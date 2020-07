Đời người trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ việc đọc sách

01



Đọc sách là chuyện cả đời

Một thanh niên nọ rất yêu thích một tác gia nổi tiếng, cậu đã viết thư cho tác gia ấy bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, đồng thời cũng giãy bày những rắc rối của mình trong cuộc sống.

Tác gia đọc xong đã trả lời cậu thanh niên rằng: vấn đề của cậu nằm ở chỗ, cậu đọc quá ít sách, nhưng lại mộng tưởng quá nhiều.

Vì không đọc sách, nên nhạt nhẽo vô vị.

Vì không đọc sách, nên lo lắng mơ hồ.

Vì không đọc sách, nên bốc đồng bất an.

Vì không đọc sách, nên thiển cận tầm thường.

Tác gia Yu Qiuyu từng nói: "Lý do lớn nhất của việc đọc sách là để thoát khỏi sự tầm thường, đọc sớm một ngày, cuộc sống sẽ thêm một phần sống động; đọc muộn một ngày, cuộc sống sẽ thêm một phần tầm thường."

Vì vậy, đời người trở nên tốt đẹp hơn, đều bắt đầu tư việc đọc sách.

02

Đọc sách, có thể chữa lành cho bạn

Trên mạng có một câu hỏi rằng: bạn đã từng đọc qua cuốn sách chữa lành nào?

Một độc giả đã chia sẻ câu chuyện của mình như sau.

Dạo trước, cô ấy bị thất tình, cô thấy mình rất vô dụng, cảm giác như mình không có năng lực đi yêu người khác, suốt ngày tự mình hoài nghi mình.

Trong một lần đi mua sách với em trai, cuốn sách với cái tên "The Solitude of Prime Numbers" đã thu hút ánh nhìn của cô.

Tác giả Paul Giordano viết cuốn sách theo phương thức đứng trên hai góc độ, làm cả nam chính và nữ chính, rồi viết mỗi người một chương, hai người giống như số nguyên tố vừa gần lại vừa xa, và họ tương tác và chữa lành lẫn nhau, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Số trang cũng được đánh dấu bằng số nguyên tố. Số nguyên tố đôi khi gần nhau và đôi khi cách xa nhau, giống như mối quan hệ giữa người với người.

Câu cuối cùng của câu chuyện, "cô ấy đứng lên chỉ với một lực nhẹ", đã giúp cô tỉnh ngộ.

Cảm giác khi đó là, cảm xúc tiêu cực giống như mực nước tới thắt lưng, nếu bạn nằm xuống, bạn sẽ bị nhấm chìm, nhưng bạn chỉ cần dùng một lực nhẹ, đứng dậy, vậy thì mọi chuyện tự nhiên sẽ ổn thỏa cả thôi.

Đời người 10 phần thì tới 8,9 phần không như ý, ai rồi chẳng có lúc phải trải qua cảm giác thất tình, cô đơn, thất vọng, thất bại, khó khăn, mơ hồ… người khác không hiểu được bạn, bạn cũng nhất thời không thoát ra được.

Lúc này, đọc sách có thể giúp chữa lành cho bạn.

Có người đọc "Cô bé Heidi", câu chuyện sưởi ấm cả một bầu trời tuổi thơ và thiếu niên êm đềm.

Có người đọc "Journey Under the Midnight Sun", lấy độc trị độc, họ trông thấy một tia sáng, xuyên qua màn đêm, và đem lại cảm giác ấm áp.

Học giả Liu Xiang có một câu nói nổi tiếng như này: "Sách giống như thuốc, đọc sách có thể chữa được bệnh ngu."

Ông cho rằng đọc sách có thể giúp chữa trị đủ mọi loại bệnh "ngu xuẩn" trên người.

Triết gia người Anh Francis Bacon cũng cho rằng, mọi loại khiếm khuyết về tinh thần có thể được cải thiện thông qua việc tìm tòi kiến thức.

