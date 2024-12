Kinh hãi bên trong thùng ô tô chứa hơn 8,5 tấn nội tạng đang trên đường vào TP.HCM

Ngày 30-12, Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai tài xế và những người liên quan để điều tra, xử lý vụ vận chuyển hơn 8,5 tấn nội tạng từ Hà Nội vào TP HCM tiêu thụ.

Nội tạng, thịt động vật được lực lượng CSGT ở Bình Phước phát hiện, thu giữ

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 29-12, Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước) làm nhiệm vụ tuần tra các tuyến đường trên địa bàn. Khi đến Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), tổ công tác phát hiện ô tô do Lê Ngọc Hiếu điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước chặn lại kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau thùng xe chứa nhiều nội tạng bò, óc heo, gân bò, xương bò, chân giò bò, trứng gà non... bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, với trọng lượng hơn 8,5 tấn. Toàn bộ số nội tạng này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật.

Làm việc với công an, tài xế Hiếu khai số hàng này được thuê vận chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ nội tạng trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.