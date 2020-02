Đòi được hưởng lương trong thời gian nghỉ vì dịch corona, nàng công sở bị sếp gửi cho một tờ giấy khiến ả câm nín

Đối với nghỉ việc vì dịch bệnh, mọi điều khoản được hai bên thoả thuận công khai:

Hai bên thỏa thuận thời gian nghỉ từ 1-2 tuần là thời gian nghỉ phép có hưởng lương trong năm của người lao động theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 hoặc thỏa thuận nghỉ không hưởng lương để đảm bảo an toàn, sức khỏe tính mạng của cả hai bên.

Mặt khác, Điều 98 Bộ luật Lao động quy định, trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương; Còn nếu nghỉ việc do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương. Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Trường hợp do sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, khoản 2 điều 140 Bộ luật Lao động còn quy định, người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp.

Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục. Trong trường hợp này, người lao động thông báo với người sử dụng lao động để có thể nghỉ làm mà vẫn được hưởng lương, không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động.