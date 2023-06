Miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông trước khi nắng nóng gia tăng trở lại

Sau đợt mưa dông giải nhiệt ngày 8-9/6, các tỉnh miền Bắc và Trung bộ những ngày qua đã đón một đợt nắng nóng quay trở lại với nền nhiệt cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày hôm nay (11/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: Bắc Mê (Hà Giang) 38.6 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37.9 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 37.8 độ,… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-65%.

Những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đúng vào đợt nắng nóng, phụ huynh kiên nhẫn đợi con giữa trời nắng. Ảnh: Như Ý.

Về đợt nắng nóng này không quá gay gắt về cường độ và phạm vi. Tuy nhiên trong bối cảnh các hồ thủy điện và chứa nước tại miền Bắc và Trung bộ đang ở mức rất thấp không chỉ ảnh hưởng đển sản xuất điện mà còn hoạt động sản xuất của người dân. Vậy đợt nắng nóng đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, ngày 12/6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Tuy nhiên, từ ngày 13/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần và chỉ xảy ra ở khu vực Trung Bộ từ Nghệ An - Quảng Ngãi với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực nay còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối, khu vực vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nửa cuối tháng 6 nắng nóng gia tăng trở lại. Nắng nóng diện rộng khả năng xảy ra tại Trung Bộ.

Từ đêm 13-14/6, Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào rải rác có rơi có dông kéo dài nhiều ngày.

Đến sáng nay (11/6), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo: Từ ngày 12/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 40mm (mưa tập trung vào chiều tối và rạng sáng).

Ở diễn biến khác, mới đây, cơ quan khí tượng đã tiếp tục đưa ra những cảnh báo về El Nino đã quay trở lại. Sự kiện ấm lên này của nhiệt độ bề mặt nước biển đủ mạnh để sinh ra những biến đổi lớn cho các hình thái thời tiết toàn cầu.



Các nhà khoa học nhận định, El Nino quay trở lại còn được cho là có thể dẫn đến những kỷ lục mới về nhiệt độ trong năm 2024.

Đặc biệt, Tổ chức World Weather Attribution (WWA) mới đây đã công bố báo cáo cho thấy nhiều khu vực trên thế giới, trong đó tiêu biểu là Đông Nam Á vừa trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất trong 200 năm qua.

Trong tháng 4, thời tiết nắng nóng cực độ đang xảy ra ở nhiều khu vực của châu Á với kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận ở một số quốc gia.

Cụ thể, vào ngày 15/4 ở Thái Lan đã ghi nhận mức nhiệt nóng nhất trong lịch sử, với 45,4 độ C. Kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam cũng bị phá vỡ hồi đầu tháng 5 với mức nhiệt 44,2 độ C tại Tương Dương, Nghệ An.

Theo các chuyên gia, nắng nóng như thiêu đốt ở khu vực Đông Nam Á thậm chí còn khó chịu và nguy hiểm hơn do ảnh hưởng từ độ ẩm cao. Cụ thể, độ ẩm cùng nắng nóng sẽ khiến cơ thể khó hạ nhiệt, gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Nắng nóng cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn đe dọa tới môi trường và sinh kế, đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp.