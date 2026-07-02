Không còn là thành viên làm việc cho Hoàng gia Anh, Meghan Markle và Vương tử Harry đang xây dựng cuộc sống theo cách họ lựa chọn. Trong khi Meghan tiếp tục phát triển thương hiệu cá nhân bằng những sản phẩm mang dấu ấn riêng, Vương tử Harry vẫn đau đáu về một điều chưa thể giải quyết suốt nhiều năm qua: Làm sao để các con có thể trở về quê hương của cha một cách an toàn.

Meghan Markle âm thầm tung sản phẩm mới ngay trong kỳ nghỉ gia đình

Dù đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng Vương tử Harry và hai con là Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet tại châu Âu, Meghan Markle vẫn không để công việc bị gián đoạn. Cô vừa giới thiệu sản phẩm mới thuộc thương hiệu As Ever, tiếp tục cho thấy cô đang tập trung phát triển con đường kinh doanh độc lập sau nhiều năm rời Hoàng gia.

Sản phẩm mới là mật ong hương oải hương, được thương hiệu mô tả như "món quà mùa hè" với hương thơm dịu nhẹ và dư vị lưu luyến. Cùng thời điểm đó, dòng mật ong hoa cam cũng được mở bán riêng lẻ, giúp người yêu thích thương hiệu có thêm lựa chọn bên cạnh các hương vị quen thuộc như hoa dại và cây xô thơm.

Nếu theo dõi Meghan thời gian gần đây, không khó để nhận ra cô dành khá nhiều tâm huyết cho những sản phẩm gắn với thiên nhiên. Ngay tại ngôi nhà ở Montecito, bang California, Meghan còn tự nuôi ong. Đây là sở thích mà cô từng chia sẻ là có điểm chung với Vương phi Kate và Vua Charles.

Trong chương trình truyền hình phát sóng hồi đầu năm, Meghan từng tâm sự rằng việc chăm sóc đàn ong không chỉ là một công việc thú vị mà còn giúp cô học cách bình tĩnh trước những điều khiến bản thân e ngại.

Theo Meghan, đôi khi con người cần thử làm một việc khiến mình hơi sợ một chút để nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Đó cũng là cảm giác kết nối rất đặc biệt với thiên nhiên mà cô luôn muốn duy trì trong cuộc sống hiện tại.

Sau ánh hào quang hoàng gia là một cuộc sống rất khác

Nếu trước đây Meghan Markle thường xuất hiện trong các hoạt động đại diện Hoàng gia thì hiện tại, hình ảnh của cô gắn nhiều hơn với vai trò doanh nhân, người sáng tạo nội dung và người mẹ của hai con.

Nhiều người từng cho rằng việc rời Hoàng gia sẽ khiến Meghan mất đi sức ảnh hưởng. Thế nhưng những năm gần đây, cô vẫn liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ podcast, chương trình truyền hình, kinh doanh thực phẩm đến xây dựng thương hiệu phong cách sống.

Con đường ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có sản phẩm nhận được nhiều lời khen nhưng cũng có dự án gây tranh cãi. Dẫu vậy, điều dễ nhận thấy là Meghan vẫn kiên trì theo đuổi hướng đi mình lựa chọn thay vì cố gắng quay trở lại hình ảnh cũ.

Ở một góc độ nào đó, cuộc sống hiện tại của Meghan phản ánh mong muốn được làm chủ công việc và thời gian của chính mình, điều mà cô từng nhiều lần chia sẻ là rất khó thực hiện khi còn đảm nhận vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia.

Điều khiến Vương tử Harry chưa bao giờ thôi trăn trở

Trong khi Meghan tập trung cho công việc, Vương tử Harry vẫn đang đối mặt với bài toán kéo dài nhiều năm liên quan đến vấn đề an ninh.

Gia đình Sussex dự kiến sẽ trở lại Anh trong tháng 7 để tham gia chuỗi hoạt động hướng tới Đại hội Invictus Games 2027 diễn ra tại Birmingham. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đứng trước nhiều dấu hỏi vì vấn đề bảo vệ an toàn.

Theo phía Vương tử Harry, việc được bố trí nơi ở trong khuôn viên Hoàng gia chưa phải điều quan trọng nhất. Điều khiến anh lo lắng là sự an toàn cần được đảm bảo trong toàn bộ hành trình, bởi rủi ro không chỉ tồn tại ở một địa điểm cố định mà có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đó cũng là lý do Vương tử Harry nhiều lần bày tỏ mong muốn các con được biết về quê hương của cha, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện theo cách anh mong muốn.

Sau khi rời vai trò thành viên làm việc của Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ sinh sống, gia đình Harry không còn được hưởng chế độ bảo vệ an ninh như trước. Dù đã theo đuổi nhiều thủ tục pháp lý, Vương tử Harry vẫn không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, anh từng chia sẻ điều khiến mình buồn nhất là chưa thể đưa các con trở về Anh để cảm nhận nơi cha chúng lớn lên. Đó không chỉ là câu chuyện về những chuyến đi. Đó còn là mong muốn lưu giữ cội nguồn cho thế hệ sau.

Có những điều tưởng nhỏ nhưng lại nói nhiều về lựa chọn của mỗi người

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Harry và Meghan, người ta dễ chú ý đến những dự án kinh doanh mới hay những tranh cãi xung quanh Hoàng gia. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy cả hai đang đi trên hai hành trình rất khác.

Một người nỗ lực xây dựng sự nghiệp bằng những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Một người vẫn không ngừng tìm cách để con mình có cơ hội kết nối với quê hương.

Không còn cuộc sống trong cung điện, cũng không còn những lịch trình dày đặc của Hoàng gia, Harry và Meghan giờ đây đối diện với những trăn trở rất đời thường: Làm việc để xây dựng tương lai, nuôi dạy con cái và tìm cách cân bằng giữa quá khứ với hiện tại.

Có lẽ sau tất cả những tranh cãi suốt nhiều năm qua, điều công chúng nhìn thấy không chỉ là một cặp đôi từng gây nhiều sóng gió cho Hoàng gia Anh, mà còn là hai con người đang cố gắng sống đúng với lựa chọn của mình.

Dù đồng tình hay không với quyết định của họ, không thể phủ nhận rằng mỗi bước đi mới của Harry và Meghan vẫn luôn thu hút sự quan tâm. Bởi phía sau những sản phẩm mới, những chuyến nghỉ dưỡng hay các kế hoạch trở về Anh là câu chuyện về sự đánh đổi giữa tự do, trách nhiệm và tình cảm gia đình, điều mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm ở một góc nào đó trong cuộc sống của chính mình.

*Theo People