"Điên thì có sao?" tập 4: Mãn nhãn cảnh Kim Soo Hyun ôm gái xinh dưới mưa siêu lãng mạn

Tập 4 Điên thì có sao? (It's Okay to Not Be Okay) tiếp nối phân cảnh cô nàng Moon Young (Seo Ye Ji) đưa anh chàng bệnh nhân đang mắc bệnh hưng cảm đến phá rối nơi bầu cử của bố cậu ta. Nhìn thấy người khác được sống với bản chất, khát khao được tự do trong con người của Kang Tae (Kim Soo Hyun) bỗng trỗi dậy. Chính sự đồng cảm đã khiến Kang Tae muốn xích lại gần hơn với Moon Young dù nữ nhà văn này có phần bạo loạn và nguy hiểm.

Việc Kang Tae bỗng dưng thân thiết với Moon Young khiến Nam Joo Ri cảm thấy không vừa lòng vì vốn đã crush Kang Tae từ trước. Thậm chí, cô nàng còn tán thành việc đuổi Moon Young khỏi bệnh viện vì giúp anh chàng mắc bệnh kia chạy trốn.

Trong một diễn biến khác Moon Young và Kang Tae bất ngờ xảy ra mâu thuẫn khi Moon Young xem gia đình mình chẳng khác gì một món đồ, thậm chí là nguyền rủa bố của mình thậm tệ, khiến Kang Tae cảm thấy không vừa lòng và có cái nhìn khác hẳn với nữ nhà văn này. Và cũng chính vì điều này mà anh chàng đã phớt lờ lời tỏ tình của Moon Young, khiến cô tiếp tục rơi vào trạng thái lạc lõng, lo sợ.

Kang Tae cãi nhau với Moon Young tóe lửa dù nhận được lời tỏ tình.

Moon Young trở về với bóng tối cô đơn.

Cũng trong tập này, Moon Young đã đến gặp lại người bố của cô đang được chăm sóc tại bệnh viện. Tại đây, cô nàng đã đả kích người bố của mình bởi những tổn thương trong quá khứ mà ông đã từng gây ra đối với cô.

Moon Young đả kích bố mình bởi những hành động trong quá khứ mà ông đã từng gây ra đối với cô.

Thế nhưng duyên phận dường như đã sắp đặt cả hai phải kết lại với nhau khi Kang Tae bất ngờ đọc muốn tập truyện tranh do Moon Young viết. Từng câu chữ và hình ảnh mà Moon Young viết nên đều chân thật như chính câu chuyện mà Kang Tae trải qua khiến anh nhận ra rằng nữ nhà văn cũng có một quá khứ đầy đau khổ. Không đành lòng bỏ lại Moon Young sau những lời đả kích, Kang Tae quyết định đi tìm cô. Trong cơn mưa lạnh giá, hai kẻ cô độc đã tìm thấy nhau, mở ra một một bước ngoặc mới cho mối quan hệ của đôi trẻ.

Điên thì có sao? phát sóng vào lúc 21g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.