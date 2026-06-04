Chế độ ăn "như trẻ 6 tuổi" giúp tỉ phú Warren Buffett 95 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, bác sĩ tiết lộ: Bí quyết không nằm ở những gì bạn ăn!

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, đã 95 tuổi. Bữa sáng hàng ngày của ông gồm có trứng tráng hoặc bánh mì kẹp thịt xông khói và phô mai kèm nước ngọt có ga, bàn làm việc của ông luôn chất đầy khoai tây chiên và dưa chuột muối. Thói quen kéo dài hàng thập kỷ của Buffett đã khiến nhiều người luôn kiểm soát chế độ ăn uống của mình phải kinh ngạc.

Buffett từng hài hước nói: "Tôi đã xem bảng thống kê tuổi thọ, và tỷ lệ tử vong của trẻ 6 tuổi là thấp nhất, vì vậy tôi quyết định ăn uống như một đứa trẻ 6 tuổi".

Ông từng uống 5 lon nước ngọt có ga mỗi ngày, nhưng hiện ông được cho là đã chuyển sang uống nước ngọt có ga không calo. Theo logic sức khỏe thông thường, chế độ ăn uống này khiến nhiều người luôn kiểm soát chế độ ăn uống của mình cảm thấy khó hiểu. Một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên tạp chí Psychology & Aging có thể mang đến một góc nhìn mới về bí ẩn tuổi thọ của Buffett.

Nghiên cứu kéo dài 23 năm này đã theo dõi gần 6.000 người trưởng thành ở Mỹ. Tiến sĩ Wang Siheng (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng những người tham gia đã hoàn thành hai thang đo tâm lý từ năm 1994-1996: một thang đo "sự hài lòng với cuộc sống", hỏi "Bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không?", phản ánh cảm giác hạnh phúc hiện tại của họ; và thang đo còn lại đo "mục đích sống", hỏi "Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình có định hướng và ý nghĩa không?".

Đến năm 2022, 1.857 người trong số họ đã qua đời. Các nhà nghiên cứu đã phân tích: Thang đo nào dự đoán tốt hơn ai sẽ sống lâu hơn?

Kết quả đã khiến nhiều người ngạc nhiên! Tiến sĩ Wang Siheng chỉ ra rằng, sau khi kiểm soát các yếu tố như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thói quen hút thuốc và uống rượu, và các bệnh mãn tính, nghiên cứu cho thấy những người có ý thức cao hơn về "mục đích sống" có nguy cơ tử vong trung bình thấp hơn 7% trong vòng 23 năm!

Trong khi đó, khả năng dự đoán của "sự hài lòng với cuộc sống" suy yếu đáng kể, giảm xuống mức có ý nghĩa thống kê cận biên. Điều này có nghĩa là việc có định hướng và mục tiêu trong cuộc sống có nhiều khả năng dẫn đến tuổi thọ cao hơn so với việc chỉ đơn giản là hài lòng với cuộc sống hiện tại!

Tại sao ý thức về mục đích sống lại liên quan đến tuổi thọ? Tiến sĩ Wang Siheng tin rằng những người có mục tiêu thường sẵn sàng hành động hơn để duy trì sức khỏe của mình, không phải vì ai đó dạy họ, mà vì họ vẫn còn những việc phải làm, những nhiệm vụ chưa hoàn thành và những ước mơ chưa thực hiện.

Hơn nữa, ý thức về mục đích sống có thể dẫn đến một mạng lưới xã hội và lối sống ổn định hơn, cả hai yếu tố này đều đã được chứng minh là những yếu tố bảo vệ tuổi thọ. Tuy nhiên, tiến sĩ Wang Siheng cũng nhấn mạnh rằng đây là một nghiên cứu quan sát, không thể thiết lập mối quan hệ nhân quả rõ ràng, cũng như không thể loại trừ tất cả các yếu tố gây nhiễu có thể xảy ra.

Trở lại với Buffett, tiến sĩ Wang Siheng tin rằng ông đến văn phòng mỗi ngày không phải vì cần tiền, mà vì ông thực sự cảm thấy công việc của mình là điều thú vị nhất trên thế giới. Buffett từng nói rằng ông nhảy ra khỏi giường mỗi sáng vì không thể chờ đợi để đến chỗ làm. Ngay cả ở tuổi 95, ông vẫn giữ được niềm đam mê này với công việc, điều này có thể là một trong những chìa khóa giúp ông sống lâu dù chế độ ăn uống không đáp ứng các tiêu chuẩn "lành mạnh".

Tuy nhiên, tiến sĩ Wang Siheng cũng nhắc nhở mọi người rằng kiểm soát chế độ ăn uống vẫn vô cùng quan trọng! Nếu bạn đã mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tăng đường huyết và tăng mỡ máu, thì dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể giúp bạn hạ đường huyết. Do đó, trong khi theo đuổi mục tiêu cuộc sống, đừng quên duy trì chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh để thực sự đạt được sức khỏe thể chất, tinh thần và trường thọ.

Nguồn và ảnh: Health 2.0