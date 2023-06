Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Đêm qua và sáng sớm nay (13/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 12/6 đến 07h ngày 13/6 có nơi trên 100mm như: Bắc Mê (Hà Giang) 142mm, Giáo Hiệu (Bắc Kạn) 121mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 110mm,…



Đợt mưa này đã "giải nhiệt" cho các tỉnh miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng. Vậy đợt mưa này kéo dài đến bao giờ?

Trận mưa lớn vào trưa 12/6 đã gây ra tình trạng ngập úng ở 1 vài tuyến phố. Ảnh: Đinh Huy.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 13/6 đến hết đêm 14/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).



Ngày 15/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 16-17/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, khu vực mưa nhiều là vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Mưa lớn vào trưa 12/6 đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố các quận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông...

Dự báo từ nay đến 15/6, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến to.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Ngày hôm qua (12/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Bắc Mê (Hà Giang) 39.0 độ, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 37.9 độ, Cao Bằng 38.6 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.5 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Ngày 13/6 nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, tuy nhiên khu vực Trung Bộ vẫn còn nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 13-14/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%.

Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối, khu vực vùng núi Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.