Gia đình Sussex luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu. Kể từ khi Vương tử Harry và Meghan Markle quyết định "rút lui" khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020 và chuyển đến sống tại Montecito, California, cuộc sống của hai con của họ là Hoàng tử Archie, nay đã sáu tuổi và Công chúa Lilibet, bốn tuổi, luôn là một dấu hỏi lớn.

Mặc dù Archie sinh ra ở Anh, cậu bé đã chuyển đi khi còn chưa đầy một tuổi, còn cô em Lilibet thì chào đời hoàn toàn trên đất Mỹ. Kể từ chuyến thăm cuối cùng của cả gia đình vào năm 2022, thời gian Archie và Lilibet ở quê hương của cha mình gần như là con số không. Điều này khiến người hâm mộ Hoàng gia không khỏi buồn bã, đặc biệt là khi Vua Charles III được cho là rất mong muốn được gần gũi với hai đứa cháu nội bé bỏng này.

Nhưng tin vui đã đến: Cơ hội để cả gia đình nhà Sussex trở về Anh đang rộng mở, và sự kiện được nhắc đến lần này lại vô cùng ý nghĩa. Liệu hai em Archie và Lilibet có theo chân bố mẹ về Anh không? Và đây có phải là dấu hiệu tan băng cho mối quan hệ giữa Harry và gia đình Hoàng gia?

Sự kiện lớn mở đường cho Lilibet và Archie về Anh

Cơ hội để Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet trở lại Vương quốc Anh đang nằm ở một sự kiện vô cùng đặc biệt, do chính Vương tử Harry sáng lập: Đại hội Thể thao Invictus Games. Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Birmingham, Anh, kéo dài từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 năm 2027.

Chắc chắn Vương tử Harry sẽ có mặt tại sự kiện quan trọng này, vì đây là đứa con tinh thần mà anh đã dành rất nhiều tâm huyết. Vấn đề mà dư luận quan tâm lúc này là liệu Meghan, cùng với hai con Archie và Lilibet, có cùng bay qua Đại Tây Dương với anh hay không. Từ trước đến nay, mỗi lần Harry về Anh, vợ con anh thường ở lại biệt thự sang trọng tại Montecito.

Lý do chính khiến cặp đôi Sussex luôn dè dặt trong việc đưa các con về Anh chính là vấn đề an ninh cá nhân. Sau khi không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia, mức độ bảo vệ an ninh dành cho gia đình họ tại Anh đã bị cắt giảm, điều này khiến Harry lo ngại về sự an toàn của vợ và các con. Anh từng nhiều lần bày tỏ quan điểm thẳng thắn về việc khó có thể đưa vợ con về Anh nếu vấn đề an ninh chưa được đảm bảo.

Tuy nhiên, có vẻ như quan điểm của Harry đã có chút thay đổi. Vài tuần trước, sau chuyến thăm Anh vào tháng 9 (trong đó anh đã hội ngộ với Vua Charles lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024), khi được tờ The Guardian hỏi liệu anh có mang Archie và Lilibet về quê hương hay không, câu trả lời của Harry khá cởi mở: "Tôi muốn làm điều đó. Tuần này chắc chắn đã khiến tôi tiến gần hơn đến quyết định này". Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy cánh cửa trở về Anh của Archie và Lilibet đang dần hé mở.

Vua Charles III và nỗi lòng của người ông

Nếu chuyến hồi hương này diễn ra, đó sẽ là niềm vui lớn cho Vua Charles III. Dù đã có Công tước xứ Sussex là người con trai thứ, nhưng mối quan hệ giữa Harry và Hoàng gia đã nguội lạnh đi rất nhiều trong những năm gần đây. Vua Charles luôn bày tỏ sự mong mỏi được gặp gỡ và dành thời gian bên hai cháu nội bé bỏng đang lớn lên ở Mỹ.

Việc Archie và Lilibet lớn lên mà thiếu vắng sự kết nối với gia đình Hoàng gia, đặc biệt là ông nội và các anh chị em họ (các con của Thân vương William và Vương phi Kate), là một điều buồn bã không chỉ đối với Vua Charles mà còn với toàn bộ người hâm mộ Hoàng gia. Archie, dù sinh ra ở Anh nhưng lại đang mang giọng Mỹ, và Lilibet là người Mỹ hoàn toàn. Việc hai em thiếu đi sự hiểu biết về nguồn cội, về gia đình lớn của mình là điều khiến nhiều chuyên gia Hoàng gia lo ngại.

Chính Harry cũng từng được cho là cảm thấy băn khoăn về việc các con đang bỏ lỡ mạng lưới gia đình rộng lớn mà anh từng được hưởng khi còn nhỏ. Một người bạn thân của anh từng tiết lộ: Harry khao khát cho các con được trải nghiệm nền giáo dục Anh Quốc, nơi anh đã có những người bạn thân thiết nhất từ thời đi học. Dù Meghan có vẻ không ủng hộ việc gửi con đi học nội trú, nhưng mong muốn của Harry về một nền giáo dục Anh cho các con vẫn luôn hiện hữu.

Sự trở lại có ý nghĩa gì?

Sự xuất hiện của Archie và Lilibet tại Invictus Games 2027 sẽ mang nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, nó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ về tình cảm gia đình. Việc Harry đưa cả gia đình về cho thấy anh vẫn xem Anh là quê hương và không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nguồn cội.

Thứ hai, từ góc độ truyền thông, một chuyên gia quan hệ công chúng từng nhận định: Sự xuất hiện công khai của hai đứa trẻ sẽ tạo ra sự ấm áp và nhân văn hóa hình ảnh của gia đình Sussex, giúp họ trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Harry và Meghan, nhưng những tín hiệu tích cực gần đây, cùng với sự kiện Invictus Games sắp tới, đang thắp lên hy vọng về một chuyến hồi hương đầy ý nghĩa. Giới mộ điệu Hoàng gia đang hồi hộp chờ đợi xem, liệu chuyến đi vào năm 2027 có trở thành cầu nối để hàn gắn tình cảm giữa hai bên, và để Vua Charles III cuối cùng cũng có thể ôm trọn hai cháu nội của mình vào lòng hay không.

