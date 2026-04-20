Mẹ tôi 68 tuổi. Tuần trước, bà đột ngột thoát khỏi nhóm nhảy quảng trường đã tham gia ba năm nay. Tôi hỏi có phải bà cãi cọ với ai không, bà xua tay bảo: "Ồn ào nhức cả óc." Rồi bà bí mật rút ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó liệt kê nắn nót bốn cái tên, 1 là người hàng xóm cũ, 1 là bạn học cũ, 1 là cô bác sĩ làm siêu âm ở bệnh viện, và 1 người bán hàng ngoài chợ. Bà bảo từ giờ chỉ nói chuyện với bốn người này thôi, những người khác xóa hết.

Tôi âm thầm tra cứu tài liệu và phát hiện hành động "tùy hứng" này của bà hóa ra lại chạm đúng "lằn ranh đỏ" của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chuyện vòng tròn xã hội, nhiều quá là gánh nặng, ít quá lại là nguy hiểm. Bà chưa từng đọc một bài báo khoa học nào, nhưng lại sống chuẩn xác hơn cả các bài báo đó.

5 hiện trạng phổ biến ở phụ nữ trên 65 tuổi qua góc nhìn khoa học

1. Thu hẹp vòng tròn xã hội: "Vừa đủ" là chìa khóa

Người mẹ trong câu chuyện đã chủ động cắt giảm các mối quan hệ xã hội xuống còn 4 người thân thiết nhất. Điều này tưởng chừng là sự cô lập, nhưng lại phù hợp với các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi.

Theo Hướng dẫn về giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ do WHO ban hành năm 2019, điều chỉnh lối sống là yếu tố then chốt. Mặc dù hướng dẫn chỉ ra chưa đủ bằng chứng cho thấy hoạt động xã hội trực tiếp làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, nhưng sự tham gia xã hội có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu từ Trung tâm Dữ liệu Lớn Y sinh Hoa Tây, Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho thấy những người tham gia thường xuyên tụ tập với người thân và bạn bè có nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ thấp hơn 15%. Bốn người liên lạc của bà, không nhiều không ít, chính là "vừa đủ tốt".

2. Kiểm soát lượng vận động: 4.500 bước là "con số vàng"

Mẹ tôi mỗi ngày kiên trì đi bộ hai vòng quanh chợ rau, điện thoại hiển thị 4.300 bước, nhất quyết không chịu đi cố cho tròn 5.000 bước. Khi biết về các nghiên cứu khoa học, bà đắc ý bảo: "Mẹ đi bừa còn thông minh hơn đám trẻ các con cố quẹt cho đủ mười nghìn bước".

Nhóm giáo sư tại Đại học Harvard đã theo dõi trong 7 năm và phát hiện ra rằng phụ nữ cao tuổi đi bộ 4.400 bước mỗi ngày có tỷ lệ tử vong giảm trực tiếp 41% so với những người chỉ đi 2.700 bước. Lợi ích rõ rệt nhất đạt được ở mức 4.500 bước, đi nhiều hơn nữa chỉ là mang tính "tự cảm động".

Minh chứng cho điều này, Giáo sư I-Min Lee thuộc Trường Y Đại học Harvard đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu theo dõi gần 18.000 phụ nữ cao tuổi (tuổi trung bình 72). Họ đeo thiết bị đo ở hông để ghi lại dữ liệu vận động trong 4 năm. Trong thời gian nghiên cứu, 504 cụ đã qua đời, trong đó 275 người thuộc nhóm ít vận động nhất (trung bình chỉ 2700 bước/ngày).

So với nhóm ít vận động này, phụ nữ đi bộ 4.400 bước/ngày có tỷ lệ tử vong thấp hơn 41%. Nguy cơ tử vong tiếp tục giảm khi số bước tăng lên, nhưng xu hướng giảm này chững lại sau khi đạt 7.500 bước/ngày.

Một nghiên cứu khác của Harvard năm 2025 cho thấy phụ nữ đạt được 4.000 bước chỉ một đến hai ngày mỗi tuần có thể giảm 26% nguy cơ tử vong. Nếu đạt số bước này từ ba ngày trở lên mỗi tuần, mức giảm nguy cơ tử vong có thể lên tới 40%.

