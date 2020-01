Đổi vận nhờ đóng phim là có thật: Quốc Trường thành con rể quốc dân, My Sói - Thu Quỳnh đánh bật scandal ly hôn chồng cũ

2019 là khoảng thời gian chứng kiến sự trỗi dậy của phim truyền hình Việt khi từ Bắc vào Nam, hàng loạt dự án tốt lần lượt khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Nhờ những bộ phim này, nhiều diễn viên đã đổi vận đổi đời, một bước trở thành ngôi sao sáng chói. Cũng có trường hợp tên tuổi đang mờ nhạt, nhờ phim truyền hình mà tái xuất, lấy lại hào quang nhanh chóng.

Quốc Trường

Quốc Trường là 1 trong số những nghệ sĩ đổi vận đổi đời nhờ Về nhà đi con. Với vai nam chính - Vũ, Quốc Trường phủ sóng rộng khắp cả nước, được khán giả ưu ái cho tên gọi "chàng rể quốc dân".

Thực tế, Quốc Trường đã đóng phim từ khá lâu, anh chàng có hơn 10 năm lập nghiệp tại Sài Gòn nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Quốc Trường từng tâm sự anh gặp khó khăn, thậm chí trải qua cảm giác mặc cảm vì đi sự kiện mà chẳng ai thèm ngó ngàng.

Nhưng đến lúc Về nhà đi con bùng nổ, Quốc Trường trở thành hiện tượng, cuộc sống của anh cũng sang trang. Nói về thành công ở Về nhà đi con, Quốc Trường chia sẻ: "Tôi bước vào showbiz 11 năm nhưng không hề sống trong đó. Trước Về Nhà Đi Con, chẳng ai mời tôi đóng quảng cáo, đi event. Đến khi nổi tiếng, tôi bị choáng ngợp vì mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nhiều lời mời quảng cáo, đi event xuất hiện liên tục. Dù tôi đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng nhưng họ vẫn chấp nhận".

Hiện tại, Quốc Trường đang cùng Bảo Thanh - Thu Trang quảng bá cho phim điện ảnh Đôi mắt âm dương. Đây là dự án kinh dị chiếu Tết duy nhất năm nay. Quốc Trường tràn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự thành công của dự án này.

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh bùng nổ trong nửa cuối năm 2019 nhờ vai diễn Thị Bình ở Tiếng sét trong mưa. Tiếng sét trong mưa có nội dung xoay quanh nhân vật Thị Bình - một phụ nữ nghèo khó, làm thuê cho gia đình bà Hội. Nhờ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng cùng tấm lòng lương thiện, Thị Bình nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt). Dù bị gia đình phản đối nhưng Khải Duy vẫn nhất quyết lấy Thị Bình.

Nhưng do quan niệm phân biệt giai cấp, mẹ của Khải Duy đã vu cho Thị Bình tội thông gian với người đàn ông khác. Cuối cùng, Thị Bình uất ức ôm bụng bầu nhảy xuống sông tự sát. Nhờ được ông Quý (Thanh Nam) cứu giúp, Thị Bình đã may mắn giữ được mạng sống, chỉ có điều số phận lại đẩy đưa Thị Bình vào 1 bi kịch khác còn oan trái hơn...

Tiếng sét trong mưa là phim truyền hình đình đám bậc nhất năm 2019, chẳng hề kém cạnh so với Về nhà đi con. Thế nên sự chú ý dành cho nữ chính Nhật Kim Anh là rất lớn. Cũng nhờ vai diễn này, Nhật Kim Anh đã có cuộc tái xuất thành công, dễ dàng lấy lại hào quang rực rỡ tưởng chừng đã vụt mất khi cô vướng vào loạt ồn ào ly dị, giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Nhật Kim Anh vui vẻ chia sẻ rằng: "Cuộc sống này công bằng lắm, trong năm qua Kim Anh đã bị trộm vào nhà lấy mất 5 tỷ, bị lừa đảo mất thêm tiền, lại còn không trọn vẹn chuyện gia đình, nhưng Kim Anh may mắn có được sự yêu thích của khán giả với Tiếng sét trong mưa. Đó như là luật bù trù của cuộc sống này vậy".

