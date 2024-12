Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội, cả nước và tình hình mưa nắng dịp Tết Dương lịch 2025 cụ thể từng vùng.

Tết Dương lịch 2025, Hà Nội thời tiết đẹp phù hợp cho các hoạt động vui chơi, chào đón năm mới. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Theo đó, dịp Tết Dương lịch, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mây, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; ban ngày nhiệt độ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Trung và Nam Trung Bộ mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Dưới đây là cụ thể thời tiết dự báo thời tiết 10 ngày tới và dịp Tết Dương lịch

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (30/12/2024 - 8/1/2025)

Hôm nay 30/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Từ 31/12 đến 8/1/2025:

Thời tiết Hà Nội từ 31/12/2024 đến 8/1/2025.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/12 đến ngày 31/12

Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 30/12 mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An - Hà Tĩnh mưa vài nơi. Trời rét.

Quảng Bình đến Khánh Hòa mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 31/12 đến ngày 8/1/2025

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 31/12/2024 đến ngày 5/1/2025 mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ từ ngày 2 - 4/1/2025 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

