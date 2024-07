Diễn biến điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 5 năm gần đây

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 5 năm qua:

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 5 năm gần đây.

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 4.400 sinh viên bằng với 5 phương thức tuyển sinh gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, xét tuyển thẳng, xét học bạ THPT, thi tuyển (thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực), kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển, trường yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả 6 học kì cấp THPT đạt loại Khá trở lên. Thời gian đăng kí xét tuyển từ 18/7 đến 17h ngày 30/7.

Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 31/7 đến 17h ngày 6/8. Thời gian công bố kết quả xét tuyển trước 17h ngày 19/8.

Hình thức đăng kí xét tuyển: Thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển theo phương thức này vào nhiều ngành khác nhau (không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển) và đóng lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành. Xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn, bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng kí xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Nhà trường luu ý, với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh dự tuyển theo phương thức này còn phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2024 do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức để lấy kết quả thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT.