Bạn có biết, đằng sau sự chậm trễ có con hay khó khăn trong hành trình làm mẹ, một thủ phạm thầm lặng có thể đang hoạt động? Đó chính là hormone prolactin, một chất đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, nhưng khi bị tăng cao quá mức lại trở thành rào cản vô hình, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.

Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi bất thường của nồng độ prolactin có thể dẫn đến những rối loạn nội tiết tố nghiêm trọng, gây ra các vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt, rụng trứng, và thậm chí là vô sinh. Điều đáng nói là nhiều người lại không nhận ra mối liên hệ này. Vậy, prolactin cao là gì và tại sao nó lại trở thành "kẻ thù" đối với sức khỏe sinh sản?