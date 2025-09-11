Bà Lưu (Bắc Kinh, Trung Quốc) luôn cho rằng cuộc đời mình cực kỳ may mắn, được sống theo ý mình, luôn hạnh phúc và là hình mẫu về sống lành mạnh cho nhiều người xung quanh. Thật không ngờ, ở tuổi 45, bà lại bất ngờ phát hiện mắc ung thư phổi.

Theo chính lời bà kể, bà sinh ra trong gia đình giàu có, là con một nên được bố mẹ hết mực cưng chiều. Năm 25 tuổi, bà kết hôn và bỏ công việc văn phòng, ở nhà làm nội trợ. Dù có điều kiện nhưng bà chỉ thuê giúp việc theo giờ, thích được tự nấu nướng, vun vén gia đình.

Để bớt buồn chán, mấy năm gần đây bà mở một cửa hàng nhỏ để thỏa sở thích nấu ăn, chỉ bán những món mình tự làm. Sáng dậy sớm đi tập thể dục ngoài trời, đầu giờ chiều dành thời gian làm đẹp, buổi tối đi tập yoga và pilates, luôn ngủ trước 10 giờ. Lúc rảnh thì bà học cắm hoa, nghiên cứu món ăn mới, đọc sách hoặc chơi đàn. Ai cũng bất ngờ khi biết tuổi thật vì bà nhìn rất trẻ, vóc dáng thon gọn như thời còn con gái.

Nhưng vài tháng trước, bà bắt đầu ho khan, hay tức ngực. Con trai khuyên bà nên đi khám bệnh nhưng bà chủ quan cho rằng mình mạnh khỏe, lại vốn ghét "mùi bệnh viện". Bà bắt đầu dùng rất nhiều thuốc bổ, đi tập thể dục chăm chỉ hơn nhưng tình trạng không cải thiện. Đến khi bà chịu khám bệnh thì ung thư phổi đã ở giai đoạn 3.

Một người lúc nào cũng điềm tĩnh như bà Lưu khi nhìn vào kết quả chẩn đoán liền khóc lên nức nở, chân đứng không vững. Bà bàng hoàng không hiểu lý do tại sao mình mắc bệnh. Đến khi bác sĩ hỏi về lối sống và tìm ra "thủ phạm", bà lại một lần nữa bất ngờ, khóc nấc lên.

2 loại "khói tử thần" ngày nào cũng lởn vởn trong nhà là thủ phạm

Chồng và con trai bà Lưu sốc không kém gì bà khi biết kết quả. Họ càng ngỡ ngàng hơn khi chính mình góp phần trong nguyên nhân khiến bà Lưu mắc bệnh.

Theo lời bác sĩ, có 2 loại "khói tử thần" gây ung thư phổi thường lởn vởn trong nhà mà bà ít để tâm. Đó là khói thuốc và khói dầu trong bếp. Chồng bà hút thuốc lá, xì gà đã nhiều năm, dù chọn loại cao cấp, mùi không khó chịu nhưng vẫn vô cùng độc hại. Còn cậu trai thừa nhận lén hút thuốc lá thơm, thuốc lá điện tử hơn 1 năm nay.

Bác sĩ giải thích khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, ít nhất 69 chất gây ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra người hít khói thuốc thụ động thậm chí còn hít phải độc chất nhiều hơn cả người hút trực tiếp. Carbon monoxide gấp 5 lần, nicotine gấp 3 lần, benzopyrene gấp 4 lần và nitrosamine cao hơn tới 50 lần. Nói cách khác, bà Lưu bị ép “hút” hàng trăm điếu thuốc mà không hề hay biết.

Chưa kể, hơn 20 năm đứng bếp, thích nấu các món chiên rán nhiều dầu mỡ cũng đã "đầu độc" lá phổi của bà trong âm thầm. Khi dầu ăn bị đun đến mức bốc khói, nó sinh ra acrolein gây kích ứng mạnh đường hô hấp cùng benzopyrene và peroxide có khả năng phá hủy DNA.

Một nghiên cứu ở Anh cho thấy phụ nữ nấu ăn trong bếp kém thông gió, thường xuyên hít khói dầu, có nguy cơ mắc ung thư phổi cao tương đương việc hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. WHO thống kê mỗi năm loại khói này giết chết khoảng 1,6 triệu người trên toàn cầu.

Thông qua trường hợp của bà Lưu, bác sĩ cảnh báo ung thư phổi không chỉ xảy ra ở người nghiện thuốc. Bụi mịn, khí radon, amiăng, khói thuốc thụ động, khói dầu, khói bếp... hay yếu tố di truyền cũng là những kẻ thù vô hình. Hãy luôn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và đến bệnh viện ngay khi có các biểu hiện bất thường. Đặc biệt là các dấu hiệu ho dai dẳng, ho dữ dội khó dứt, đau tức ngực... điển hình của ung thư phổi.