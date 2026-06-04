"Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con": 2 lần IVF, 5 lần chuyển phôi không thành công và hành trình 10 năm để được là "ba mẹ"

5 lần thất bại và câu nói giữ lại hy vọng làm cha mẹ

#Nhiều lần muốn dừng lại sau 5 lần chuyển phôi thất bại, vợ chồng chị Trần Thị Vịnh và anh Nguyễn Văn Huyên (Hưng Yên) gần như kiệt sức cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhưng chính câu nói của người chồng: "Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con" đã trở thành động lực để họ tiếp tục hành trình kéo dài gần một thập kỷ và cuối cùng chạm tay vào hạnh phúc làm cha mẹ.

Gia đình chị Vịnh, anh Huyên hạnh phúc bên hai con

Gần một thập kỷ tìm con - 2 lần IVF, 5 lần chuyển phôi không thành công

Chị Trần Thị Vịnh (1989) và anh Nguyễn Văn Huyên (1987) đến từ Hưng Yên, kết hôn năm 2013, mang theo tất cả những mong ước rất đỗi bình dị của một đôi vợ chồng trẻ với một tổ ấm nhỏ, những bữa cơm có đủ hai người và rồi sẽ có thêm tiếng trẻ con bi bô gọi "bố ơi, mẹ ơi" vang lên mỗi chiều tan làm. Đó là những ước mơ giản đơn đến mức ai cũng nghĩ rằng sẽ đến rất tự nhiên, dễ dàng. Nhưng hạnh phúc, đôi khi, lại chọn cách đến muộn hơn người ta tưởng.

Một năm sau ngày cưới, mong ngóng tin vui mãi không thấy, anh chị quyết định đi khám tại bệnh viện địa phương. Kết quả khiến cả hai bất ngờ, khả năng có con tự nhiên của anh chị rất thấp vì tinh trùng của anh yếu. Từ đó mở ra một hành trình dài suốt gần mười năm sau đó, anh chị chỉ có một khát khao duy nhất, đó là được làm cha, làm mẹ.

Từ ấy, ai mách ở đâu có hy vọng, hai vợ chồng lại tìm đến, kiên trì hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. Những tháng ngày ấy trôi qua, đong đếm bằng những lần hồi hộp chờ đợi rồi lại lặng lẽ thất vọng.

Anh chị là người rất yêu trẻ con, bởi thế đi đâu nhìn thấy những em bé vui cười ríu rít, lòng lại chùng xuống. Vui cho người ta bao nhiêu thì tủi cho mình bấy nhiêu. Chị Vịnh là giáo viên dạy hợp đồng, anh Huyên làm công nhân, thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Cuộc sống khi ấy còn chật vật, lo đủ tiền sinh hoạt đã là một cố gắng lớn. Vì thế, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với anh chị là một giấc mơ xa xôi.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho cặp vợ chồng thăm khám, thực hiện IVF

Năm 2016, công việc của hai vợ chồng không thuận lợi, chị Vịnh nghỉ dạy. Anh chị quyết định ra Bắc Ninh, cùng nhau phụ giúp cho một cửa hàng bánh, bắt đầu lại từ những việc nhỏ nhất. Đó là giai đoạn vừa khó khăn, vừa là lúc hai vợ chồng dựa vào nhau nhiều hơn bao giờ hết. Cũng trong năm ấy, anh chị đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Kết quả không khác so với trước và bác sĩ tư vấn thực hiện IVF. Lần này, anh chị chỉ biết nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào, bởi cả hai đều hiểu chi phí cho IVF lúc đó vẫn là một gánh nặng quá lớn. Vậy là anh chị lại quay về, tiếp tục tìm kiếm những phương pháp điều trị khác, tiếp tục hy vọng.

Phải đến năm 2018, sau nhiều năm chắt chiu, gom góp từng đồng, gia đình chị Vịnh mới quay lại bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, quyết định thực hiện IVF.

Hai lần chọc trứng đầu tiên, mỗi lần tạo được 2 top phôi. Thời điểm ấy, anh chị chỉ có phôi ngày 2, ngày 3. Dù vậy, anh chị vẫn đặt trọn hy vọng vào từng lần chuyển phôi. Lần chuyển phôi đầu tiên mang đến niềm vui ngắn ngủi khi beta dương tính. Vợ chồng chị Vịnh đã từng tin rằng, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười. Nhưng rồi beta giảm dần, thai sinh hóa. Hy vọng vừa được thắp lên đã vụt tắt, cả anh Huyên và chị Vịnh đều cảm thấy suy sụp vì cú sốc đó.

