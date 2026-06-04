Người đàn ông 56 tuổi tử vong vì xuất huyết não, bác sĩ lắc đầu: 4 thói quen đi bộ tập thể dục tự hại thân

Ông Vương, 56 tuổi ở Trung Quốc sau khi nghỉ hưu, đặc biệt chú trọng đến sức khỏe và hầu như ngày nào cũng đi bộ một tiếng đồng hồ mà không hề bỏ sót ngày nào.

Gia đình ông cũng tin rằng việc tập thể dục thường xuyên có thể bảo vệ mạch máu và giúp ông tránh xa các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, cách đây không lâu, ông Vương đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngã quỵ khi đang đi bộ buổi sáng sớm. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị xuất huyết não đột ngột. Cuối cùng, ông đã qua đời bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa.

Sau khi tìm hiểu về thói quen hàng ngày của ông Vương, bác sĩ điều trị liên tục lắc đầu và nói rằng nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bi kịch của ông không phải là việc đi bộ mà là việc duy trì thói quen đi bộ sai cách trong thời gian dài, làm tổn thương các mạch máu theo thời gian và cuối cùng gây ra bệnh cấp tính.

Trong suy nghĩ của nhiều người, đi bộ là một bài tập nhẹ nhàng và vô hại, phù hợp với mọi lứa tuổi, trở thành bài tập được ưa chuộng của người trung niên và người cao tuổi để duy trì sức khỏe tim mạch và tăng cường thể lực. Khoa học lâm sàng cũng chứng minh rằng đi bộ đúng cách có thể thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể, giảm độ nhớt của máu, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giúp ổn định huyết áp và mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Dù vậy, đi bộ mà không hiểu cách điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân và kiểm soát các chi tiết của bài tập mới là điều nguy hiểm nhiều người không để ý tới.

Đối với người trung niên và người cao tuổi, độ đàn hồi của mạch máu giảm dần theo năm tháng, thường đi kèm với tình trạng xơ cứng nhẹ, huyết áp không ổn định và các vấn đề khác. Phương pháp đi bộ không đúng cách không chỉ không duy trì được sức khỏe mà còn liên tục kích thích mạch máu và làm tăng gánh nặng cho chúng.

4 sai lầm khi đi bộ tập thể dục cần tránh xa

- Đi bộ cường độ cao khi bụng đói vào sáng sớm: Sáng sớm là thời điểm huyết áp cao nhất , khi độ nhớt của máu cao nhất và lưu lượng máu chậm. Đi bộ nhanh hoặc đi bộ lâu khi bụng đói sẽ khiến cơ thể tiêu hao năng lượng quá nhanh, dẫn đến dao động đường huyết và tăng huyết áp đột ngột. Các mạch máu mỏng manh trong não dễ bị quá tải và có thể bị vỡ và chảy máu, đây là yếu tố nguy cơ cao gây xuất huyết não đột ngột ở người trung niên và người cao tuổi.

- Đứng dậy và đi bộ ngay sau bữa ăn: Ngay sau khi ăn, một lượng lớn máu tập trung ở đường tiêu hóa để tham gia vào quá trình tiêu hóa. Việc đi bộ ngay lập tức vào thời điểm này sẽ buộc máu phải chuyển hướng đến các chi, dẫn đến thiếu máu cung cấp cho tim và não, gây ra những biến động mạnh về huyết áp. Về lâu dài, điều này sẽ làm tổn hại chức năng điều hòa mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ các biến cố tim mạch và mạch máu não.

- Cố gắng quá sức và vượt quá số bước đi được khuyến nghị: Nhiều người trung niên và người cao tuổi tin rằng "càng đi bộ nhiều càng tốt", và ép mình đi bộ hơn 10.000 bước mỗi ngày. Tập thể dục quá mức sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, và các mạch máu sẽ ở trong trạng thái áp lực cao và giãn nở trong thời gian dài. Việc kéo giãn quá mức thành mạch máu trong thời gian dài sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm giòn các mạch máu, đồng thời làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu và tắc nghẽn.

- Ép bản thân đi bộ khi bị bệnh: Những người bị cao huyết áp, tăng lipid máu hoặc xơ vữa động mạch nếu ép bản thân đi bộ khi huyết áp không ổn định sẽ liên tục kích thích các mạch máu bị bệnh, phá vỡ sự cân bằng của cơ thể và rất có khả năng gây ra vỡ hoặc tắc nghẽn mạch máu đột ngột, dẫn đến các trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng.

Cách đi bộ đúng cải thiện hiệu quả tập thể dục

- Chọn thời điểm thích hợp để đi bộ: Tránh tập thể dục khi bụng đói vào buổi sáng. Thời gian tốt nhất để đi bộ là từ 9-10 giờ sáng và từ 4-6 giờ chiều. Vào những thời điểm này, nhiệt độ thích hợp, huyết áp ổn định và độ nhớt của máu ở mức vừa phải, giảm thiểu sự kích thích mạch máu và tối đa hóa lợi ích cho sức khỏe. Hãy nghỉ ngơi ít nhất 30 phút sau bữa ăn trước khi đi bộ.

- Tránh thời tiết khắc nghiệt và những lúc khó chịu: Hạn chế đi bộ ngoài trời trong thời tiết nhiệt độ cao, lạnh giá hoặc gió mạnh. Nhiệt độ khắc nghiệt có thể kích thích sự co giãn của mạch máu, gây ra sự dao động huyết áp. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, yếu mệt hoặc huyết áp cao, hãy ngừng tập thể dục ngay lập tức, nghỉ ngơi yên tĩnh và không nên ép mình tập luyện.

- Người mắc bệnh mãn tính nên điều chỉnh bài tập thể dục khi cần thiết: Người bị cao huyết áp, tăng lipid máu và xơ vữa động mạch chỉ nên đi bộ khi huyết áp ổn định và không cảm thấy khó chịu. Họ nên tránh đi bộ nhanh và đi bộ lên dốc, thay vào đó tập trung vào đi bộ chậm rãi, nhẹ nhàng, tăng dần cường độ để bảo vệ mạch máu.

Nguồn và ảnh: Sohu