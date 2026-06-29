Mùa phấn hoa lại về, và những người bị viêm mũi dị ứng chắc chắn hiểu rõ cảm giác mắt cay, mũi nghẹt, hắt hơi liên tục khó chịu thế nào. Điều thú vị là hoàng gia Anh cũng không ngoại lệ. Từ ban công cung điện Buckingham tới sân polo hay bậc thềm nhà thờ, đây là 7 khoảnh khắc các thành viên hoàng gia "bị bắt quả tang" hắt hơi rất đời thường trước ống kính.

Hắt hơi cũng là chuyện "gia truyền" ở hoàng gia

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng chuyện hắt hơi gần như là đặc sản của nhà Windsor mỗi độ hè sang. Quốc vương Charles (King Charles), Vương hậu Camilla (Queen Camilla) và cả ông Andrew Mountbatten-Windsor đều được cho là có một dạng viêm mũi dị ứng theo mùa. Riêng Vương hậu Camilla từng công khai than thở chuyện này hồi năm 2021, khi bà xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe vì lượng phấn hoa trong không khí quá cao. Thậm chí có nguồn còn cho biết bà bị viêm xoang, một biến chứng quen thuộc của viêm mũi dị ứng, đến mức cây thông Noel trong nhà cũng có thể trở thành "kẻ thù".

Thế nên không khó hiểu khi lũ trẻ nhà Wales cũng thừa hưởng "năng khiếu" này. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ tin rằng Hoàng tử George có thể đã được mẹ là Vương phi Kate (Catherine, Princess of Wales) "truyền lại" cơ địa nhạy cảm với phấn hoa.

Thế hệ nhí nhà Wales: Hắt hơi thôi cũng phải thật chỉn chu

Gần đây nhất, ống kính đã chộp được Hoàng tử George (Prince George) đang cố nín một cái hắt hơi ngay trên ban công cung điện trong lễ Trooping the Colour 2026. Đúng lúc màn trình diễn bay của không quân đang khiến cả đám đông ngước nhìn, cậu bé không nhịn được nữa và lịch sự che miệng bằng hai tay. Vương phi Kate lập tức quay sang nói "bless you" rồi hỏi han con trai, và George đáp lại bằng câu "I'm alright" (Con không sao đâu) kèm cái gật đầu trấn an mẹ. Một khoảnh khắc bé xíu thôi nhưng đủ khiến dân tình tan chảy.

Mà George không phải người đầu tiên trong nhà "gặp nạn" tại sự kiện này. Hai năm trước đó, tại Trooping the Colour 2024, đến lượt Hoàng tử Louis (Prince Louis) bị một cú hắt hơi bất ngờ tấn công. Khi ấy mới 6 tuổi và diện áo blazer xanh kiểu quân đội cực bảnh, cậu nhóc vẫn kịp che gọn vào tay rồi lấy lại phong thái như chưa có gì xảy ra. Đúng kiểu học lỏm anh trai cách xử lý duyên dáng giữa chốn đông người.

Đáng yêu nhất có lẽ là Công chúa Charlotte (Princess Charlotte). Năm 2018, khi mới 3 tuổi và đảm nhận vai phù dâu nhí trong đám cưới của Vương tử Harry (Prince Harry) và Meghan Markle, cô bé xinh như thiên thần trong bộ váy trắng và vương miện hoa. Vậy mà ngay trên bậc thềm trứ danh của nhà nguyện St George ở lâu đài Windsor, tay vẫn nắm tay mẹ, Charlotte đã khẽ hắt hơi vào lòng bàn tay. Một khoảnh khắc nhỏ xíu mà ngọt lịm.

Người lớn cũng chẳng "miễn nhiễm": Từ sân polo tới ban công hoàng gia

Nếu nghĩ chỉ trẻ con mới hồn nhiên hắt hơi thì bạn nhầm to. Vương tử Harry từng có màn "hắt xì" hoành tráng nhất họ, khi xuất hiện cạnh anh trai William tại giải Audi Polo Challenge hồi tháng 5/2017. Lực hắt mạnh đến mức anh phải khom người, gập cả đầu gối, một tay bịt mũi trong khi vẫn sải bước trên sân cỏ. Đúng kiểu hắt hơi "toàn thân".

Sang chảnh hơn một chút là Nữ Công tước Sophie xứ Edinburgh (Duchess of Edinburgh). Năm 2014, trong lúc tham quan vườn bếp hoàng gia ở cung điện Hampton Court, bà bất ngờ bị một cú hắt hơi ghé thăm. Thủ phạm có thể là đám hoa xung quanh hoặc ánh nắng mùa hè, và bà đã rất duyên dáng che lại bằng mu bàn tay ngay trước ống kính.

Bản thân Vương phi Kate cũng là "nạn nhân" quen mặt của Trooping the Colour. Năm 2014, đứng sánh vai cùng Thân vương William (Prince William) trên ban công, cô không kìm được mà khẽ cúi đầu, nắm tay lại để nén một cái hắt hơi.

Và người chốt sổ danh sách này chính là Thân vương William. Năm 2008, khi tới thăm trường tiểu học St Aidan ở Blackburn, ngoài việc khoe tài chơi bóng trong sân, anh còn "trổ tài" bắt gọn một cú hắt hơi đầy điệu nghệ rồi thong dong bước tiếp như không.

Nói cho cùng, dù là quốc vương hay vương tử nhí, một cú hắt hơi đúng lúc cũng đủ kéo cả hoàng gia về gần với chúng ta hơn bao giờ hết. Hóa ra trước phấn hoa mùa hè, ai cũng bình đẳng như nhau.

Theo HELLO!...