Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh xót xa khi hay tin em bé bị bỏ rơi ở hố gas đã qua đời: "Về với thiên đường con nhé!"

Cách đây ít phút, thông tin bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas ở đã qua đời sau thời gian tích cực điều trị đã khiến nhiều người xót xa. Đại diện của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xác nhận bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas 3 ngày, đã qua đời vào 13h35 chiều 29/6.

Trước sự ra đi của em bé, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh cũng bày tỏ sự thương tiếc và mong bé sẽ sớm an nghỉ. Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh nghẹn ngào: "Kiếp làm người thật ngắn ngủi. Con đã không thể gắng gượng để đòi lại quyền được sống của mình rồi. Về với thiên đường con nhé". Trước đó, cô cũng là người trực tiếp đến bệnh viện để hỗ trợ viện phí, mua tặng quần áo khi biết câu chuyện đáng thương của em bé.

Em bé bị bỏ rơi ở hố ga đã qua đời sau hơn 17 ngày điều trị tích cực

Là người dành sự quan tâm đặc biệt con bé, Đỗ Mỹ Linh không tránh được xót xa, thương tiếc

Trước đó, cô cũng là người đến bệnh viện để tặng quà và hỗ trợ viện phí cho em bé.

Cách đây ít phút, Lương Thùy Linh cũng bày tỏ: "Thương em quá, ở nơi khác phải thật vui và an yên An nha". Theo thông tin được cung cấp, hiện thi thể của bé đang được lưu trữ tại nhà xác bệnh viện, trong khi chờ UBND xã Thanh Mỹ (nơi phát hiện cháu bé) cùng cơ quan chức năng và bệnh viện hoàn tất thủ tục. Nguyên nhân khiến bé tử vong là do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu.

Lương Thùy Linh gửi lời chia buồn