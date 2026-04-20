Nhan sắc mặt mộc tuổi 57 của Y Năng Tịnh gây bão! Giảm liền 5kg, dân mạng khen ngợi: "Cứ như mới tốt nghiệp, chẳng giống người sắp 60!"

Ở tuổi 57, Y Năng Tịnh một lần nữa khiến cộng đồng mạng kinh ngạc. Cô không chỉ giảm thành công 5kg mà những bức ảnh mặt mộc còn khiến người hâm mộ phải thốt lên: "Hoàn toàn không giống người sắp 60 tuổi!". "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí chia sẻ: "60 tuổi đối với tôi không phải là một con số xa vời". Sau khi bí quyết bảo dưỡng và giảm cân của cô được công khai, ngay lập tức đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi.

Lộ ảnh mặt mộc tuổi 57: Sự trẻ trung gây chấn động

Gần đây, Y Năng Tịnh đã chia sẻ một bức ảnh cận cảnh mặt mộc khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt săn chắc, cô trông trẻ hơn tuổi thật ít nhất là một nửa. Trong bài viết, cô cho biết mình đã cắt lại kiểu tóc mái chéo sau 10 năm, giảm 5kg, bắt đầu tập Pilates, đồng thời chú trọng hơn đến chế độ ăn uống và thế giới nội tâm.

"Giảm bớt xã giao, ngắm nhìn thế giới nhiều hơn" đã trở thành nhịp sống mới của nữ diễn viên. Người hâm mộ bình luận: "Bức ảnh này trông trẻ quá!", "60 tuổi ư? Không thể nào, trông như vừa mới tốt nghiệp ấy", "Cảm giác thiếu nữ mà tôi yêu thích bấy lâu nay đã trở lại rồi!".

Bí quyết giảm cân 1: Pilates giúp tạo đường nét cơ thể

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống, Y Năng Tịnh rất coi trọng vận động. Cô chọn Pilates để giúp cơ thể săn chắc. Thông qua các bài tập cốt lõi (core) và giãn cơ, cô không chỉ điêu khắc được vùng bụng, hông, đùi mà còn duy trì được tư thế tao nhã. Cô tin rằng vận động không chỉ để giảm cân mà còn là cách để cơ thể khỏe mạnh và có đường nét tự nhiên. Ngay cả vào những ngày làm việc bận rộn, cô vẫn dành thời gian luyện tập để duy trì sự dẻo dai.

Bí quyết giảm cân 2: Yêu bản thân và điều chỉnh tâm thái

Y Năng Tịnh nhấn mạnh rằng cuộc đời không nên bị giới hạn bởi tuổi tác hay những con số. Cô tin rằng khi tâm trạng tốt và ít áp lực, chỉ số Cortisol (hormone gây căng thẳng) sẽ không tăng cao, từ đó cơ thể tự nhiên sẽ khó bị béo phì.

Dù bận rộn đến đâu cũng phải biết chăm sóc và yêu thương chính mình, dành cho bản thân không gian và thời gian riêng. Đối với cô, giảm cân và bảo dưỡng không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là sự thể hiện sức khỏe từ bên trong. Tâm thái tích cực kết hợp với điều chỉnh lối sống giúp cô luôn tràn đầy sức sống và tự tin.

Bí quyết giảm cân 3: Nhịn ăn gián đoạn nhẹ để kiểm soát cân nặng

Y Năng Tịnh từng tiết lộ rằng chỉ cần cân nặng có dấu hiệu tăng lên, cô sẽ lập tức điều chỉnh chế độ ăn. Cô đề xuất phương pháp "nhịn ăn nhẹ một tuần một lần":

Thực phẩm: Chủ yếu dùng thực phẩm dạng lỏng như sinh tố xanh (Green Latte), sữa đậu nành để bổ sung chất xơ và protein.

Tác dụng: Phương pháp này không chỉ giúp điều chỉnh cân nặng nhanh chóng, đào thải độc tố mà còn giảm bớt gánh nặng cho cơ thể, thậm chí kích hoạt cơ chế tự phục hồi của tế bào.

Đối với cô, đây là một cách giảm cân đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cơ thể luôn duy trì được cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.