Có một câu nói cũ rằng phụ nữ trưởng thành thì biết đếm tiền, biết nấu ăn, biết yêu chồng. Nhưng có một thứ mà ít người dạy: Phụ nữ trưởng thành thật sự còn biết giữ cho mình một vài người bạn gái. Không phải kiểu bạn để check-in cà phê cuối tuần, chụp vài tấm ảnh up Instagram rồi thôi. Là kiểu bạn mà nửa đêm khóc một tiếng, đầu dây bên kia hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Là kiểu bạn không cần giải thích quá nhiều, vì cô ấy đã quen với cách mình thở dài, quen với cách mình im lặng, quen với cách mình giả vờ ổn.

Bởi cuộc đời phụ nữ, dù trải qua giai đoạn sướng nhất hay khổ nhất, thì cũng đều có những khoảnh khắc mà chỉ một người bạn gái thân mới ngồi cùng được. Chồng không hiểu, vì đàn ông được dạy giải quyết vấn đề chứ không được dạy ngồi yên cùng cảm xúc. Mẹ thì lo lắng, và mình lại phải dành nửa cuộc trò chuyện để trấn an mẹ. Con cái thì còn quá nhỏ, hoặc đã quá lớn để chia sẻ những thứ thuộc về thế giới của một người đàn bà trưởng thành. Còn lại, chỉ có một người. Số điện thoại lưu từ thời đại học. Hoặc thời đi làm chung công ty đầu tiên. Hoặc thậm chí từ thời cấp ba, khi cả hai còn chưa biết yêu là gì.

Khi đời đang yên, bạn thân là người không để mình tự huyễn

Đây là một bí mật ít người nói thẳng. Khi đời mình đang lên, khi sự nghiệp ổn, hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, người ta dễ rơi vào một trạng thái rất nguy hiểm. Đó là trạng thái tin rằng mình đang sống đúng, tin rằng những lựa chọn của mình đều khôn ngoan, tin rằng những người chưa được như mình là vì họ không cố gắng đủ.

Ở giai đoạn ấy, người duy nhất có thể kéo mình về mặt đất là một người bạn thân. Người đã biết mình từ thời còn mặc áo trắng, từ thời còn khóc vì điểm kém, từ thời còn chia nhau gói mì tôm trong ký túc xá. Người ấy có thể nói thẳng với mình câu mà chồng không dám nói, mẹ không nỡ nói, đồng nghiệp không có quyền nói: "Mày dạo này hơi khác đấy. Có để ý không?".

Một người phụ nữ "sướng" mà không có một người bạn dám nói thật, dần dần sẽ thành phiên bản kém duyên nhất của chính mình. Sẽ khoe của không kiểm soát. Sẽ kiêu ngạo lúc nào không hay. Sẽ mất đi sự khiêm tốn vốn từng làm nên cô gái đáng yêu của ngày trước. Bởi không ai dám nói thật, mình sẽ tưởng mình vẫn dễ chịu như xưa. Đến lúc nhận ra thì những người xung quanh đã rút lui hết, chỉ còn lại những người chiều mình vì lợi ích, hoặc tệ hơn, chỉ còn lại tiếng vỗ tay của chính mình trong căn nhà rộng.

Người bạn thân, vì thế, không phải là tài sản phụ trong cuộc đời một người đàn bà. Là tấm gương duy nhất chịu phản chiếu đúng những vết bẩn trên mặt mình mà không sợ mất lòng. Khi cuộc đời cho mình nhiều quá, có một người dám nói "ê, đủ rồi, mày đang đi quá đà đấy" là một dạng phúc khí mà tiền không mua được.

Khi đời khó, bạn thân là người ngồi xuống mà không hỏi "tại sao"

Có những đêm phụ nữ chỉ muốn được khóc mà không phải giải thích. Khóc vì chồng vừa nói một câu lạnh tanh. Khóc vì con vừa cãi lại một câu nhói lòng. Khóc vì sếp vừa giao một việc bất công. Khóc vì hôm nay nhìn vào gương thấy mình già hơn năm ngoái. Khóc vì rất nhiều thứ rất nhỏ, cộng dồn lại thành một thứ rất lớn, và không thể gọi tên cho rõ ràng.

Trong những đêm ấy, gọi cho ai? Gọi cho chồng, chồng sẽ hỏi "thế giờ em muốn anh làm gì?". Gọi cho mẹ, mẹ sẽ lo lắng cả tuần sau đó và mình lại phải dành thời gian an ủi ngược lại. Gọi cho đồng nghiệp, không tiện. Gọi cho bác sĩ tâm lý, đêm rồi.

