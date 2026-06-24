Chống nắng nội sinh tự nhiên: Đây là bát canh nấu cực dễ, ăn vào da mát rượi không sợ bắt nắng, mụn bọc lặn thin thít

Cái nắng như đổ lửa của những ngày cao điểm mùa hè chính là "kẻ thù số một" của làn da châu Á. Dù có che chắn bằng bao nhiêu lớp áo chống nắng hay bôi kem dày đặc, cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường vẫn khiến cơ thể bị tích nhiệt, sinh ra "hỏa độc". Hệ quả là làn da không chỉ xỉn màu đi trông thấy vì bắt nắng, mà tuyến dầu còn hoạt động điên cuồng, kích thích những nốt mụn bọc, mụn viêm sưng đỏ thi nhau biểu tình trên gương mặt.

Nhiều chị em vội vàng tìm đến các loại viên uống chống nắng nội sinh đắt đỏ với hy vọng cứu vãn tình thế. Thế nhưng, bí quyết chống nắng, nhả nắng và dập lửa mụn hiệu quả nhất đôi khi lại nằm ngay trong một bát canh bình dân, quen thuộc. Chỉ cần kết hợp một nắm rau má giải nhiệt cùng chút thịt bò băm giàu dưỡng chất, bạn đã có ngay một "liều serum ăn được" giúp da mát rượi từ bên trong, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên dưới nắng hè gắt gao.

Khả năng làm dịu và bảo vệ da tầng sâu từ bát canh "thần thánh"

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Sự kết hợp giữa rau má và thịt bò không chỉ dừng lại ở một món ăn ngon miệng, mà đây là bộ đôi phối hợp ăn ý để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh:

"Thần dược" nhả nắng, trị mụn: Trong rau má chứa hàm lượng lớn các hoạt chất Asiaticoside, Centelloside và vitamin chính là khắc tinh của cái nóng. Khi làn da bị tổn thương hoặc có nguy cơ sạm nám do tia UV, các hoạt chất này sẽ kích thích quá trình phân chia tế bào, làm dịu vùng da cháy nắng tức thì và đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Đồng thời, tính mát của rau má giúp thanh lọc gan, hạ hỏa nội tiết, khiến các nốt mụn bọc sưng tấy tiêu viêm và lặn đi nhanh chóng.

Thịt bò - tái tạo màng collagen: Đi nắng nhiều khiến da dễ bị mất nước và bẻ gãy cấu trúc đàn hồi. Lượng protein chất lượng cao cùng hàm lượng kẽm, sắt dồi dào trong thịt bò chính là nguyên liệu thô để cơ thể tái tạo tế bào da mới, thúc đẩy sản sinh collagen giúp da săn chắc, hồng hào, giảm thiểu tác hại của gốc tự do do tia cực tím gây ra.

Canh rau má thịt bò xanh mướt, ngọt lịm

Để giữ được trọn vẹn vitamin và màu xanh ngọc đẹp mắt của rau má, bạn cần nắm lòng mẹo canh thời gian cực kỳ chuẩn xác dưới đây:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g rau má (chọn loại rau má ta, lá nhỏ, màu xanh đậm sẽ thơm và đậm vị hơn rau má mỡ); 150g thịt thăn bò; 1 củ hành tăm (củ nén) hoặc hành tím; gia vị cơ bản.

Ảnh minh họa

Sơ chế đúng cách: Rau má nhặt sạch rễ, ngâm nước muối loãng rồi rửa lại nhiều lần. Nếu lá rau má to, bạn có thể dùng dao xắt đôi hoặc xắt ba (không nên băm quá nhỏ làm mất nước ngọt). Thịt bò đem băm nhỏ hoặc xay sơ, ướp với một chút hạt nêm, tiêu xay và hành tím băm trong 5 phút cho ngấm.

Xào thịt bò chín tới: Bắc nồi lên bếp, cho chút xíu dầu ăn vào phi thơm hành tăm hoặc hành tím băm. Trút thịt bò băm vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Mẹo nhỏ: Chỉ cần xào thịt bò vừa chuyển sang màu hồng tái là múc riêng ra bát, không xào lâu thịt sẽ bị dai và khô xác.

Nấu nước dùng ngọt thanh: Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào nồi vừa xào thịt, vặn lửa lớn đun sôi sùng sục. Nêm nếm gia vị cho nước canh vừa vặn.

Thả rau và khóa màu xanh: Khi nước sôi bùng lên, thả toàn bộ rau má vào. Dùng đũa nhấn rau chìm hẳn xuống nước. Đun trên lửa lớn đúng 1 - 2 phút cho rau má vừa chín tới, giữ được độ giòn nhẹ. Trút ngay bát thịt bò băm đã xào tái vào nồi, đảo đều một lượt rồi tắt bếp ngay lập tức.

Bí kíp giữ chất: Tuyệt đối không đậy vung sau khi cho rau má vào và không ninh rau quá lâu. Việc nấu nhanh trên lửa lớn giúp giữ lại tối đa hàm lượng vitamin C, E dễ bị phân hủy bởi nhiệt, đồng thời giúp nước canh có màu xanh mướt mát mắt, không bị xỉn vàng.

Múc canh ra tô, bạn sẽ cảm nhận được ngay hương thơm nồng nàn, đặc trưng của rau má hòa quyện với mùi thơm béo tự nhiên của thịt bò. Nước canh trong, có màu xanh ngọc bích cực kỳ mát mắt. Một bát canh bình dân, dễ nấu nhưng lại là trợ thủ đắc lực giúp chị em "chống nắng từ bên trong", nuôi dưỡng làn da mộc mạc luôn sáng khỏe, mịn màng và sạch mụn suốt cả mùa hè.