Tiết tấu cuộc sống hiện đại, áp lực lớn, chúng ta ít nhiều gì cũng đều mang trong mình một vài "chứng bệnh" như: lười, lo lắng, cố chấp, so sánh…

Và theo tôi, đọc sách vừa hay chính là một phương thuốc tốt có thể chữa lành cho bạn.

03

Đọc sách có thể giúp công việc của bạn đạt được một bước tiến mới

Đọc sách, có tác dụng hỗ trợ trong công việc.

Hơn 10 năm trước, T. hai lần thi đại học đều trượt, vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên anh buộc phải ra ngoài tìm việc làm.

Vì trình độ học vấn không cao, nên anh chỉ có thể làm các việc như bảo vệ, nhân viên phục vụ trong quán rượu, thu ngân…

Anh thấy rằng những công việc này, khả năng bị thay thế là rất cao, lương lại thấp.

Vì vậy, anh bắt đầu thử thách bản thân mình, xin vào làm một nhân viên tiếp thị, công việc này đối với một người hướng nội như T., là một điều vô cùng khó khăn, cần tới dũng khí và quyết tâm rất lớn.

Trong 5 năm làm công việc này, anh cũng đã bồi dưỡng thêm cho mình thói quen đọc sách, và còn vì vậy mà thay đổi tư tưởng, quan niệm.

Sau khi bắt gặp câu nói này trong một cuốn sách mà mình từng đọc: "Cuộc đầu tư có giá trị nhất của người trẻ, chính là đầu tư vào chính mình", T. đã xin nghỉ việc, bắt đầu từ năm 2016, anh bắt đầu sự nghiệp viết lách.

Ba tháng mới bắt đầu, khí thế hừng hực, mỗi ngày viết một bài.

Nhưng hầu hết các bài viết của anh đều rất ít độc giả đọc, lợi ích kinh tế cũng không cao, nhiệt tình với công việc cũng dần dần suy giảm.

Khi không biết nên làm gì nữa, T. đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng viết lách, sau khi đọc xong hơn 100 cuốn sách liên quan tới việc viết lách, T. bắt đầu làm nhật kí đọc sách.

Sau một thời gian nghiên cứu chuyên sâu, trình độ viết của anh ấy đã được cải thiện nhảy vọt. Lượng đọc các bài viết tăng rất nhanh, một số tác phẩm của anh thậm chí được nhiều tờ báo lớn ngỏ lời đăng lại.

T. bắt đầu đọc những cuốn sách khác ngoài viết lách, như tâm lý học, tiếp thị và quản lý…

Bằng cách đọc các tác phẩm của Peter Drucker, một bậc thầy về tư vấn quản trị, T. đã tìm ra cách để nhận ra điểm mạnh của riêng mình --- tăng điểm mạnh và tránh điểm yếu.

Anh nghĩ: Tại sao mình không kết hợp kỹ năng viết với kĩ năng bán hàng?

Cứ như vậy, T. đã tìm thấy một con đường phù hợp cho sự phát triển của mình: viết bán hàng = copywrite.

Ban đầu, anh làm copywriter miễn phí cho một vài người bạn, sau khi nhận được phản hồi tốt từ những người bạn của mình, anh bắt đầu lấn sang viết trong lĩnh vực kinh doanh.

Lâu dần, T. có cơ hội hợp tác với nhiều người hơn, lớp học về copywriting trực tuyến của anh cũng thu hút được rất nhiều lượt tham gia.

Hiện tại, anh đang là một freelancer có tiếng với mức lương nhiều người mong ước.

Nếu không có quá trình đọc sách, T. liệu có thể trở thành mình của ngày hôm nay?

Sheryl Kara Sandberg, tác giả của cuốn "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead" nói: "Giao lưu có thể thay đổi quan niệm, quan niệm có thể thay đổi hành vi, hành vi có thể thay đổi môi trường."

Johann Wolfgang von Goethe nói, đọc một cuốn sách hay là đang giao lưu với một cao nhân.

