Sau nhiều tháng gần như vắng bóng trước công chúng, Cựu Vương tử Andrew bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện thể thao diễn ra trong khuôn viên điền trang Sandringham của Vua Charles III. Dù không phát biểu, không tham gia hoạt động chính và cũng cố gắng giữ kín sự hiện diện của mình, sự xuất hiện này vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông Anh quan tâm, bởi nó diễn ra trong bối cảnh ông vẫn đang đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc trước đó.

Âm thầm có mặt để cổ vũ em dâu

Theo truyền thông Anh, Cựu Vương tử Andrew đã cùng em trai là Thân vương Edward đến theo dõi Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh tham gia cuộc thi điều khiển xe ngựa Sandringham Horse Driving Trials. Đây là sự kiện thể thao thường niên được tổ chức tại điền trang Sandringham, nơi gia đình Hoàng gia Anh thường lui tới.

Khác với những thành viên khác của Hoàng gia, Cựu Vương tử Andrew không xuất hiện ở khu vực trung tâm hay giao lưu với người tham dự. Một số nhân chứng cho biết ông chọn đứng ở khu vực khá kín đáo, dưới những tán cây, cách xa đám đông để theo dõi phần thi của em dâu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ông nhanh chóng rời khỏi địa điểm bằng chiếc Land Rover Defender. Một người có mặt tại sự kiện cho biết Andrew gần như "đến lặng lẽ và rời đi cũng rất lặng lẽ", thể hiện rõ mong muốn không trở thành tâm điểm chú ý.

Trong khi đó, Thân vương Edward được nhìn thấy rời sự kiện với tâm trạng khá thoải mái sau khi cổ vũ vợ hoàn thành phần thi.

Cuộc sống kín tiếng sau khi rời Royal Lodge

Những tháng gần đây, cuộc sống của Cựu Vương tử Andrew có nhiều thay đổi.

Sau khi rời Royal Lodge, dinh thự từng gắn bó nhiều năm gần Lâu đài Windsor, ông chuyển đến sinh sống tại một ngôi nhà khác trong khuôn viên điền trang Sandringham. Đây được xem là nơi ở riêng tư hơn, giúp ông tránh sự chú ý của truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm.

Việc chuyển nơi ở diễn ra sau khi Cung điện Buckingham xác nhận hợp đồng thuê Royal Lodge đã được yêu cầu chấm dứt. Theo thông báo khi đó, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những vấn đề liên quan đến Cựu Vương tử Andrew vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện ông vẫn sinh sống tại Sandringham và khá hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Tháng 2 vừa qua, Cựu Vương tử Andrew bị bắt để phục vụ quá trình điều tra liên quan đến nghi vấn sai phạm trong khi thi hành công vụ. Sau đó, ông được tại ngoại và vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Phía Cựu Vương tử Andrew luôn phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình và khẳng định ông không có hành vi sai trái.

Theo truyền thông Anh, sau vụ việc, Thân vương Edward là một trong những thành viên đầu tiên của Hoàng gia đến thăm Andrew trong dịp lễ Phục sinh. Trong khi đó, dù Vua Charles III cũng có mặt tại Sandringham trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng hai anh em chưa có cuộc gặp chính thức.

Sự kiện tại Sandringham không phải là một hoạt động mang tính nghi lễ hay công vụ của Hoàng gia. Tuy nhiên, chỉ một lần xuất hiện ngắn ngủi của Cựu Vương tử Andrew cũng đủ để truyền thông Anh đồng loạt đưa tin.

Điều này phản ánh sức hút đặc biệt của Hoàng gia Anh, nơi mọi động thái của các thành viên đều dễ dàng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Với riêng Cựu Vương tử Andrew, mỗi lần xuất hiện sau những biến cố đều được theo dõi sát sao hơn bởi ông vẫn là một nhân vật gây nhiều tranh luận.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc điều tra đối với Cựu Vương tử Andrew vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Vì vậy, mọi diễn biến tiếp theo đều nhận được sự chú ý từ truyền thông cũng như dư luận quốc tế.

*Theo TC