3. Quản lý cảm xúc: "Lười chấp" là kỹ thuật kéo dài tuổi thọ thực sự

Có lần bố tôi nấu canh quá mặn, mẹ tôi đã lườm một cái rồi xách túi xuống lầu và... chiều tối muộn mới trở về nhà. Khi bà về, canh đã đổ đi từ lâu, bà không mảy may oán trách một lời. Điều này có thể thấy, bà đã quản lý cảm xúc rất tốt.

Nghiên cứu của Đại học Cambridge đã chỉ ra rằng quản lý cảm xúc có thể làm cho hệ tim mạch trẻ hơn 3 tuổi. Hóa ra "lười chấp nhặt" chính là một kỹ thuật kéo dài tuổi thọ thực sự. Các nhà nghiên cứu phát hiện, cảm xúc trầm cảm làm tăng 50% nguy cơ mắc bệnh cơ tim chu kỳ. Cảm xúc lo âu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cơ tim chu kỳ, rối loạn nhịp tim. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 25% đến 50%.

4. Tự chủ tài chính: Điểm tựa vững chắc cho sức khỏe tâm thần

Về túi tiền, mẹ tôi cũng nắm rất rõ. Hàng tháng khi lương hưu về tài khoản, bà trước tiên mua màu vẽ cho mình, rồi âm thầm gửi số còn lại vào "cuốn sổ tiết kiệm không nói với ai".

Số liệu nghiên cứu của Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy, những người phụ nữ tự chủ về kinh tế mới có thể "thẳng lưng" sống vui khỏe. Phân tích dựa trên dữ liệu năm 2018 của Khảo sát sức khỏe và hưu trí Trung Quốc cho thấy trong số 7963 phụ nữ trung niên và cao tuổi, có 3473 trường hợp có triệu chứng trầm cảm, chiếm tỷ lệ 43,61%. Tỷ lệ phụ nữ từ 60 tuổi trở lên có triệu chứng trầm cảm là 45,88%, cao hơn mức 41,52% của phụ nữ trung niên từ 45 đến 59 tuổi.

5. Công nghệ hỗ trợ: Vòng tay thông minh - "Vệ sĩ điện tử"

Tuần trước, bà lần đầu đeo vòng tay thông minh. Đêm khuya, nhịp tim đột ngột tăng lên 120, vòng tay gửi ngay cảnh báo cho tôi. Tôi lao vào xem, hóa ra bà đang mơ cướp trứng giảm giá. Tuy là một phen hú vía, nhưng ngày hôm sau đã giảm được một lần đi cấp cứu.

Hiệu quả cải thiện sức khỏe của vòng tay thông minh đối với người cao tuổi đã được hỗ trợ bởi các nghiên cứu thực chứng. Số liệu cho thấy vòng tay thông minh giúp giảm 18,5 điểm phần trăm xác suất người cao tuổi tự đánh giá sức khỏe không tốt.

Người cao tuổi sử dụng vòng tay thông minh có sự cải thiện đáng kể ở nhiều chỉ số then chốt như tự đánh giá sức khỏe, nguy cơ trầm cảm, khả năng thích nghi xã hội và sự hài lòng với cuộc sống.

Thử nghiệm EQUAL của Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam, Hà Lan cho thấy, ở bệnh nhân trên 65 tuổi có nguy cơ đột quỵ cao, việc sử dụng đồng hồ thông minh được trang bị chức năng quang phổ thể tích đồ (PPG) và điện tâm đồ đơn chuyển đạo (ECG) để theo dõi từ xa có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ phát hiện rung tâm nhĩ. Hơn nữa, vòng tay thông minh còn có nhiều chức năng phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn khác với người già.

Về sàng lọc bệnh mãn tính, vòng tay thông minh giúp người cao tuổi kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe. Nghiên cứu còn phát hiện cư dân nông thôn và người cao tuổi có trình độ học vấn tương đối thấp nhận được lợi ích sức khỏe rõ rệt hơn từ vòng tay thông minh.