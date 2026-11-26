Trong hành trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), trước khi em bé nằm trong chiếc nôi nhỏ, có một “ngôi nhà” cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả, đó là tử cung của người mẹ. Phôi có chất lượng tốt là lợi thế quan trọng trong IVF, nhưng để phôi làm tổ và phát triển, niêm mạc tử cung cần ở trạng thái phù hợp, buồng tử cung không có những bất thường cản trở và thời điểm chuyển phôi phải được tính toán cẩn thận.

Theo BS Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, thực tế có những trường hợp phôi được đánh giá tốt, thậm chí đã sàng lọc di truyền, nhưng vẫn không thể làm tổ. Khi đó, việc đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến phôi, tử cung và thời điểm chuyển phôi có thể giúp bác sĩ tìm ra nguyên nhân, từ đó xây dựng hướng điều trị phù hợp cho lần tiếp theo.

BS Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh

Chuẩn bị “ngôi nhà” trước ngày đón phôi

Nếu ví tử cung như một ngôi nhà đầu tiên của em bé thì niêm mạc tử cung chính là lớp nền để phôi bám vào, bắt đầu quá trình làm tổ và tiếp tục phát triển. Một lớp nền thuận lợi không chỉ cần có độ dày phù hợp mà còn phải được đánh giá trong mối tương quan với tình trạng buồng tử cung và diễn tiến nội tiết của người phụ nữ.

Đó là lý do trước khi chuyển phôi, bác sĩ không chỉ quan tâm đến chất lượng phôi mà còn cần kiểm tra xem buồng tử cung có những bất thường nào có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ hay không, thường gặp như là: Polyp nội mạc tử cung, dính buồng tử cung, vách ngăn hoặc tình trạng viêm niêm mạc tử cung...

Chia sẻ trong series “Kỳ tích từ phòng Lab”, BS Thùy Dương kể về trường hợp một cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đến khám, người vợ trong tình trạng đau bụng đến nỗi không thể ngồi để bác sĩ khám hay hỏi bệnh một cách bình thường. Theo chia sẻ của bệnh nhân thì trong 2 năm qua, cứ đến kỳ kinh là cô lại đau đến nỗi phải truyền thuốc giảm đau. Khi thăm khám, BS. Thùy Dương phát hiện một khối polyp tử cung có kích thước lớn, tương đương quả trứng gà. Khối polyp không chỉ có thể liên quan đến những cơn đau mà còn chiếm phần lớn buồng tử cung, ảnh hưởng đến môi trường thuận lợi cho quá trình thụ thai.

Điều gì diễn ra trước ngày chuyển phôi IVF?

Sau khi đánh giá tình trạng cụ thể, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối polyp. Điều kỳ diệu là những cơn đau dần chấm dứt, và chỉ 3 tháng sau, cô gái đã đón nhận tin vui mang thai tự nhiên.

Không phải mọi mọi bất thường ở buồng tử cung đều có biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết qua những lần thăm khám

Đây chỉ là một trong những câu chuyện được BS Thùy Dương chia sẻ về những bất thường có thể gặp ở buồng tử cung, ảnh hưởng đến việc mang thai và chất lượng sống của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải mọi bất thường ở buồng tử cung đều có biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết qua những lần thăm khám như vậy. Có những tổn thương diễn tiến âm thầm, không gây đau hay rối loạn kinh nguyệt, chỉ được phát hiện khi người phụ nữ đi khám chuyên sâu hoặc tìm nguyên nhân sau những lần chuyển phôi thất bại. Và tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp đánh giá phù hợp, thay vì yêu cầu tất cả người bệnh thực hiện cùng một quy trình.

Vì vậy, chuẩn bị niêm mạc không đơn giản chỉ là tạo cho niêm mạc có độ dày lý tưởng. Điều quan trọng hơn là xác định tình trạng hiện tại của tử cung, phát hiện những yếu tố có thể cản trở việc làm tổ và xử trí khi cần thiết.

“Cửa sổ làm tổ”: Đón phôi đúng thời điểm

Câu chuyện mà BS Thùy Dương chia sẻ ở trên cho thấy hình ảnh niêm mạc đẹp trên siêu âm không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ mọi yếu tố liên quan đến khả năng làm tổ. Khi chuyển phôi thất bại, đặc biệt sau nhiều lần, việc xem xét lại hồ sơ và tìm kiếm nguyên nhân phù hợp có thể mở ra hướng xử trí mới. Dù vậy, không phải mọi trường hợp thất bại đều xuất phát từ bệnh lý niêm mạc. Theo BS Thùy Dương, lúc này, người bệnh cần đánh giá tổng thể thay vì mặc định một nguyên nhân duy nhất.

