Đồng Nai: Trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp có dấu hiệu tăng

Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay, từ cuối tháng 5 đến nay, trẻ mắc các bệnh về hô hấp (viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen) nhập viện tăng so với 2 tuần trước đó. Cụ thể, trung bình mỗi ngày của 2 tuần trước cả 2 khoa Hô hấp 1 và 2 tiếp nhận điều trị cho 6 trẻ, thì nay tăng lên 20 trẻ, đặc biệt trong đó có đến 15 trẻ bị bệnh viêm tiểu phế quản.

Điển hình là trường hợp của bé T.K.C. (2 tuổi, ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa), hiện tại bé đang điều trị và theo dõi bệnh viêm phổi khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bé .C. được bác sĩ khám tại bệnh viện

Theo mẹ của bé C. chia sẻ, trước khi vào viện điều trị bé bị ho, sỗ mũi, mẹ của bé C. đã mua thuốc tây ở ngoài cho bé uống, sau 3 ngày uống thuốc bệnh của bé không khỏi mà còn nặng thêm. Bé ho nhiều, nước mũi đặc có đàm, khó thở, lười ăn và chơi nên mới đưa bé đi khám, kết quả bé bị viêm phổi do biến chứng của bệnh viêm tiểu phế quản.

Theo Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, viêm tiểu phế quản có triệu chứng giống bệnh hen và cảm cúm nên phụ huynh hay nhầm lẫn. Có những trẻ bị ho, chảy nước mũi trong chỉ cần uống thuốc điều trị triệu chứng là tự khỏi, nhưng cũng có nhiều trẻ uống thuốc không khỏi và khi các cơn ho kéo dài, khò khè, khó thở (thở nhanh hơn bình thường, thở co kéo lồng ngực), bứt rứt thì bệnh đã có dấu hiệu nặng. Tình trạng này không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến bội nhiễm, viêm phổi, suy hô hấp và thậm chí là tử vong.



Bệnh viêm tiểu phế quản chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, do đó phụ huynh không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là những trẻ từ 3-6 tháng tuổi. Vì đường thở, các tiểu phế quản ở trẻ rất nhỏ nên dễ bị tắc đàm và dẫn đến suy hô hấp. khuyến cáo.

Để phòng ngừa bệnh cho trẻ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rửa tay cho trẻ thường xuyên, phụ huynh khi đi ở bên ngoài về phải vệ sinh tay sạch sẽ và thay quần áo rồi mới tiếp xúc với trẻ.

Khi trẻ bị 1 trong các bệnh về đường hô hấp không nên cho trẻ nằm máy lạnh, nằm sát gần quạt điện, rửa tay cho trẻ thường xuyên và dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, tránh cho trẻ tiếp xúc đông người.

Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ để tăng cường sức đề kháng, bên cạnh đó nên đưa trẻ đi chích ngừa để phòng một số bệnh hô hấp theo chương trình tiêm chủng quốc gia.