3 hành động lúc nửa đêm của chồng tưởng rất nhỏ nhưng lại cho thấy anh ấy thương vợ đến mức nào

Đàn ông thường không giỏi nói những lời ngọt ngào như phụ nữ. Họ có thể quên ngày kỷ niệm, chẳng mấy khi mua hoa hay nói những câu lãng mạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tình cảm trong lòng họ ít hơn.

Thậm chí, có những người càng yêu vợ lại càng thể hiện theo cách rất âm thầm. Đặc biệt là những hành động xảy ra vào lúc chẳng có ai chứng kiến, khi cả hai đã trở về với không gian riêng của gia đình.

Một cái hôn vụng về, một lần xoa bóp hay việc lặng lẽ chờ vợ đi ngủ cùng đôi khi lại nói lên nhiều điều hơn những lời có cánh.

Hôn trộm vợ khi cô ấy đang ngủ

Vợ chồng sống với nhau lâu năm thường không còn quá nhiều điều để nói trước khi đi ngủ. Người xem điện thoại, người đọc tin tức, có khi nằm cạnh nhau nhưng mỗi người chìm trong một thế giới riêng.

Thế nhưng, nếu giữa những ngày bình thường ấy, người chồng bất chợt cúi xuống hôn lên trán, má, tóc hoặc môi vợ khi cô ấy đang ngủ, đó có thể là một cách rất riêng để anh thể hiện tình cảm.

Không phải người đàn ông nào cũng quen nói “anh yêu em” mỗi ngày. Với một số người, sau khi kết hôn, tình yêu không còn nằm ở những màn thể hiện cầu kỳ mà trở thành cảm giác thân thuộc: nhìn người bên cạnh ngủ say, thấy cô ấy vẫn ở đó và tự nhiên muốn dành cho cô ấy một nụ hôn.

Những khoảnh khắc như vậy không cần khán giả, cũng chẳng cần được đáp lại. Chính sự vô thức ấy đôi khi lại khiến nó trở nên chân thành.

Ảnh minh họa

Xoa lưng, bóp chân cho vợ trước khi ngủ

Một người đàn ông có thể dành cả ngày để lo chuyện công việc, tiền bạc và những trách nhiệm của gia đình nhưng lại chẳng biết nói thế nào để cảm ơn vợ.

Anh ấy nhìn thấy vợ tất bật nấu ăn, chăm con, dọn dẹp, lo đủ thứ nhưng nhiều khi chỉ im lặng. Đến tối, khi cả hai đã nằm xuống, anh bất ngờ xoa bóp vai, đấm lưng hoặc bóp chân cho vợ.

Đừng vội nghĩ đó chỉ là một hành động vụn vặt.

Có thể cả ngày hôm ấy, anh đã nhận ra vợ mệt nhưng không biết phải thể hiện ra sao. Đến lúc không còn công việc hay những chuyện phải lo, anh mới dùng cách đơn giản nhất để nói rằng: “Anh biết em đã vất vả”.

Đàn ông đôi khi không giỏi nói lời cảm ơn. Họ dùng đôi tay để thay cho câu nói ấy.

Chờ vợ vào giường rồi mới chịu ngủ

Có những ông chồng chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Vợ còn làm việc, đọc sách hay chăm con ngoài phòng khách cũng chẳng mấy khi để ý.

Nhưng nếu một ngày anh ấy cứ nằm chờ, dù đã khuya, chỉ để đợi vợ vào phòng rồi mới ngủ, đó cũng là một tín hiệu đáng để người vợ trân trọng.

Đặc biệt, nếu anh không chờ đợi vì một nhu cầu nào khác mà đơn giản chỉ muốn ôm vợ một lúc rồi cùng nhau đi ngủ, hành động ấy mang nhiều ý nghĩa hơn vẻ ngoài của nó.

Sau một ngày dài, có lẽ thứ anh cần không phải một cuộc trò chuyện dài hay một màn lãng mạn cầu kỳ. Chỉ là cảm giác người mình yêu đã nằm bên cạnh, căn phòng đã đủ đầy và một ngày nữa của gia đình đã khép lại.

Tình yêu sau hôn nhân thường không còn ồn ào như lúc yêu. Nó len vào những điều rất nhỏ, đến mức nếu không để ý, người ta dễ bỏ qua.

Một người chồng có thể không thường xuyên tặng hoa, không nói những lời ngọt ngào và cũng chẳng biết tạo bất ngờ. Nhưng nếu trong những khoảnh khắc không ai nhìn thấy, anh vẫn vô thức tìm đến người vợ của mình, chăm sóc cô ấy và muốn được nằm cạnh cô ấy, đó cũng là một cách yêu.

Bởi cuối cùng, điều đáng tin trong một cuộc hôn nhân không chỉ là những gì người ta nói khi đang vui, mà còn là cách họ đối xử với nhau trong những khoảnh khắc bình thường nhất.