Trong chu kỳ sinh sản, niêm mạc tử cung chỉ có một khoảng thời gian nhất định đạt trạng thái thuận lợi để tiếp nhận phôi, thường được gọi là “cửa sổ làm tổ”. Có thể hình dung đây là lúc ngôi nhà đã sẵn sàng mở cửa đón mầm sống. Nếu thời điểm phôi được đưa vào tử cung không phù hợp với trạng thái tiếp nhận của niêm mạc, cơ hội làm tổ có thể bị ảnh hưởng, thậm chí không thành công.

Bác sĩ Thùy Dương cũng lưu ý rằng không phải ai làm IVF cũng cần thực hiện xét nghiệm chuyên sâu để xác định cửa sổ làm tổ cá nhân hóa.

Thời điểm chuyển phôi được xác định dựa trên phác đồ chuẩn bị niêm mạc, diễn tiến nội tiết và đặc điểm chu kỳ của từng người phụ nữ. Có người được chuẩn bị niêm mạc theo chu kỳ tự nhiên, có người cần sử dụng thuốc nội tiết. Việc lựa chọn phương án nào và thời điểm chuyển phôi ra sao phải dựa trên đáp ứng thực tế của người bệnh, không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả.

Bác sĩ Thùy Dương cũng lưu ý rằng không phải ai làm IVF cũng cần thực hiện xét nghiệm chuyên sâu để xác định cửa sổ làm tổ cá nhân hóa. Việc chỉ định cần xuất phát từ tình trạng cụ thể, tiền sử điều trị và đánh giá chuyên môn, đặc biệt khi người bệnh gặp những vấn đề cần tìm hiểu thêm nguyên nhân.

Lời khuyên của bác sĩ cho một hành trình chuẩn bị chuyển phôi

Theo các “nguyên tắc” được BS Thùy Dương chia sẻ, hành trình chuẩn bị trước chuyển phôi cần bắt đầu từ việc thăm khám và đánh giá tình trạng sinh sản của từng người phụ nữ. Nếu phát hiện bất thường ở niêm mạc hoặc buồng tử cung, bác sĩ sẽ cân nhắc mức độ ảnh hưởng và chỉ định xử trí khi cần thiết.

Trong quá trình điều trị, ngay cả phác đồ chuẩn bị niêm mạc cũng cần được cá thể hóa. Trong quá trình này, người bệnh nên tuân thủ lịch dùng thuốc, tái khám đúng hẹn và thực hiện các hướng dẫn theo dõi của bác sĩ. Việc tự ý thay đổi thuốc nội tiết, bổ sung các sản phẩm hoặc áp dụng mẹo truyền miệng với mong muốn tăng khả năng phôi làm tổ có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch điều trị.

Nếu niêm mạc chưa đáp ứng như mong đợi thì cũng không đồng nghĩa với việc người phụ nữ đã mất cơ hội có con. Bác sĩ có thể điều chỉnh phác đồ, lùi thời điểm chuyển phôi hoặc đánh giá thêm những yếu tố liên quan để lựa chọn hướng đi phù hợp hơn.

Nếu niêm mạc chưa đáp ứng như mong đợi thì cũng không đồng nghĩa với việc người phụ nữ đã mất cơ hội có con.

Bên cạnh tình trạng tử cung và niêm mạc, chất lượng phôi cùng sức khỏe toàn thân của người mẹ cũng cần được xem xét. Một kế hoạch điều trị tốt không chỉ hướng đến việc chuyển phôi đúng lịch mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để phôi làm tổ và thai kỳ phát triển.

Cuối cùng, BS Thùy Dương nhắn nhủ, chuyển phôi không phải hành trình đi tìm một “ngôi nhà hoàn hảo”, mà là quá trình hiểu rõ tình trạng của cơ thể và từng bước tạo ra những điều kiện phù hợp nhất. Với sự phối hợp giữa chuyên môn y khoa, phác đồ cá thể hóa và sự đồng hành của bác sĩ, các cặp vợ chồng có thể bước vào thời khắc chuyển phôi với tâm thế chủ động, vững vàng hơn trên hành trình đón con.