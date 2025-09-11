Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Jung Hye Young đăng tải video tập luyện cùng dòng chú thích: "7 ngày trong tuần, xây dựng cơ bắp và luôn vui vẻ! Cơm là thuốc bổ, giấc ngủ là thuốc bổ".

Jung Hye Young (phải) là nữ diễn viên kỳ cựu xứ kim chi. Tại Việt Nam, cô được biết đến qua các phim Chim lửa, Người tình, Nụ hôn tinh nghịch, Tạm biệt quá khứ, Quân vương giả mạo, Hoa tuyết điểm… Về đời tư, Jung Hye Young và ông xã Sean (thành viên nhóm Jinusean) là đôi vợ chồng nghệ sĩ Hàn rất được lòng công chúng

Trong video, cô mặc áo ba lỗ màu đen và quần legging, đang tập luyện trên máy tập Pilates chuyên dụng có tên là Reformer. Đặc biệt, phần lưng và cơ bắp chân săn chắc của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi như: "Thân hình săn chắc không chút mỡ thừa", "Chắc chồng cô ấy (Sean) cũng phải bất ngờ lắm".

Ở tuổi 51, nữ diễn viên tiết lộ bí quyết của cô chính là chăm chỉ tập luyện Pilates đều đặn mỗi ngày.

Việc tập Pilates mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường cơ bắp, chỉnh sửa tư thế. Pilates tập trung vào việc giữ đúng tư thế của phần thân giữa, cân bằng sự liên kết trước sau và trái phải của cơ thể thông qua các động tác lặp đi lặp lại.

Khác với các bài tập khác, người tập phải điều chỉnh cơ thể cho phù hợp với máy móc, Pilates lại ưu tiên điều chỉnh máy móc sao cho phù hợp với hình dáng cơ thể, nhằm mục đích chỉnh sửa tư thế một cách hiệu quả.

Ngoài ra, kỹ thuật thở bụng – cốt lõi của Pilates – còn giúp cải thiện tuần hoàn máu đến các cơ quan nội tạng, tăng cường chức năng tiêu hóa, cải thiện chức năng tim phổi và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, Pilates còn kích thích hệ thần kinh phó giao cảm giúp thư giãn cơ thể, giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm và mang lại sự ổn định về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, phụ nữ ở độ tuổi 50 như Jung Hye Young cần lưu ý một số điều khi tập Pilates. Bác sĩ Yeom Ji-woong, giám đốc Phòng khám chỉnh hình Geomdanbareun (Hàn Quốc) cho biết: Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ loãng xương cao, dễ bị gãy xương cột sống hoặc gãy xương hông. Do đó, nên tránh các động tác gập hoặc vặn cột sống quá mức khi tập Pilates".

Ngoài ra, đây cũng là độ tuổi thường gặp các vấn đề về khớp gối và hội chứng va chạm vai, vì vậy cần chú ý đến các động tác gây áp lực lên các bộ phận này. Bác sĩ Yeom Ji-woong cũng khuyến cáo: Thay vì tập luyện với cường độ cao như người ở độ tuổi 20-30, phụ nữ U50 nên tập trung vào việc điều hòa hơi thở và ổn định cơ cốt lõi, tránh kéo giãn cơ quá mức. Do khả năng giữ thăng bằng cũng suy giảm theo tuổi tác, nên sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như vòng hoặc tường khi thực hiện các động tác giữ thăng bằng.

Phụ nữ ngoài 50 tuổi muốn giữ gìn vóc dáng nên tập những môn thể thao nào?

Đối với phụ nữ ngoài 50 tuổi, việc giữ gìn vóc dáng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là chìa khóa để duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi đáng kể như giảm khối lượng cơ bắp, loãng xương và các vấn đề về tim mạch.

Các môn thể thao phù hợp ở độ tuổi này nên tập trung vào sự linh hoạt, sức bền, và đặc biệt là không gây áp lực quá lớn lên xương khớp. Dưới đây là một số môn thể thao được khuyến nghị:

Nhóm môn thể thao Ví dụ Lợi ích chính 1. Tác động thấp (Low-impact) Đi bộ Tăng sức bền, phát triển cơ bắp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện tinh thần Bơi lội Đốt cháy calo hiệu quả, không gây áp lực lên khớp, tăng cường sức khỏe tim mạch, xây dựng cơ bắp nhờ lực cản nước Đạp xe Bài tập cardio tuyệt vời, tác động mạnh vào cơ hông và đùi, giúp cơ thể săn chắc 2. Tăng sự dẻo dai & cân bằng Yoga Tăng dẻo dai, cải thiện tư thế, giảm căng thẳng, điều hòa nội tiết tố, cải thiện giấc ngủ Pilates Tăng cường cơ cốt lõi (core), cải thiện sự cân bằng và ổn định cơ thể Thái cực quyền Động tác chậm rãi giúp lưu thông khí huyết, dẻo dai cơ bắp và khớp, thư giãn tinh thần 3. Tăng cường sức mạnh Tập tạ nhẹ / dây kháng lực Xây dựng cơ bắp, tăng mật độ xương, cải thiện chuyển hóa, duy trì vóc dáng Bài tập với trọng lượng cơ thể (squat, chống đẩy nghiêng, glute bridge) Tăng sức mạnh chân, mông, lưng dưới

Lưu ý quan trọng khi tập luyện

- Khởi động kỹ trước và giãn cơ sau khi tập để giảm nguy cơ chấn thương.

- Lắng nghe cơ thể, không cố gắng quá sức.

- Tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia nếu có bệnh lý mãn tính.

- Kết hợp với chế độ ăn lành mạnh: đủ protein, canxi, vitamin D và nước.