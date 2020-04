Top phim Hàn Quốc siêu hài để "cày" trong mùa dịch: Bất ngờ nhất là “chị đẹp” Son Ye Jin

Biết làm gì để giải khuây khi phải tự cách ly ở nhà trong mùa dịch? Đừng lo, hãy dành thời gian để xem lại những phim điện ảnh mang đậm sự hài hước đặc trưng của màn ảnh xứ Hàn.

Đây đều là những bom tấn từng làm mưa, làm gió khắp các phòng chiếu trong suốt nhiều năm, thậm chí còn được các nhà sản xuất phim ở Việt Nam mua bản quyền để remake.

Từ Hải tặc của Son Ye Jin, Thám tử gà mơ với màn thể hiện siêu hài hước của bộ đôi Kwon Sang Woo - Sung Dong Il, hay Miss Granny với sự góp mặt của Shim Eun Kyung... Tất cả sẽ mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái mà không bị nhàm chán trong những ngày ở nhà chống dịch.

Hải tặc

The Pirates - Hải tặc với sự góp mặt của Son Ye Jin, Kim Nam Gil từng tạo nên cú sốt phòng vé vào năm 2014 khi doanh thu đạt đến 32 triệu USD - con số khiến giới chuyên môn ngã ngửa vì sức hút quá lớn mà bộ phim mang lại.

Trong phim, Son Ye Jin đảm nhận vai Yeo Wol nắm quyền thủ lĩnh cánh cướp biển sau khi bị gã thuyền trưởng và bè cánh chèn ép. Ở một không gian khác, phim giới thiệu sự xuất hiện của gã sơn tặc có tính cách tưng tửng, hễ dính vào vụ cướp nào là thất bại vụ đó - Jang Sa Jung (Kim Nam Gil).

Son Ye Jin.

Kim Nam Gil.

Các nhân vật tưởng chừng như không liên quan gì nhau này đã được gắn kết bằng vụ mất tích của chiếc Long ấn. Theo đó, trên chuyến hành trình từ Trung Hoa trở về Joseon, đoàn sứ giả đã bị một con cá voi khổng lồ hất đổ thuyền và nuốt luôn Long ấn vào bụng. Vị quan triều đình đã cấu kết với các quan lại khác đổ tội cho đám hải tặc trên biển. Một lệnh truy sát hải tặc được ban ra khiến Yeo Wol buộc phải chọn giữa việc tìm, mổ bụng cá voi để lấy Long ấn nếu không cả làng và gia đình mình bị tàn sát.

Trong chuyến hành trình này, cô dịp gặp được gã tướng cướp rừng xanh, cũng từng là một vị quan bất mãn triều đình Jang Sa Jung. Cặp đôi "oan gia" mang đến cho nhau những tình huống dở khóc dở cười và một chuyện tình "lãng mạn" khiến người xem không thể nhịn cười.

Ngoài ra, Hải tặc còn có sự góp mặt của nữ thần tượng quá cố Sulli đảm nhận một vai phụ trong phim. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười toả sáng, cô gái trẻ này khiến người xem rất khó rời mắt.

Tạo hình nhân vật của Sulli trong Hải tặc.

Thám tử gà mơ



Thể loại phim hài hình sự, điều tra vốn là dòng phim chưa quá phổ biến tại Hàn Quốc, tuy nhiên với tài năng cùng sự khôn ngoan và hóm hỉnh của mình, cặp đôi Kwon Sang Woo - Sung Dong Il đã biến Thám tử gà mơ trở thành tác phẩm điện ảnh hài hước và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Thám tử gà mơ xoay quanh câu chuyện của anh chàng Dae Man (Kwon Sang Woo), sở hữu một cửa hàng truyện tranh với công việc hàng ngày là vừa bán truyện, chăm con nhỏ lại còn đảm nhiệm vai trò của một… blogger chuyên phân tích, suy đoán các vụ án giết người.