Đọc sách, giống như kết bạn với một người thầy, một người bạn tốt, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho ta, mỗi một câu nói trong sách đều có thể thức tỉnh những người đang mơ hồ, giúp con người ta trở nên khai thông, giác ngộ được nhiều điều, sự nghiệp cũng theo đó mà bước lên một tầm cao hơn.

04

Đời người trở nên tốt đẹp hơn đều bắt đầu từ việc đọc sách

Yu Minhong (Michael Yu là người sáng lập và chủ tịch của New Oriental Education & Technology Group Inc., nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tại Trung Quốc. Trụ sở của New Oriental nằm ở quận Haidian của Bắc Kinh) nói: "Đọc sách chưa chắc đã giúp bạn thành công, nhưng đất đai ra sao sẽ cho ra được cây cối rậm rạp? Tất nhiên là những mảnh đất có phân bón. Đối với một dân tộc mà nói, phân bón của nó là gì? Chính là tri thức, là đọc sách."

Anh từng chia sẻ về câu chuyện của chính mình trong cuốn "Mong tuổi trẻ của bạn không phụ lòng những ước mơ".

Yu Hongmin sau 3 lần thi đại học, cuối cùng anh cũng thi được vào Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ở đại học, anh chính xác là một sinh viên "một nghèo 2 trắng", nghèo là kinh tế nghèo, trắng là bởi tri thức ít.

Đã vậy vào năm 3, anh còn bị bệnh lao, điều này khiến anh vô cùng tự ti.

Anh chưa từng yêu đương, và anh cũng rất hi vọng có thể quen được với những người bạn ưu tú.

Nhưng kết bạn cũng cần tới nỗ lực, và thứ mà anh dựa vào, chính là đọc sách.

Wang Qiang là một trong những người bạn học của anh, đó là một người bạn rất tài hoa. Khi Wang Qiang đang đọc sách, Yu Minhong tìm cách để có thể bắt chuyện với Wang Qiang.

Wang Qiang đi mua sách, Yu Minhong cũng theo đi mua.

Dần dần, họ đọc những cuốn sách tương đồng với nhau, chủ đề nói chuyện cũng ngày một nhiều hơn.

Yu Minhong trong thời gian học đại học đã đọc qua 800 cuốn sách, đây cũng là nền tảng giúp anh giao lưu được với những người bạn ưu tú hơn.

Với chiến lược và sự sắp xếp của nhóm bạn ưu tú này, New Oriental đã ra đời.

Anh chia sẻ rằng, không có những người bạn ưu tú này, sẽ không có New Oriental của ngày hôm nay.

Yu Minhong nói: "Nếu muốn hòa nhập vào một nhóm bạn nào đó, hoặc là bạn là người dẫn dắt, hoặc là bạn phải là người có tư tưởng, có sự đóng góp."

Đọc sách có thể khiến tâm hồn của một người trưởng thành, hình thành nên tư tưởng của riêng mình.

Khi tư tưởng của bạn đạt tới được một độ cao nhất định, bạn mới có thể kết giao được bạn bè ở tầng cao độ ấy, tầm nhìn và suy nghĩ của bản cũng sẽ theo đó mà được nâng cao, tương lai cũng sẽ càng rộng mở.

Sách, là lối ra của phần lớn các vấn đề.

Khi bạn cảm thấy lo lắng và mơ hồ, gặp phải khó khăn và thất bại, hãy đọc sách.

Luôn sẽ có một cuốn sách giúp bạn vượt qua được tất cả.

Đọc sách là chuyện cả đời.

Có người nói: "Đọc sách không chỉ hiểu thế giới, mà còn có thể đến gần hơn với lòng người, quan trọng hơn đó là, càng đọc, bạn sẽ càng hiểu rõ hơn "mình là ai", "mình nên đi đâu?", "mình rốt cuộc là muốn cái gì?"

Đọc sách không khiến bạn trở nên tốt hơn chỉ sau một đêm, nhưng trong sách, bạn có thể đọc ra một bản thân tốt hơn.

Đời người trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ việc đọc sách, nó biến bạn trở nên phong phú, thú vị, tỉnh táo hiểu biết, tầm nhìn rộng xa.