Bảo Thanh

Giống Quốc Trường, Bảo Thanh cũng có được thành công lớn khi Về nhà đi con phát sóng. Trong phim, Bảo Thanh đóng vai Thư "Xính Lao" - cô gái thiên về vật chất, vô tình bị dính bầu với Vũ (Quốc Trường) để rồi lao vào cuộc hôn nhân nhiều oan trái.

Diễn xuất của Bảo Thanh được đánh giá khá cao, những đoạn cãi nhau giữa Thư với Vũ đều gây sốt trên mạng xã hội.

Bảo Thanh không phải là cái tên xa lạ, hồi mấy năm trước cô từng gây xôn xao với bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Nhưng 2 năm trở lại đây, Bảo Thanh không có tác phẩm đáng chú ý, chỉ đến lúc Về nhà đi con lên sóng, Bảo Thanh mới bùng nổ, trở lại với đường đua nữ hoàng truyền hình từ "Vũ trụ phim ảnh VTV".

Tại VTV Awards 2019, Bảo Thanh đã được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng xứng đáng cho những cố gắng mà nữ diễn viên đã bỏ ra.

Ngoài ra, cô còn nhận được giải thưởng Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc tại AAA 2019.

Hiện tại, Bảo Thanh đang bận rộn với việc quảng bá phim điện ảnh mới. Lần đầu lao vào cuộc chiến phim thị trường mùa Tết, Bảo Thanh sẽ hóa thân thành "tiểu tam" giật chồng người khác. Vai diễn này là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác lạ so với hình tượng nàng dâu hiền lành của cô trên màn ảnh nhỏ.

Thu Quỳnh

Trong danh sách những diễn viên truyền hình chạm đến đỉnh vinh quang vào năm qua, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu bỏ qua cái tên Thu Quỳnh. Với vai My Sói ở Quỳnh búp bê và Huệ ở Về nhà đi con, Thu Quỳnh bật lên nhanh chóng.

Trước đó, Thu Quỳnh từng làm showbiz Việt xôn xao bởi chuyện ly dị rồi cãi nhau qua lại cùng chồng cũ Chí Nhân. Chí Nhân liên tục trách mắng Thu Quỳnh nặng nề, đồng thời vạch ra nhiều câu chuyện với nội dung Thu Quỳnh sống giả tạo. Dẫu vậy, mọi ồn ào liên quan đến chồng cũ đều bị dập tắt bởi hào quang của Về nhà đi con. Thị phi ập đến càng nhiều thì Thu Quỳnh càng xinh đẹp, nổi tiếng, thành công hơn.

"Khi được giao vai Thu Huệ, trong đầu tôi có đúng hai từ: 'May quá'. May vì là thoát được hình ảnh cave của màn ảnh Việt. May mắn của tôi là nhận vai My sói như bước ngoặt trong sự nghiệp và để lại ấn tượng nào đó trong lòng khán giả nhưng tôi lại không muốn đóng đinh mình trong một dạng vai cụ thể nào cả".

""My sói ám ảnh bởi sự cay nghiệt còn Thu Huệ lại nhẹ nhàng, nhiều khi tôi cũng phát cáu lên vì sự nhu nhược đó. Tôi thấy khán giả phản ứng với nhân vật Thu Huệ là đúng. Nếu là tôi tôi cũng sẽ phản ứng như thế. Nhưng vì là diễn viên nên tôi phải giữ đường dây nhân vật dù có những lúc mình cũng rất điên và cáu. Với tôi, Thu Huệ dễ giải thoát hơn. Khi đã suy nghĩ tích cực và phóng khoáng thì dễ quên và không bị ám ảnh với nó".