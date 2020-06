Đỗ Mỹ Linh đến tận bệnh viện hỗ trợ chi phí, tiết lộ thêm tình trạng xót xa của bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas giữa trời 40 độ

Sự việc bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở hố gas trong tình trạng không quần áo, có giòi bò từ ống tai, mắt, miệng, bị kiến cắn... giữa thời tiết 40 độ C đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hiện cháu bé đã được các bác sĩ cứu sống và đang được chăm sóc trong phòng hồi sức của BV Xanh-Pôn.

Ngay khi biết được thông tin này, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã không kìm được sự thương xót. Mới đây cô quyết tâm cùng quản lý của mình đến tận nơi để thăm, trao quà cũng như hỗ trợ viện phí cho bé. Trên trang cá nhân, người quản lý này kể lại: "Giữa trưa Hà Nội nắng nóng 2 chị em phỏng vấn xong liền chạy qua Bệnh viện Xanh Pôn thăm bé An. Thời tiết này tại Hà Nội đi đi lại lại nóng chịu không nổi vậy mà bé lại bị bỏ rơi suốt 3 ngày trời ở hố ga. Thương con và khâm phục sức sống mãnh liệt của con”.

Không chỉ thế, quản lý Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn cập nhật tình hình hiện tại của bé An và xót xa hơn khi từ ngày bé vào viện vẫn chưa có người thân nào đến nhận. Cô viết: "Đến hôm nay các vết thương bên ngoài đã được chữa trị, mắt bé đã mở được nhưng cuốn rốn bị nhiễm trùng nặng do giòi, kiến cắn đã hưởng nhiều đến sức khoẻ của bé. Hiện tại bé đang được chăm sóc đặc biệt, mình và Linh không thể vào tận nơi thăm bé nên chỉ có thể gửi quà và hỗ trợ viện phí cho bé. Đáng buồn là từ ngày bé vào viện vẫn không thấy một người thân nào đến nhận em".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp tới bệnh viện hỏi thăm, trao quà và hỗ trợ viện phí cho em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã chuẩn bị những món đồ sơ sinh như gối, chăn lưới, quần áo... có màu xanh hi vọng gửi cho bé An với mong muốn: "Mua 1 bộ full màu xanh, màu của hi vọng, mong rằng con sẽ gặp những người tốt và sống thật bình an như chính cái tên mọi người đặt cho con nhé. Bé An!". Việc làm cao đẹp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả. Hi vọng bé An sẽ đón nhận được thêm thật nhiều sự yêu thương từ mọi người.

Đỗ Mỹ Linh tự mua những món đồ dùng sơ sinh màu xanh hi vọng, mong muốn bé An được bình an và nhiều người tốt thương yêu.

Mặc trưa nắng, Đỗ Mỹ Linh vẫn quyết tâm thu xếp công việc để tới bệnh viên Xanh Pôn, gặp các bác sĩ để hỏi thăm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bé An.