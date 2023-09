Thông tin về đợt mưa lớn khả năng đổ bộ miền Bắc trong những ngày tới

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/9 đến 7h ngày 11/9 có nơi trên 60mm như: Chí Linh (Hải Dương) 98.0mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 61.6mm, TP. Bắc Giang (Bắc Giang) 79.0mm,...

Tuy nhiên đợt mưa này chỉ diễn ra ở 1 số nơi tại khu vực miền Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội những ngày qua vẫn duy trì hình thái thời tiết tạnh ráo, ngày có nơi nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 34 độ. Mưa cục bộ 1 vài nơi, lượng mưa nhỏ càng khiến thời tiết trở nên oi bức, khó chịu.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn

Tuy đã sang Thu nhưng thời tiết Hà Nội những ngày qua khá oi bức, có nhiều thời điểm nắng nóng. Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm 11/9, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 12/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 13/9 mưa lớn có khả năng mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngày 14/9 mưa tiếp tục ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ, chỉ còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.



Do tác động của mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy nhiên đợt mưa dông sẽ mở rộng ra phạm vi nhiều khu vực miền Bắc trong những ngày tới Ảnh minh họa.

Trung Trung Bộ: Từ ngày 14/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Nam Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng

Những ngày qua, khu vực Nam Bộ đã có nhiều ngày mưa liên tiếp. Mưa thường xảy ra vào chiều tối, ảnh hưởng đến cuộc sống và đi lại của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ. Khoảng từ ngày 13 - 14/9, rãnh áp thấp có khả năng bị nén dần về phía Nam, trục qua khu vực các tỉnh Trung bộ.

Khu vực Nam Bộ những ngày qua có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ảnh minh hoạ

Khoảng từ ngày 14 - 16/9, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh, sau nâng dần lên phía Bắc và suy yếu. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ. Hội tụ gió hình thành trên khu vực Nam bộ di chuyển về phía Tây và suy yếu.

Dựa vào những hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 11-13/9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Từ ngày 14/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.