Bốn lần chuyển phôi tiếp theo đều không thành công. Mỗi lần thất bại anh chị lại tự hỏi: "Liệu mình còn đủ sức để đi tiếp không?". Trong những ngày tháng ấy, anh Huyên luôn là điểm tựa vững vàng nhất của chị Vịnh. Khi chị gần như gục ngã, anh nắm tay vợ, động viên để chị tiếp tục hành trình: "Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tiếp tục tìm con".

Bước ngoặt mở ra cái kết trọn vẹn cho hành trình "tìm con"

Năm 2021, anh chị quyết định thực hiện IVF thêm một lần nữa. Lần này, hành trang mang theo là tất cả niềm tin, sự kiên trì sau gần một thập kỷ không bỏ cuộc.

Anh chị nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí trong khuôn khổ Tuần Lễ Vàng 2021 do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức. Với những người đã đi qua quá nhiều thất bại như anh chị, đó không chỉ là hỗ trợ về chi phí, mà còn là thêm một cơ hội để tiếp cận công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại hơn.

Cũng từ lần điều trị ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh chị có được những phôi ngày 5 với chất lượng khả quan hơn trước. Và rồi, điều mong chờ nhất cũng đến, lần chuyển phôi thứ 6, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền đã đưa em bé đến với anh chị và gửi lời chúc thành công. Cuối cùng, lời chúc của bác sĩ Hiền đã thành sự thật, chị Vịnh đã mang thai, khoảnh khắc đó niềm vui khiến hai vợ chồng vỡ òa.

Năm 2023, bé Nguyên An (Sam) chào đời. Giây phút nghe tiếng con khóc cất lên trong phòng sinh, chị Vịnh ngắm gương mặt con hồng hào, đôi môi chúm chím, xinh xắn mà nghẹn ngào. Còn anh Huyên - người đàn ông lần đầu tiên được làm cha đã không kìm được nước mắt. Gần mười năm mong chờ, gần mười năm tìm con, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay.

Cô bé Sam lém lỉnh, tinh nghịch, trái ngọt sau 10 năm mong đợi của anh Huyên, chị Vịnh

Hạnh phúc ấy tiếp tục được nhân đôi. Năm 2025, gia đình nhỏ đón thêm bé Nguyên Anh, tên gọi thân mật ở nhà là Kiss. Giờ đây anh chị đã có một mái ấm đủ đầy tiếng cười, yêu thương. Những bữa cơm giản dị bỗng trở nên trọn vẹn hơn khi có tiếng trẻ con bi bô, những buổi tối mệt mỏi cũng trở nên nhẹ nhàng chỉ vì một cái ôm, một tiếng gọi "bố mẹ".

Chàng trai Kiss đến nhân đôi hạnh phúc cho cả gia đình nhỏ

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh chị hiểu rằng hành trình tìm con không chỉ cần sự kiên trì, mà còn cần một cơ hội đúng lúc và một nơi đủ tin tưởng để gửi gắm hy vọng. "Tuần Lễ Vàng là một chương trình rất ý nghĩa với gia đình mình. Chính thời điểm quyết định nộp hồ sơ năm đó đã mở ra bước ngoặt để hôm nay mình có hai con", chị Vịnh chia sẻ. "Mình mong sẽ có thêm nhiều gia đình khác cũng được trao cơ hội như vậy".

Hiện tại, với anh Huyên và chị Vịnh, cuộc sống đã thực sự bước sang một chương mới. Đó là những buổi tối bận rộn với tiếng khóc trẻ con, là tiếng cười của Sam và Kiss mỗi sáng thức dậy, là cảm giác bình yên mà gần 10 năm trước, anh chị từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới.

Có lẽ, giá trị lớn nhất của hành trình này không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu chặng đường, mà là việc cuối cùng anh chị đã tìm được đúng nơi để đặt niềm tin, nơi không chỉ có giải pháp, mà còn có sự đồng hành đủ lâu và đủ vững vàng để đi đến cùng.

Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 28/06/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình: "TUẦN LỄ VÀNG – ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2026" với chủ đề: "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ". Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp x-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng. Từ ngày 28/5 đến 28/6/2026, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ 1 bệnh nhân).



