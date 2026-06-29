Thử thách National Three Peaks là một trong những bài kiểm tra sức bền ngoài trời nổi tiếng và khắt khe nhất tại Vương quốc Anh. Mục tiêu chính của thử thách này là chinh phục ba đỉnh núi cao nhất tại Scotland, Anh và xứ Wales gồm Ben Nevis (1.344m), Scafell Pike (978m) và Snowdon (Yr Wyddfa, 1.085m) thông thường trong vòng 24 giờ.

Ben Nevis (Scotland): Với độ cao 1.344m, đây là đỉnh núi cao nhất trong số ba đỉnh và cũng là đỉnh cao nhất tại quần đảo Anh. Scafell Pike (Anh): Cao 978m, đây là ngọn núi cao nhất nước Anh. Mặc dù là đỉnh thấp nhất trong ba đỉnh, nhưng con đường lên dốc và đầy đá đã tạo nên một thử thách đáng kể cho những người leo núi. Snowdon/Yr Wyddfa (xứ Wales): Với độ cao 1.085m, đây là ngọn núi cao nhất xứ Wales và thường được chọn là đỉnh cao cuối cùng mang tính biểu tượng đối với nhiều người tham gia thử thách.

Ngoài những yêu cầu khắt khe về thể chất, thử thách này thường được sử dụng như một nền tảng mạnh mẽ để gây quỹ từ thiện, đặc biệt là cho các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Các tổ chức từ thiện này cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe toàn diện và sự hỗ trợ thay đổi cuộc sống, đảm bảo rằng các cá nhân bao gồm cả những người trẻ tuổi không phải đối mặt với chẩn đoán ung thư một mình.

Gần đây nhất, vào tháng 6 năm 2026, Vương phi xứ Wales đã hoàn thành thử thách National Three Peaks để nâng cao nhận thức và gây quỹ cho Tổ chức từ thiện ung thư The Royal Marsden. Sự tham gia của cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phá cuộc sống vượt ra ngoài chẩn đoán và cống hiến cho những người đang đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng.

Được xếp hạng "Cực kỳ khó", thử thách này đòi hỏi sự kiên trì và thể lực cao. Các chuyên gia khuyến nghị:

- Tập luyện nâng cao: Chuẩn bị trước 4-6 tháng, tập trung vào tập luyện trên đồi và tăng cường sức mạnh cơ chân, cơ đầu gối.

- Sự dẻo dai về tinh thần: Thử thách kiểm tra cả thể xác lẫn trí tuệ, vì người tham gia thường phải leo núi với thời gian phục hồi hạn chế giữa các đỉnh.

- Thiết bị: Trang bị cần thiết bao gồm giày leo núi chất lượng, đèn đeo đầu cho việc leo núi vào ban đêm và quần áo chống thấm nước đáng tin cậy.

Dù là thực hiện vì mục tiêu cá nhân hay tham gia cùng một đội từ thiện, thử thách National Three Peaks mang lại trải nghiệm phấn khích, kết hợp giữa sức bền thể chất và phần thưởng ý nghĩa là giúp đỡ người khác trong những thời điểm khó khăn nhất.

"Mỗi người đều khác nhau, và việc chăm sóc theo hướng toàn diện, lấy con người làm trung tâm sẽ giúp những người đang trải qua hành trình chiến đấu với ung thư có thể đối diện tốt hơn với thách thức vô cùng riêng tư mà chẩn đoán bệnh mang lại. Các liệu pháp hỗ trợ toàn diện có thể bổ sung cho quá trình điều trị lâm sàng, đồng thời giúp bệnh nhân duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần, sự kiên cường cũng như chất lượng cuộc sống trong một giai đoạn đặc biệt khó khăn", Vương phi Kate cho biết.

"Sự chữa lành, dù là của mỗi cá nhân hay của cả cộng đồng, không chỉ là sửa chữa những điều đang sai lệch. Điều quan trọng hơn là tìm được sự cân bằng trong cách chúng ta sống", Vương phi xứ Wales tiếp tục chia sẻ.

Khép lại thông điệp của mình, Kate cho biết: "Giữa nỗ lực và sự chấp nhận, giữa kiểm soát và niềm tin, giữa suy nghĩ và đơn giản là hiện diện. Bởi sau tất cả, lòng dũng cảm không chỉ là không ngừng tiến về phía trước. Đó còn là biết cách giữ cho mình vững vàng, gắn kết với những điều quan trọng và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, dù bạn đang bước đi trên bất kỳ hành trình hay hoàn cảnh nào".

*Tổng hợp