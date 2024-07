Dự báo điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng khối B tăng 0,2 - 1 điểm

Thầy giáo Trân Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội phân tích, năm nay môn Hóa học có số lượng bài thi điểm 10 tăng đột biến. Nếu năm 2023 cả nước chỉ có 137 bài thi đạt điểm 10 môn Hoá học thì năm nay số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng lên 1.278, tăng khoảng 9,3 lần. Mặt khác, dải điểm môn Hóa dưới 8,25 thì giảm nhưng từ mốc 8,25 trở lên thì tăng mạnh.

Điều này cũng xảy ra tương tự ở dải điểm môn Toán, đặc biệt là mốc 6 – 9 điểm tăng rõ rệt so với năm 2023. Chỉ riêng môn Sinh phổ điểm cơ bản như năm ngoái. Từ những yếu tố trên, thầy Trần Mạnh Tùng dự đoán điểm chuẩn tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) vào các trường top đầu có thể tăng từ 0,2 – 0,5 điểm.

So sánh các mức điểm tổ hợp B00 năm 2023 và 2024.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng phân tích kết quả các môn thi thuộc tổ hợp khối B00. Cụ thể, ở môn Toán, số bài thi đạt điểm 8 trở lên là 198.390 bài/tổng 1.045.643 bài, đạt 18,97%. So với năm 2023, tỷ lệ này là 15,1%, năm 2022 là 21,8%.

Môn Hóa học, số bài từ 8 điểm trở lên là 93.333 bài/346.530 bài, đạt 26,93%. Tỷ lệ này năm 2023 là 22,6%, năm 2022 là 27,8%. Đặc biệt, năm nay, môn Hóa "được mùa" điểm 10, với 1.278 điểm 10, trong khi năm trước chỉ có 137 bài đạt điểm 10.

Riêng môn Sinh học, năm nay, tỷ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên là 34.438 bài/324.388 bài, đạt tỷ lệ 10,06%. Đây là môn có tỷ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên ổn định, so với năm 2023 là 10,57% và năm 2022 là 4,6%.

Mặc dù ngày càng có nhiều trường sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, các bài thi riêng để tuyển sinh, nhưng hiện nay tất cả các trường đại học vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT như một phương thức quan trọng trong tuyển sinh. Với phổ điểm như trên, có thể thấy năm nay, mức điểm phổ biến nhất ở hầu hết tổ hợp là 22 - 23 điểm.

Tỷ lệ số bài thi đạt điểm giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đều cao hơn năm 2023 ở tất cả các môn. Do đó, nếu không có sự biến động lớn về tỷ lệ chỉ tiêu dành cho việc xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT thì điểm đầu vào năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 1 điểm trở lên. Những ngành “hot”, có điểm đầu vào cao, nếu chỉ tiêu như năm trước thì mức cạnh tranh sẽ lớn hơn.

Tương tự, ông Đinh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông FPT Bắc Giang nhận định, phổ điểm khối B00 năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm 2023. Do vậy, điểm chuẩn của các trường đại học có tuyển sinh, đào tạo khối ngành Y dược dự báo khó có thể giảm, thậm chí dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái.

“Hiện các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển đại học, trong khi đó tổng chỉ tiêu nó không tăng chính vì thế chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ không còn nhiều ở các ngành “hot” nên điểm chuẩn đối với các tổ hợp truyền thống khối B xét tuyển ngành Y khó có thể giảm xuống”, ông Đinh Đức Hiền nhận định.

Căn cứ vào dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 ở tổ hợp B00 cho thấy, số lượng thí sinh đạt điểm từ 23 - 29 điểm đều tăng. Trong đó số thí sinh đạt 28 điểm tổ hợp B00 tăng cao nhất 25,6 lần so với năm 2023. Tiếp đến là mức điểm 27 - tăng 2,9 lần và mức điểm 25 - 26 điểm đều tăng trung bình khoảng hơn 2,5 lần so với năm trước. Do vậy, điểm chuẩn xét tuyển các ngành bằng khối B00 năm nay dự kiến sẽ tăng đáng kể.

Mức điểm Số thí sinh năm 2024 Số thí sinh năm 2023 23 38.213 31.336 24 31.196 17.919 25 20.244 8.500 26 9.788 3.419 27 3.442 1.151 28 668 26 29 24 23

PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Y Hà Nội nhận định, phổ điểm thi các môn Toán, Hóa, Sinh ở kỳ thi tốt nghiệp năm nay tăng, số thí sinh đạt 28,5 điểm trở lên là hơn 310. Mức này chưa cộng các loại điểm ưu tiên như khu vực, đối tượng, ưu tiên học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia... Như vậy, số thí sinh đạt 28,5 sau khi cộng ưu tiên còn nhiều hơn. Đây là nhóm thường đăng ký vào hai ngành có đầu vào cao nhất trường là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Với số lượng thí sinh như trên, chúng tôi dự báo điểm trúng tuyển ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt sẽ tăng so với năm ngoái và tiệm cận năm 2021 - khoảng 28,45 đến 28,85.

Cũng theo ông Tùng, số thí sinh đạt 19 - 22,5 điểm tổ hợp B00 năm nay nhiều hơn năm ngoái. Vì vậy, trường Đại học Y Hà Nội cho rằng điểm chuẩn các ngành khác xét tuyển bằng tổ hợp B00 sẽ có xu hướng nhích lên.

Với Tâm lý học, ngành tuyển sinh năm đầu và được nhiều chú ý vì tuyển cả tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), ông Tùng nhận định điểm chuẩn cũng ở mức cao, có thể tương đương với các trường đang đào tạo ngành này. Như năm ngoái, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy điểm chuẩn là 28.

Lý do là ngành này đã có 20 thí sinh được tuyển thẳng, trong khi chỉ tiêu là 60. Như vậy, chỉ tiêu còn lại chỉ khoảng 40-45 sinh viên, cho 3 tổ hợp xét tuyển là B00, C00 và D01 (Toán, Văn, Anh). Chưa kể, phổ điểm các môn thuộc các tổ hợp này cũng cao hơn năm trước.