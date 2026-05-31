Nấu canh trứng cà chua mà thêm một bước "áp chảo" này, nước canh đặc sánh ngon ngậy như súp nhà hàng

Canh trứng cà chua (hay còn gọi là canh mây) là món ăn thanh đạm, xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm mùa hè nhờ tiêu chí nhanh gọn và dễ nuốt. Tuy nhiên, nếu chỉ nấu theo cách thông thường, nước canh dễ bị tách nước, loãng và đôi khi còn hơi có vị tanh nhẹ của trứng. Để nâng cấp món canh bình dân này thành một phiên bản đặc sánh, béo ngậy như súp ở nhà hàng mà không cần dùng đến bột năng, bạn chỉ cần thêm một bước "áp chảo" thứ nguyên liệu quen thuộc này ngay từ đầu.

Lợi ích sức khỏe: Cấp nước nhanh, thanh nhiệt và nhẹ bụng

Không chỉ là món ăn "cứu đói" những ngày bận rộn, sự kết hợp giữa ba nguyên liệu cơ bản này mang lại giá trị dinh dưỡng rất lớn cho cơ thể ngày nắng nóng:

Bổ sung nước và làm mát cơ thể: Cà chua và đậu phụ non đều là những thực phẩm có tính mát, chứa hàm lượng nước cao giúp cơ thể bù đắp lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi.

Dễ tiêu hóa, tốt cho dạ dày: Protein thực vật từ đậu phụ và protein dồi dào từ trứng gà ở dạng lỏng vô cùng dễ hấp thụ. Món canh này không chứa mỡ động vật nên cực kỳ nhẹ bụng, không gây cảm giác đầy ạch, khó chịu sau khi ăn.

Công thức nấu canh trứng cà chua đậu hũ đặc sánh trong 5 phút

Chỉ cần thay đổi thứ tự và cách xử lý nguyên liệu một chút, bạn sẽ có ngay một thành phẩm hoàn toàn khác biệt:

Chuẩn bị: 2 quả trứng gà; 2 quả cà chua chín đỏ; 1 bìa đậu phụ non (hoặc đậu hũ hộp); hành hoa, mùi ta.

Bước "áp chảo" quyết định: Bắc nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào. Thay vì thả cà chua vào trước, bạn hãy cho bìa đậu phụ non vào áp chảo trước. Dùng thìa hoặc muôi dầm nát bìa đậu ra ngay trong nồi, đảo đều tay trên lửa vừa khoảng 1 phút cho đậu se lại và bốc hơi bớt nước.

Nấu cốt canh: Tiếp theo, trút cà chua thái hạt lựu vào xào chung với đậu phụ dầm nát. Thêm chút hạt nêm, gia vị. Lúc này, phần đậu phụ nát quyện với cà chua sẽ tạo thành một hỗn hợp sốt đặc quánh, có màu vàng cam cực kỳ đẹp mắt.

Tạo vân mây: Đổ nước lọc vừa đủ vào nồi sốt, đun sôi sùng sục. Đập 2 quả trứng ra bát, đánh tan. Khi nước canh sôi bùng lên, bạn một tay đổ từ từ trứng vào nồi, một tay dùng đũa khuấy nhẹ theo một chiều để tạo thành các vân trứng dài, mỏng mịn như mây. Đợi nước sôi trở lại thì rắc hành hoa, mùi ta vào và tắt bếp.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Việc dầm nát và áp chảo đậu phụ non trước khi đổ nước chính là "bí kíp" giúp các phân tử protein trong đậu giải phóng, hòa quyện với cà chua để tạo độ sệt tự nhiên cho nước canh mà không cần đến bột năng. Ngoài ra, khi đổ trứng vào, bắt buộc nước phải sôi thật lớn và khuấy đều tay để trứng chín lập tức, tạo vân mây đẹp mắt và triệt tiêu hoàn toàn mùi tanh.

Bát canh trứng cà chua nấu đậu theo cách này sẽ có phần nước dùng đặc sánh, béo bùi vị đậu hũ và thơm ngậy vị trứng gà. Vị chua dịu của cà chua chín quyện cùng những dải vân mây mềm mại khiến món canh trở nên vô cùng hấp dẫn, chan cơm hay húp suông khi còn ấm đều rất đưa miệng. Đây là món canh vừa túi tiền, dễ làm nhưng lại mang đến trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới, giúp mâm cơm ngày hè của gia đình thêm phần trọn vẹn.