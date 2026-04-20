Đau bụng, vàng da cảnh báo hai loại ung thư

Một sản phụ 28 tuổi gần đây do bị tức ngực, khó thở đã nhập viện điều trị tại Khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung tâm Thành phố Trường Sa (trực thuộc Đại học Nam Hoa, Trung Quốc), và cuối cùng được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi với di căn toàn thân.

Phó Chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm y sĩ Khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực, bác sĩ Tăng Hiểu Uyên, cho biết: Một số phụ nữ mắc ung thư phổi dù bản thân không có nhiều thói quen sinh hoạt xấu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, độ tuổi khởi phát của ung thư phổi và các khối u ác tính khác ngày càng trẻ hóa - bệnh nhân ở độ tuổi 20, 30 đã không còn hiếm gặp. Người trẻ không nên xem nhẹ việc tầm soát ung thư, cần phát hiện sớm, can thiệp sớm để có cơ hội điều trị tốt nhất.

Mang thai lần hai bỗng tức ngực, kiểm tra mới phát hiện ung thư phổi

Vương Tiểu Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), 28 tuổi, mang thai lần hai mới tròn 3 tháng. Đang chìm đắm trong niềm vui thì bỗng một ngày cô bị tức ngực. Tình trạng khó thở ngày càng nặng hơn, cô phải đến viện khám và lập tức được đưa vào khoa cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy cô bị tràn dịch màng ngoài tim và tràn dịch màng phổi hai bên với lượng lớn, nguy cơ đột tử rất cao.

Các bác sĩ tim mạch lập tức đặt ống dẫn lưu, và trong dịch tràn phát hiện tế bào nghi ngờ ác tính. Xét đến khả năng có khối u ác tính, Bệnh viện nhanh chóng triệu tập hội chẩn đa chuyên khoa, quy tụ chuyên gia từ các khoa Tim mạch, Hô hấp & Hồi sức, Ung bướu, Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh.

Sau khi chụp CT xác định ổ tổn thương nguyên phát ở phổi, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hô hấp & Hồi sức. Qua nội soi phế quản sinh thiết, Khoa Giải phẫu bệnh trong thời gian ngắn nhất đã xác định được loại hóa mô miễn dịch và gen đột biến của ung thư biểu mô tuyến phổi.

Sau khi trao đổi đầy đủ với bệnh nhân và gia đình, đội ngũ Sản phụ khoa hỗ trợ chấm dứt thai kỳ trước, sau đó đội ngũ Hô hấp sớm cho bệnh nhân dùng thuốc nhắm trúng đích dạng uống, kết hợp với truyền thuốc kháng u vào màng phổi và màng ngoài tim.

Hiểu đúng về nốt phổi và ung thư phổi

Trước khi được chẩn đoán ung thư phổi, một số bệnh nhân đã từng phát hiện nốt phổi khi khám sức khỏe định kỳ. Nhiều người không biết phải xử trí thế nào, vậy cần ứng phó đúng cách ra sao?

Bác sĩ Tăng Hiểu Uyên giải thích: Trước tiên cần hiểu rõ, nốt phổi là bóng mờ mật độ cao, hình tròn hoặc gần tròn có đường kính ≤ 3cm trên phim CT hoặc X-quang. Tuyệt đại đa số là lành tính, thường là "sẹo" sau viêm nhiễm, hoặc các tổn thương lành tính như u mô thừa, u mạch máu.

Phân loại theo kích thước:

Nốt rất nhỏ: <5mm

Nốt nhỏ: 5–10mm

Nốt tương đối lớn: >10mm.

Phân loại theo mật độ: đặc, kính mờ, hỗn hợp, trong đó nốt hỗn hợp có nguy cơ ác tính cao hơn tương đối.

Bác sĩ sẽ đánh giá tổng hợp dựa trên hình thái, kích thước, mật độ, diễn tiến động và các yếu tố nguy cơ cá nhân - tuyệt đối không tự tra cứu trên mạng. Nốt nguy cơ thấp chủ yếu theo dõi bằng CT định kỳ; nốt nguy cơ cao có thể dùng PET-CT, sinh thiết xuyên da để xác định bản chất, nếu cần thiết có thể phẫu thuật nội soi lồng ngực tối thiểu xâm lấn.

Nếu là ung thư phổi giai đoạn sớm, tỉ lệ sống sau 5 năm sau phẫu thuật rất cao, tiên lượng lý tưởng. Nên theo dõi tại cùng một bệnh viện và mang đầy đủ phim ảnh cũ để so sánh chính xác.

5 điều cần làm để phòng ung thư: Tránh xa nguy cơ ở phổi

Bác sĩ Tăng Hiểu Uyên nhấn mạnh: Phụ nữ trẻ, đặc biệt là phụ nữ mang thai mắc ung thư phổi, thực ra phần lớn không có thói quen sinh hoạt xấu như hút thuốc, uống rượu nhưng lại thường bỏ qua các yếu tố nguy hiểm như khói thuốc thụ động (tay hai), khói thuốc còn sót lại (tay ba) và khói dầu nhiệt độ cao trong bếp.

Vì vậy, phòng ngừa ung thư phổi cho mọi lứa tuổi cần thực hiện 5 điều sau:

Nói không với thuốc lá: Kiên quyết bỏ thuốc, tránh xa khói thuốc thụ động và khói thuốc còn sót lại, giảm nguy cơ ung thư phổi từ gốc rễ.

Cải thiện môi trường sống: Những ngày ô nhiễm sương mù cần bảo vệ tốt, lắp máy hút mùi mạnh trong bếp, giảm tiếp xúc với khói dầu nhiệt độ cao.

Bảo hộ nghề nghiệp: Những người tiếp xúc với bụi, amiăng, khí độc hại cần trang bị bảo hộ đúng quy chuẩn.

Tăng cường miễn dịch: Ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ, vận động vừa phải, giảm căng thẳng.

Mở rộng tầm soát: Người từ 40 tuổi trở lên nên chụp CT xoắn ốc liều thấp mỗi năm một lần; nhóm nguy cơ cao còn trẻ có tiền sử hút thuốc, tiền sử gia đình có khối u, thường xuyên thức khuya, có bệnh sử ở phổi... cũng nên tầm soát CT xoắn ốc liều thấp mỗi năm một lần.