Với niềm đam mê cháy bỏng là trở thành cảnh sát, anh chàng tìm đủ mọi cách để được cùng đội ngũ cảnh sát tham gia phá án. Trải qua rất nhiều lần quan sát và suy luận, số phận cũng đã mỉm cười cho anh cơ hội trổ tài khi người bạn ngày bé của anh là thám tử Joon Soo (Park Hae Joon) bị bỏ tù oan vì một vụ án mạng nguy hiểm.

Cùng với vị thám tử huyền thoại mệnh danh là "Cá Mập Trắng" - No Tae Su (Sung Dong Il), cặp đôi thám tử bất đắc dĩ đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười nhưng không kém phần ý nghĩa.

Sau phần 1 thành công, Thám tử gà mơ tiếp tục ra mắt phần 2 với sự xuất hiện thêm của "nam thần châu Á" Lee Kwang Soo.

Trong phần 2 này, Kang Dae Man đã quyết định bán cửa tiệm để hùn hạp với No Tae Soo mở văn phòng thám tử tư với mong muốn làm giàu bằng chính tài nghệ suy luận của bản thân.

Nhận lời giúp đỡ một nữ thân chủ, bộ đôi liền hăm hở điều tra về cái chết đột ngột của chồng cô ta. Họ dần nhận ra đây không chỉ là vụ tai nạn bình thường, mà nó có liên quan đến chuỗi án mạng bí ẩn. Vì muốn nhanh chóng tóm gọn kẻ thủ ác, Kang Dae Man và No Tae Soo đành phải nhờ cậy sự hỗ trợ từ Yeochi (Lee Kwang Soo).

Với hữu tính cách trái ngược nhau 180 độ, cặp đôi trời đánh Kang - No tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều tràng cười nghiêng ngả. Ngoài ra, Yeochi với cạnh tính tình dị hợm, luôn nghe lén mọi lúc, cùng bí kíp cua gái chẳng giống ai cũng sẽ khiến bạn không thể nhịn được cười khi theo dõi bộ phim này.

Tính cách tưng tửng của Yeochi (Lee Kwang Soo) cũng là yếu tố gây cười trong Thám tử gà mơ.

Miss Granny

Miss Granny xoay quanh câu chuyện của Oh Mal Soon (Na Moon Hee), một bà lão 74 tuổi luôn tự cảm thấy mình chính là gánh nặng của con cái. Vào cái ngày mà người mẹ vốn ăn nói cộc cằn ấy nhận ra rằng gia đình muốn gửi mình vào viện dưỡng lão, bà đã đi lang thang trên các con phố. Và bỗng nhiên bà có cơ hội trẻ lại thành cô gái 20 tuổi trong đêm định mệnh đó. Cùng với diện mạo mới của mình, Oh Mal Soon quyết định sẽ “hồi xuân”, sống lại những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời mình với tên gọi Oh Doo Ri.

Miss Granny cũng là dự án điện ảnh hài gây cười của Hàn Quốc và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Bên cạnh màn thể hiện miễn chê của nữ minh tinh gạo cội Na Moon Hee, diễn viên Shim Eun Kyung - đóng vai Oh Doo Ri khi trẻ cũng chinh phục khán giả với lối diễn duyên dáng, hài hước.

Nếu như đang trong những ngày ở nhà chống dịch, ngại gì không thưởng thức Miss Granny để có được một trận cười thả ga cùng với Na Moon Hee và Shim Eun Kyung.

Bộ tứ lừa đảo

Bộ tứ lừa đảo kể về người hùng dân gian Kim Seon Dal (Yoo Seung Ho) sống sót sau cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của quân Mãn Thanh. Anh cùng băng nhóm chuyên lừa đảo những tay nhà giàu, thậm chí là cả hoàng thượng, để lấy tiền chia cho dân nghèo.

Tận dụng trí tuệ của bản thân, anh chàng đóng giả thành mọi thành phần khác nhau, lừa lọc không biết bao nhiêu gã “trọc phú”.

