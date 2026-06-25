Ngày 26/6: 3 chòm sao đón vận may chạm đỉnh, công việc hanh thông, tình duyên rộn ràng tin vui

Khi Mặt Trăng di chuyển qua những cung hoàng đạo nhạy cảm và sao Kim tiếp tục lan tỏa năng lượng dịu dàng, ngày 26/6 mở ra một quãng vận hành đặc biệt thuận lợi cho ba chòm sao dưới đây. Đó không chỉ là may mắn về tiền bạc hay công việc, mà còn là cảm giác mọi thứ rơi vào đúng vị trí, đúng thời điểm. Tuy nhiên, vận trình dù sáng đến đâu cũng cần được nâng đỡ bằng thái độ sống đúng đắn.

Cự Giải: Trở về đúng mùa của mình, năng lượng dâng cao chưa từng có

Tháng 6 vốn là "sân nhà" của Cự Giải khi Mặt Trời di chuyển qua cung này, và ngày 26/6 là một trong những thời điểm Cự Giải cảm thấy bản thân được vũ trụ nâng đỡ rõ rệt nhất. Trực giác trở nên sắc bén, khả năng đọc vị cảm xúc người khác tăng lên, giúp Cự Giải có những quyết định chính xác trong cả công việc lẫn các mối quan hệ. Người làm sáng tạo có thể bắt được ý tưởng độc đáo, người làm dịch vụ chạm đúng tâm lý khách hàng, người đang điều hành nhóm nhỏ sẽ thấy đội ngũ của mình gắn kết hơn hẳn.

Lời khuyên dành cho Cự Giải là: Đừng để cảm xúc dâng cao biến thành cả tin. Khi mọi việc thuận lợi, Cự Giải dễ mềm lòng trước những lời nhờ vả, dễ đồng ý giúp đỡ vượt quá khả năng. Hãy học cách nói "để tôi suy nghĩ thêm" thay vì gật đầu ngay. Ngoài ra, nếu có khoản tiền thưởng hoặc thu nhập ngoài kế hoạch, đừng tiêu hết một lần. Trích một phần gửi tiết kiệm hoặc dùng cho việc chăm sóc sức khỏe sẽ là lựa chọn khôn ngoan, bởi Cự Giải vốn dễ bỏ quên chính mình khi mải lo cho người khác.

Sư Tử: Ánh sáng tự nhiên tỏa ra, cơ hội tự tìm đến

Dù Mặt Trời chưa chính thức bước vào cung của mình, Sư Tử ngày 26/6 vẫn nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ các góc chiếu thuận lợi. Đây là thời điểm Sư Tử dễ được chú ý ở môi trường làm việc, dễ được mời tham gia những dự án có tính bước ngoặt. Một số người sẽ nhận tin vui về tăng lương, thăng chức, hoặc một lời đề nghị hợp tác hấp dẫn từ đối tác cũ. Trong tình yêu, sức hút cá nhân tăng vọt khiến Sư Tử trở thành tâm điểm trong các buổi gặp gỡ.

Tuy nhiên, vận may càng lớn thì cái bẫy của sự kiêu ngạo cũng càng gần. Lời khuyên cho Sư Tử là hãy chia sẻ thành quả với những người đã đồng hành. Một lời cảm ơn đúng lúc, một bữa cơm mời đồng nghiệp, một tin nhắn dành cho người bạn cũ sẽ giúp Sư Tử củng cố mạng lưới quan hệ bền vững về sau. Bên cạnh đó, Sư Tử nên cẩn trọng với những khoản chi mang tính thể hiện. Vũ trụ trao cho bạn sân khấu, nhưng diễn vai gì trên sân khấu đó là lựa chọn của riêng bạn. Một Sư Tử biết khiêm nhường giữa lúc đỉnh cao thường là người đi xa nhất.

Song Ngư: Trực giác dẫn đường, các mối quan hệ khởi sắc trở lại

Song Ngư ngày 26/6 đón nhận sự hài hòa hiếm có giữa cảm xúc và lý trí, điều vốn không thường xuyên xảy ra với chòm sao mộng mơ này. Nhờ vậy, Song Ngư có thể đưa ra những quyết định vừa mềm mại vừa thực tế, đặc biệt trong chuyện tiền bạc và các thỏa thuận dài hạn. Người độc thân có khả năng gặp được đối tượng khiến trái tim rung động một cách bình yên, không ồn ào. Người đã có gia đình tìm lại được cảm giác đồng điệu với bạn đời sau quãng thời gian căng thẳng.

Lời khuyên dành cho Song Ngư xoay quanh việc giữ ranh giới. Trực giác mạnh khiến Song Ngư dễ thấu hiểu người khác, nhưng đồng thời cũng dễ bị cuốn vào tâm trạng của họ. Hãy dành ít nhất ba mươi phút mỗi ngày cho riêng mình, có thể là đi bộ, nghe nhạc, hoặc đơn giản chỉ ngồi yên. Đó là cách để Song Ngư sạc lại năng lượng và không vắt kiệt mình vì lòng tốt. Ngoài ra, nếu được mời tham gia một khoản đầu tư mới, đừng quyết định chỉ vì cảm thấy "có duyên". Hãy hỏi ý kiến một người bạn thực tế trước khi xuống tiền.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.