Chỉ còn lại một số. Số của người bạn từ thời cấp ba, hoặc thời đại học, hoặc thời cùng làm chung công ty đầu tiên. Người mà mình bấm gọi giữa đêm, đầu dây bên kia chỉ cần nghe tiếng nấc đã hiểu, không hỏi "có chuyện gì", chỉ nói "kể đi". Hoặc thậm chí không nói gì, chỉ ngồi nghe mình khóc cho đến khi thôi khóc. Rồi cuối cùng, sau khi cả hai đều mệt vì khóc và vì lắng nghe, cô ấy hỏi một câu rất đời: "Mày đói không? Tao gọi đồ ship cho".

Đó là một dạng tài sản tinh thần mà không bằng cấp nào, công việc nào, hôn nhân nào cấp được cho phụ nữ. Đó là người chứng kiến mình ở phiên bản tệ nhất mà không đi kể với ai khác. Là người biết bí mật mình giấu chồng, giấu mẹ, giấu cả bản thân, mà vẫn ở lại bên mình. Khi đời quá khó, có một người như vậy ngồi xuống cùng mình, không phán xét "tại sao mày để mình ra nông nỗi này", không khuyên giải kiểu "thôi cố lên, ai cũng có lúc khó", chỉ ngồi đó, là đủ để mình thấy mình chưa bị bỏ rơi hoàn toàn giữa cuộc đời này.

Tình bạn ở tuổi 30 không tự nhiên mà có

Đáng buồn là phần lớn phụ nữ Việt, khi bước qua tuổi 30, lại bắt đầu mất dần những tình bạn này. Không phải vì giận nhau. Không phải vì xa cách địa lý. Chỉ là vì bận. Bận chồng con, bận sự nghiệp, bận trả nợ nhà, bận học master, bận chạy KPI, bận giảm cân, bận chăm bố mẹ già.

Có một sự thật mà ít ai dám nói: tình bạn ở tuổi trưởng thành không phải thứ mọc lên tự nhiên như cỏ. Nó là một cái cây cần tưới. Cần một tin nhắn hỏi thăm vào sinh nhật. Cần một bữa cà phê đặt lịch trước ba tuần và cả hai cùng dứt khoát không hủy phút chót. Cần một cuộc gọi video khi nghe tin bạn ốm. Cần một lần dám hỏi "dạo này thật sự ổn không, không cần trả lời cho có nha".

Bỏ qua những việc nhỏ ấy đủ lâu, cái cây sẽ chết. Không có tiếng động nào. Không có cú cãi nhau nào. Chỉ là một ngày mình tự dưng nhận ra, cả tháng trời không nói chuyện thật sự với ai ngoài chồng và đồng nghiệp. Và cảm giác cô đơn ấy, không gì lấp được, kể cả khi nhà đầy đủ, con cái khỏe mạnh, công việc thuận lợi.

Cho nên, nếu bạn đang đọc bài này và chợt nghĩ đến một cái tên, hãy nhắn cho người ấy một tin ngay đêm nay. Một câu rất đơn giản: "Tao nhớ mày". Không cần lý do. Không cần giải thích. Không cần dài dòng. Người bạn ấy sẽ hiểu, và sẽ trả lời mình.

Đời phụ nữ vốn nhiều lo toan. Có những thứ đời cho mình mà rồi đời cũng có thể lấy lại. Nhan sắc rồi sẽ phai. Công việc rồi có lúc dừng. Con cái rồi cũng lớn và đi xa. Hôn nhân thì không ai dám chắc trăm phần trăm điều gì.

Nhưng một vài người bạn thân, nếu được giữ đúng cách, sẽ ở lại với mình lâu hơn rất nhiều thứ trên. Họ sẽ là người đến dự đám cưới, dự đầy tháng con mình, dự cả những bữa cơm rất bình thường ở nhà mình vào những chiều mưa. Và nếu có một ngày khó khăn nhất trong đời, họ sẽ là những người ngồi cạnh, không nói nhiều, chỉ nắm tay mình thật chặt.

Cho nên, dù đời mình đang sướng hay đang khổ, hãy nhớ giữ lại một vài người bạn gái. Không phải để khoe. Không phải để dùng khi cần. Mà để có người chứng kiến cuộc đời mình. Và để mình có cớ chứng kiến cuộc đời của một người đàn bà khác đang trưởng thành song song với mình. Bởi đó mới thực sự là cái phúc lớn mà không phải người phụ nữ nào cũng có.