Rửa súp lơ thế nào mới sạch? Chuyên gia mách mẹo "úp ngược" để loại bỏ trứng sâu: 2 bí kíp bảo quản cả tuần vẫn xanh mướt, không héo vàng

Mùa xuân là thời điểm súp lơ xanh (bông cải xanh) vào mùa rộ nhất. Dù đây là loại thực phẩm ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa, nhưng làm sao để rửa sạch hoàn toàn vẫn là nỗi trăn trở của nhiều người. Không ít chị em lo lắng về việc sâu bọ hay tạp chất ẩn nấp sâu trong các kẽ hoa.

Dưới đây là quy trình rửa súp lơ chuẩn chuyên gia và 2 mẹo bảo quản giúp súp lơ tươi lâu, không bị vàng úa.

Việc cắt nhỏ bông cải xanh trước khi rửa có làm mất hết chất dinh dưỡng của nó không?

Nhiều người có thói quen cắt súp lơ thành từng miếng nhỏ rồi mới mang đi rửa vì nghĩ như vậy mới sạch. Tuy nhiên, đây là một sai lầm! Súp lơ xanh rất giàu Vitamin C - một loại vitamin dễ tan trong nước. Việc cắt nhỏ trước khi rửa sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc giữa các mặt cắt với nước, khiến dưỡng chất bị rửa trôi nhanh chóng.

Quy trình 4 bước "Úp ngược" để rửa súp lơ đúng cách

Để bảo toàn dinh dưỡng và sạch sâu, bạn nên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Dưới vòi nước chảy, rửa nhẹ nhàng bề mặt để loại bỏ sơ bộ thuốc bảo vệ thực vật.

Bước 2: Chuẩn bị một chậu nước, đặt úp ngược cả bông súp lơ xuống (phần hoa ở dưới, cuống ở trên) và ngâm trong khoảng 5-10 phút. Lực đẩy của nước sẽ khiến trứng sâu và các loại sâu nhỏ đang ẩn náu phải lộ diện.

Bước 3: Cầm phần cuống, lắc nhẹ súp lơ trong nước theo chiều lên xuống để các dị vật rơi ra hoàn toàn.

Bước 4: Lúc này mới dùng dao cắt dọc theo các nhánh ở cuống. Nếu vẫn còn những kẽ nhỏ li ti có tạp chất, bạn có thể dùng tăm để loại bỏ.

Đừng vứt bỏ cuống súp lơ - Bộ phận bổ dưỡng hơn cả hoa!

Trong quá trình chế biến, phần cuống (lõi) thường bị coi là rác thải và vứt đi. Nhưng khoan đã! Hàm lượng chất xơ và Vitamin C trong cuống súp lơ thực chất còn cao hơn cả phần hoa.

Mẹo chế biến: Chỉ cần dùng dao gọt bỏ lớp vỏ dày, xơ bên ngoài. Phần lõi trắng nõn bên trong có thể thái lát mỏng hoặc thái sợi để xào cùng hoa súp lơ, hoặc làm nộm (gỏi) với chút muối và tiêu. Đây sẽ là một món ăn kèm cực kỳ thanh mát và giòn ngọt.

2 mẹo bảo quản súp lơ tươi xanh suốt cả tuần

Thông thường súp lơ để tủ lạnh chỉ 2 ngày là bắt đầu ngả vàng do bị mất nước. Hãy thử 2 cách sau:

Cách 1: Bảo quản thẳng đứng (Mẹo từ chuyên gia Nhật Bản)

Cắt bỏ khoảng 1-2 cm phần gốc cuống, sau đó cắm cả bông súp lơ vào một chiếc cốc thủy tinh có chứa ít nước (phần cuống ngập trong nước). Dùng túi nilon trùm kín phần hoa bên trên và dùng chun buộc lại. Cách này giúp hoa không bị mất nước, giữ được độ tươi mướt lên đến một tuần.

Cách 2: Bảo quản "3 lớp" (Dành cho người bận rộn)

Một chuyên gia khác về thực phẩm lên men, Mitsuo Kawagoe, khuyến nghị phương pháp bảo quản "3 lớp". Vì súp lơ không chịu được lạnh, bạn có thể dùng khăn giấy nhà bếp bọc phần ngọn của súp lơ và buộc chặt khăn giấy vào thân bằng dây chun để tránh bị xê dịch. Sau đó, bọc toàn bộ súp lơ bằng màng bọc thực phẩm và cuối cùng cho vào túi ni lông rồi bảo quản thẳng đứng trong tủ lạnh.

Các bạn đã học được bí quyết làm sạch và bảo quản bông cải xanh từ những lời khuyên trên chưa? Lần sau, đừng cắt nhỏ trước khi rửa; hãy rửa sạch cả bông trước rồi mới cắt để giữ được chất dinh dưỡng!

Hy vọng những bí kíp trên sẽ giúp bạn tự tin hơn khi chế biến súp lơ xanh. Hãy nhớ: Rửa cả bông rồi mới cắt để giữ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng cho cả gia đình nhé!