Đặc biệt chứng kiến sự tàn bạo cũng như mưu đồ bán nước của tên quan vô lại Sung Dae Ryeon (Cho Jae Hyun), Seon Dal quyết tâm thực hiện phi vụ hoành tráng nhất sự nghiệp: lừa bán cho hắn cả con sông Đại Đồng.

Cái hay của Bộ tứ lừa đảo chính là sự tài tình trong việc lồng ghép chất bi và chất hài trong bộ phim, khiến khán giả không bị nhàm chán trong suốt 120 phút công chiếu.

Yoo Seung Ho.

Sunny

Sunny sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện tuyệt vời về tình bạn. Bộ phim xoay quanh một người phụ nữ trung niên tên Im Na Mi (Yoo Ho Jeong). Khi còn học trung học, Na Mi có một nhóm bạn gồm 6 cô gái tên là Sunny. Một ngày nọ, cô phát hiện ra một trong những thành viên của Sunny chết vì ung thư trong bệnh viện và Na Mi quyết định đưa Sunny trở lại với nhau một lần nữa.

Xen kẽ giữa đội hình của Sunny vào những năm 1980 với thời hiện đại, bộ phim đã mang lại cho khán giả những ký ức của một thời tuổi trẻ. Đây là thể loại phim khiến bạn vừa cười vừa khóc và làm ấm tâm hồn bạn trong những ngày dài ở nhà chống dịch.

Sunny chính là lựa chọn hoàng hảo để cày vào dịp này.

Scandal Makers

Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh và cực kỳ hài hước của từng nhân vật, bộ phim Scandal Makers - Ông ngoại tuổi 30 từng làm nên cơn sốt lớn tại Hàn Quốc với hơn 8 triệu lượt xem sau khi phim phát hành và đã đưa Ông ngoại tuổi 30 trở thành phim điện ảnh hài - tình cảm thành công và ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2008.

Trong phim, Cha Tae Hyun vào vai thần tượng Nam Hyun Soo được hàng triệu khán giả hâm mộ dù anh đã ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên một biến cố bi hài đã xảy ra khiến cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn.

Bỗng một ngày, Cha Tae Hyun phải đối diện với một scandal và đứng trước nguy cơ “giải nghệ” khi một cô gái Jung Nam (Park Bo Young) xuất hiện trước cửa nhà anh và nhận là con gái. Đáng nói hơn, cô gái này còn mang theo một đứa trẻ Ki Dong Hwang 6 tuổi (Wang Suk Hyun) và tuyên bố đó chính là cháu của anh.

Vừa hài hước nhưng cũng không thiếu chất bi, Scandal Makers là lựa chọn để khán giả thưởng thức trong dịp ở nhà dài ngày này.

Đại ca hóa soái ca

The Dude In Me - Đại ca hóa soái ca xoay quanh hoàn cảnh tréo ngoe của ông trùm Jang Pan Soo (Park Sung Woong) và cậu học sinh 17 tuổi Dong Hyun (Jung Jin Young) có thân hình quá khổ. Trong một tai nạn bất ngờ, hai người bị hoán đổi thân xác. Dong Hyun bất tỉnh với cơ thể của Pan Soo, còn người đàn ông trung niên tỉnh dậy trong thân thể nam sinh. Anh vướng vào nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng nhờ vậy tìm thấy mối tình đầu năm xưa.

Đại ca hóa soái ca hầu như tập trung vào trải nghiệm của Jang Pan Soo. Trong thân hình mập của một chàng béo ăn không ngừng nghỉ, Jang Pan Soo bước đi chậm chạp nhưng phong thái, giọng điệu vẫn ngông nghênh, ngang tàng. Sự đối lập dáng vẻ - tính cách, cộng thêm những màn trừng trị đám học sinh đầu gấu của Pan Soo tạo nên nhiều tình huống dí dỏm.