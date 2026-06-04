Anh Trương, 42 tuổi (Chiết Giang, Trung Quốc) là một nhân viên văn phòng thường phải ngồi trước máy tính trên 8 tiếng mỗi ngày. Anh cho biết mình thường xuyên bị đau cổ và có huyết áp hơi cao, cơ địa dễ nóng và chảy mồ hôi nhiều hơn người khác.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, hệ thống máy điều hòa trong văn phòng của anh luôn phải hoạt động hết công suất cả ngày nhưng anh vẫn thấy bức bối trong người. Để giải tỏa cơn oi bức, anh Trương chuyển tới vị trí có luồng gió điều hào thổi mạnh hơn. Buổi trưa, anh duy trì thói quen ngủ úp mặt xuống bàn để luồng gió điều hòa trên trần nhà thổi thẳng vào gáy cho mát.

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy bị cứng cổ, chóng mặt và mệt mỏi chốc lát sau khi thức dậy. Nghĩ rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường do chưa tỉnh ngủ, mãn kinh nam và làm việc quá sức, anh chủ quan bỏ qua.

Cho đến một buổi trưa nọ, ngay khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh Trương đột nhiên cảm thấy tê liệt, yếu hẳn một nửa người bên phải cùng cảm giác choáng váng khó tả. Anh định cất tiếng gọi đồng nghiệp giúp đỡ thì phát hiện miệng và cơ mặt mình cứng lại, cũng không thể phát ra âm thanh tròn trịa như mọi khi mà chỉ bật thành tiếng kêu ú ớ.

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May mắn là người đồng nghiệp bên cạnh dù chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng rất nhanh đã nghe thấy là lập tức hô hoán mọi người. Trong lúc mọi người đổ xô tới để kiểm tra anh Trương, đồng nghiệp này nhấc máy gọi cấp cứu trong gang tấc.

Tại Trung tâm Bệnh lý Não bộ thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại tỉnh Chiết Giang, các bác sĩ chẩn đoán anh Trương bị nhồi máu não cấp tính. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên anh giữ được tính mạng, nhưng thời gian điều trị sẽ còn kéo dài và các di chứng sau đột quỵ là không thể tránh khỏi.

Bác sĩ vạch trần 2 nguyên nhân gây nhồi máu não

Theo bác sĩ phẫu thuật thần kinh Vệ Vũ Vũ, người trực tiếp điều trị cho anh Trương thì điều tra lối sống kết hợp tình trạng bệnh đã lộ ra 2 nguyên nhân chính gây nhồi máu não ở anh. Quan trọng nhất là sử dụng điều hòa sai cách.

1. Để gió điều hòa thổi thẳng vào gáy gây co thắt mạch máu

Vùng sau cổ là "đường cao tốc" chứa động mạch đốt sống đi qua các đốt sống cổ để cung cấp máu cho phần sau của não (bao gồm cả thân não và tiểu não). Đây là vùng cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương khi gặp lạnh.

Khi gió lạnh thổi trực tiếp vào gáy, các mạch máu sẽ co thắt mạnh. Nếu bệnh nhân đã có xơ cứng động mạch hoặc mảng xơ vữa, sự co thắt này sẽ làm vỡ mảng xơ vữa, kích hoạt huyết khối bịt kín lòng mạch và dẫn đến nhồi máu não nguy hiểm. Kiểu dùng điều hòa này cũng gây mệt mỏi và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

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2. Ngồi ngủ gục trên bàn gây chèn ép cơ học

Tư thế ngủ úp mặt xuống bàn làm việc kéo dài khiến các cơ vùng cổ bị căng cứng liên tục. Tình trạng này tạo ra một lực chèn ép cơ học trực tiếp lên động mạch đốt sống, làm giảm lượng máu cung cấp cho não.

Ngoài ra, thời tiết oi bức làm đổ mồ hôi nhiều, khiến độ nhớt của máu tăng cao và lưu lượng máu chảy chậm lại, rất dễ hình thành cục máu đông. Anh Trương lại có tiền sử huyết áp khá cao (chưa đến mức bệnh lý) từ trước. Tất cả những điều này hiệp đồng dẫn tới cơn đột quỵ suýt chút nữa cướp đi tính mạng của anh.

7 sai lầm khi dùng điều hòa hại sức khỏe, tăng nguy cơ đột quỵ Thông qua câu chuyện của anh Trương, bác sĩ Vệ Vũ Vũ một lần nữa cảnh báo về thói quen sai lầm khi dùng điều hòa nhiệt độ. Đặc biệt là 7 hành vi nguy hiểm dưới đây: - Để gió phả vào đầu, cổ, người: Gây co mạch đột ngột chặn dòng máu nuôi não hoặc làm liệt dây thần kinh gây méo miệng. - Chĩa thẳng cửa gió vào giường suốt đêm: Khiến mạch máu co rút liên tục khi ngủ sâu, đẩy huyết áp tăng vọt dễ gây vỡ mạch não. - Vào phòng lạnh khi đang đẫm mồ hôi, vừa tắm xong: Gây sốc nhiệt cấp tính, mạch máu co rút đột ngột khi máu đang đặc dễ kích bùng đột quỵ. - Cài đặt nhiệt độ phòng quá thấp: Tạo chênh lệch nhiệt độ lớn khiến hệ tim mạch quá tải, làm cơ thể kiệt sức và suy giảm đề kháng. - Lười uống nước khi ngồi máy lạnh: Môi trường khô gây mất nước âm thầm, làm máu bị đặc lại và dễ hình thành cục máu đông. - Uống nước đá/quá lạnh liên tục trong phòng: Làm co thắt mạch máu cổ họng, tăng độ nhớt của máu và đẩy cao nguy cơ tai biến cấp tính. - Lười vệ sinh điều hòa định kỳ: Không chỉ giảm hiệu quả làm mát, còn "tiếp tay" cho nhiều vi khuẩn, nấm mốc nguy hiểm tấn công cơ thể.

Nguồn và ảnh: Sohu, Asia One, Top 1 Health