"Đôi mắt âm dương": Thu Trang bị Bảo Thanh đập vào đầu, sợ không dám đi ngủ vì tự nói chuyện một mình

Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả cả hai miền Nam Bắc sau những suất chiếu sớm đầu tiên, ekip sản xuất phim chiếu Tết - Đôi mắt âm dương vừa hé lộ thông tin hậu trường xoay quanh 2 cô gái mang số hiệu 13 là Chị Mười Ba - Thu Trang trong vai họa sĩ Trang và Bảo Thanh trong vai con giáp thứ mười 13, ca sĩ Lisa.

Đoạn clip tập trung vào những đoạn xung đột giữa hoạ sĩ Trang và Lisa. Cả hai không chỉ xách mé nhau ở phòng tranh bằng những lời có gai mà còn sẵn sàng choảng nhau bằng dao kéo đến mức đổ máu

Thu Trang và Bảo Thanh.

Cũng trong cảnh quay này, Bảo Thanh phải dùng gậy để đập đầu Thu Trang và đạo diễn Nhất Trung đã muốn Bảo Thanh làm thật. Dù chỉ là đạo cụ, hoàn toàn an toàn nhưng có lẽ do quá nhập vai mà Bảo Thanh đã đập rất nhiệt tình, khiến Thu Trang phải đùa rằng "từ nay sẽ không nói chuyện với Bảo Thanh nữa". Trong buổi họp báo, Bảo Thanh cũng cho biết lúc đó cô rất ngại vì phải đập Thu Trang thật, nên vừa xong là chạy lại ôm Thu Trang ngay.

Đây cũng là phân cảnh cuối cùng trong lịch quay và bản thân Bảo Thanh đã gặp phải một tai nạn đổ máu rất "kì lạ".

2 diễn viên giao đấu bằng kéo.

Bảo Thanh kể: "Hôm đó là ngày quay cảnh cuối, là cảnh Thanh với chị Trang đánh nhau. Trong lúc cả hai đang tập đánh nhau trước thì Thanh đã vô tình đập mặt vào máy quay. Lúc đó phòng rất tối do đội ngũ quay phim đang set up. Cú đập đã khiến Thanh bị rách đuôi mắt, máu chảy dài xuống má nhưng mọi người đều tưởng đó là hóa trang. Sau khi biết là máu thật, Thanh đã được sơ cứu rồi quay tiếp vì đó đã là cảnh cuối. Nghĩ lại thấy cũng hơi sợ vì không biết việc mình bị thương có do thế lực nào đó xui khiến không. Nhưng tính ra cũng là may mắn, vì nhờ Thanh chảy máu mà đội hóa trang đỡ cực hơn. Chưa kể đó còn là cảnh cuối, chứ nếu bị thương lúc mới quay thì lại cực cho ekip rất nhiều".

Đôi Mắt Âm Dương có bối cảnh quay hoàn toàn ở Đà Lạt. Để tái hiện không khí của thập niên 1980, ekip đã phải tìm kiếm và phục dựng những bối cảnh rất kĩ càng, hòng đem lại hiệu quả tốt nhất. Chính vì vậy mà trong suốt một tháng quay phim trên Đà Lạt, ở trong những căn biệt thự cổ kính lâu đời, không ít nhân viên đoàn, thậm chí là các diễn viên đã phải đối mặt với những ám ảnh khó tả.

Bảo Thanh đã bị thương khi quay cảnh đánh nhau khó khăn này.

Thu Trang cho biết, khi quay cảnh tự nói chuyện và cười với mình trong gương vào nửa đêm, lúc về nhà vào lúc 4 giờ sáng, cô đã đi ngủ luôn mà không dám tẩy trang vì sợ nhìn vào gương sẽ thấy gương mặt đáng sợ của chính mình. Tình trạng này kéo dài đến hơn nửa tháng trời khi quay phim. Ngay cả khi xem lại đoạn trailer có gương mặt của mình cười, Thu Trang cũng tự thấy sợ.

"Chị Mười Ba" còn bật mí là cứ mỗi khi mình đóng xong một phân đoạn hơi ghê là các nhân viên trong đoàn sợ luôn Thu Trang, không dám lại gần.