tính hơn 80kg và phần lớn câu chuyện xoay quanh những “chiến tích huy hoàng” thời sinh viên.

Lần này, cô quyết định không chịu đựng nữa. Cô lái xe đưa mẹ đi cùng, nhưng yêu cầu mẹ ngồi trong xe quan sát từ xa để sau này khỏi nói rằng con gái cố tình tìm cớ từ chối.

Sau bữa ăn, cô hỏi: “Thế nào mẹ?”.

Mẹ cô trả lời rằng bà đã gọi điện mắng thẳng mẹ của đối phương một trận vì tội giới thiệu con trai quá lời. Sau đó, mẹ cô im lặng một thời gian.

Còn cô gái thì tuyên bố: “Tôi vô cùng hài lòng”.

Câu chuyện khiến dân mạng bật cười. Có người nói mẹ cô tuy sốt ruột nhưng vẫn chưa đến mức bất chấp. Có người hài hước khuyên cô cứ chờ thêm vài năm, vì “lứa con trai mới đang lớn, 16 tuổi đã cao 1m77 rồi”. Người khác thậm chí còn châm biếm: “Nhất định phải kết hôn nhé, biết đâu sau khi cưới, nguồn cảm hứng viết tiểu thuyết của bạn sẽ tuôn trào bất tận”.

Vì sao chuyện xem mắt lại thành “cuộc thi tuyển dụng” của các gia đình?

Điều khiến câu chuyện này viral không hẳn vì cô gái khó tính. Ngược lại, thứ khiến dân mạng cười ra nước mắt chính là việc mỗi người xuất hiện đều mang theo một vấn đề mà đối phương phải giải quyết thay mình.

Người thì muốn vợ chăm bố mẹ. Người muốn vợ bỏ việc. Người đã có nhà nhưng căn nhà lại đi kèm bố mẹ. Người khoe chiều cao nhưng “số liệu thực tế” khác hoàn toàn. Còn người được khen có năng lực thì lại không có nổi một câu trò chuyện trong buổi gặp đầu tiên.

Đằng sau những tình huống hài hước ấy lại là nỗi lòng rất thật của cả cha mẹ lẫn con cái.

Cha mẹ đến tuổi thường bắt đầu lo. Họ nhìn bạn bè lần lượt có con dâu, con rể, cháu nội cháu ngoại rồi tự hỏi: “Bao giờ đến lượt con mình?”. Với họ, mai mối đôi khi không phải vì muốn kiểm soát con, mà vì sợ sau này con cô đơn, sợ mình già đi mà vẫn chưa thể yên tâm.

Nhưng con cái lại có một nỗi lo khác. Chúng không chỉ cần “một người để cưới”, mà cần một người có thể cùng mình sống 20, 30 năm sau đó.

Vì thế, điều đáng mừng nhất trong câu chuyện này là cô gái vẫn đủ tỉnh táo để nói “không” khi nhận ra sự không phù hợp. Mẹ cô cuối cùng cũng im lặng, thay vì tiếp tục ép con phải chọn đại một người.

Xem mắt vốn chỉ là một cách để hai người có thêm cơ hội gặp nhau, không phải vòng tuyển dụng mà bố mẹ hai bên cùng ngồi chấm điểm. Kết hôn muộn một chút vẫn tốt hơn cưới vội rồi dành cả đời giải quyết những vấn đề vốn đã nhìn thấy ngay từ buổi đầu.

Có lẽ điều buồn cười nhất của câu chuyện này là sau 5 năm, cô gái vẫn chưa tìm được chồng, nhưng lại có cả một “bộ sưu tập” những màn xem mắt đủ để viết thành vài chục chương tiểu thuyết.

Mà biết đâu, với một người viết tiểu thuyết mạng, đây lại chính là món quà cuộc đời gửi đến.

Còn các ông bố bà mẹ đang sốt ruột vì con chưa kết hôn, có lẽ cũng nên nhớ một điều: Con chưa tìm được người phù hợp không có nghĩa là con đang thất bại. Đôi khi, việc con đủ tỉnh táo để từ chối 8 người không phù hợp lại là cách con đang bảo vệ chính cuộc đời mình.

Cha mẹ mong con có gia đình là thương con. Nhưng thương con đến cuối cùng vẫn là để con có quyền chọn người sẽ sống cùng mình, chứ không phải chọn giúp con một người rồi mong con “dùng thử” cả đời.