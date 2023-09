Đợt mưa tại Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua một đợt mưa diện rộng. Đáng chú ý, từ ngày 12 - 14/9, tại Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 13 - 14/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150mm.

Đợt mưa này đã gây ra nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất đá tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt trận lũ quét đêm 12 rạng sáng ngày 13/9 tại Lào Cai khiến 9 người chết và mất tích, 5 người bị thương. Trong đó, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều nhà cửa, hoa màu bị lũ cuốn trôi, xe cộ bị chôn vùi.

Lũ quét kinh hoàng tại Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong sáng ngày 15/9 nhiều nơi ở Bắc Bộ như Hòa Bình, khu vực đồng bằng và trung du sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều 15/9 mưa có xu hướng giảm dần và có khả năng sẽ kết thúc vào cuối tuần.

Khu vực Bắc Trung Bộ ngày 15/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Hà Nội: Ngày 15/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sang ngày 16/9, Hà Nội tiếp tục có mưa dông nhưng giảm về cường độ. Từ 17/9, mưa chấm dứt ở Hà Nội.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi khu vực Bắc Bộ đón mưa lớn trong ngày 13/9.

Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo mưa dông ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực TPHCM: Trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn cục bộ gây ngập ở các vùng trũng thấp.

TPHCM và nhiều địa phương Nam Bộ liên tục có mưa vào chiều tối.

Nhận định khí hậu nửa cuối tháng 9

Dự báo xu thế khí hậu nửa cuối tháng 0, Tung tâm khí tượng cho biết, ccó khả năng xuất hiện từ 01-02 cơn bão hoặc ATNĐ trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Cũng trong thời kỳ dự báo, trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa lượng lớn, nhưng ít có khả năng kéo dài. Tuy nhiên dự báo tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 11/9-10/10/2023 phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn; các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về nắng nóng, trong thời kỳ giữa tháng 9/2023, trên khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ, ít gay gắt, không kéo dài.