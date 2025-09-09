Theo một nghiên cứu của trường Đại học Warwick (Anh), thói quen thức khuya có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và các rối loạn tim mạch khác.

Các nhà khoa học cho rằng thức khuya có thể dẫn tới thiếu ngủ. Giáo sư Francesco Cappuccio, một tác giả của nghiên cứu này, cho biết: “Nếu bạn ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm và có giấc ngủ bị gián đoạn, bạn sẽ có nguy cơ phát triển hoặc tử vong do bệnh tim cao hơn 48% và nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 15% so với những người ngủ đủ giấc”.

Vì sao thức khuya làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Mô phỏng đột quỵ (Ảnh: CDC).

Khi bạn thức khuya, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích, từ đó làm tăng nhịp tim và tạo áp lực lên tim. Tình trạng này sẽ khiến tim phải làm việc quá tải và dễ dẫn đến các cơn co thắt trong cơ tim, làm giảm hiệu quả của quá trình bơm máu. Khi máu không thể lưu thông tốt sẽ làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông, một yếu tố có thể dẫn tới đột quỵ.

Ngoài ra, thức khuya còn làm gia tăng chỉ số khối cơ thể (BMI) và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, những người có thói quen thức khuya cũng thường có thói quen ăn khuya với các món ăn nhanh hoặc đồ uống chứa nhiều chất kích thích. Việc sử dụng những thực phẩm này làm tăng thêm căng thẳng cho cơ thể, kích thích hệ thần kinh và tạo thêm áp lực lên tim. Không chỉ tăng nguy cơ đột quỵ, thói quen này còn dễ dàng dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, thừa cân.

Những tác hại khác của việc thức khuya

Thức khuya có nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe (Ảnh minh họa).

Không chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch, thức khuya còn có nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe. Các chuyên gia chỉ ra rằng thói quen thức khuya liên tục làm cho cơ thể không có đủ thời gian để phục hồi, gây nên tình trạng căng thẳng tế bào và rối loạn chuyển hóa. Điều này khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, giảm khả năng miễn dịch và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, như cúm, viêm phổi.

Thêm vào đó, thiếu ngủ kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và lo âu. Khi não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ dẫn đến sự suy giảm khả năng tư duy và giảm sút trí nhớ.

Chính vì thế, theo các chuyên gia, việc đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và đúng giờ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng. Cụ thể, giấc ngủ lý tưởng cho mỗi người là từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Đây là thời lượng ngủ giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng cho một ngày mới.

Nếu bạn đang có thói quen thức khuya, hãy thay đổi ngay. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và tránh xa những thói quen tiêu cực để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.