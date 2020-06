"Điên thì có sao?": Ye Ji nằng nặc đòi "bao nuôi" Kim Soo Hyun, rating tập 2 bất ngờ tụt dốc

Tập 2 của It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao?) mở đầu với phân cảnh Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) đến tòa soạn và gặp Go Moon Young (Seo Ye Ji). Vì ánh mắt của Moon Young giống đôi mắt của cô bé đã cứu anh năm xưa nên Kang Tae muốn một lần nữa gặp lại cô để xác nhận. Thế nhưng, Moon Young lại hiểu lầm rằng Kang Tae đang có ý định tán cô.

Kang Tae bị hiểu lầm là đang cưa cẩm Moon Young.

Trong một diễn biến khác, Kang Tae đã đưa anh trai Sang Tae đến buổi kí tặng sách của Moon Young nhưng một tình huống bất ngờ xảy đến với Sang Tae khi vô tình bị hành hung bởi một người lạ trong lúc Kang Tae ra ngoài nghe điện thoại. Và chính lúc này, Moon Young là người đứng ra để giải vây cho anh trai của Kang Tae.

Chưa dừng lại ở đó, sau buổi kí tặng sách, Moon Young bất ngờ đẩy một người ngã xuống cầu thang chỉ vì người này sỉ nhục danh dự của cô và mẹ. Lúc này, Kang Tae đã nhận ra Moon Young có vấn đề tâm lý chứ không chỉ đơn giản là cô thích thể hiện bản thân. Thậm chí, Kang Tae còn dạy cô nhà văn này cách trị liệu tâm lý, kết quả là anh chàng bị Moon Young yêu cầu phải ở bên cạnh với mục đích là "chiếm đoạt" Kang Tae.

Moon Young đánh rơi liêm sỉ để cưa cẩm Kang Tae.

Theo như dữ liệu của Nielsen Korea công bố sáng 22/6, tập 2 của Điên thì có sao bất ngờ tụt dốc sau khi chỉ đạt 5,1%, giảm 1,1% so với tập đầu.

Đánh giá về việc phim giảm rating chỉ mới ở tập 2, netizen Hàn cho biết nội dung khá nhàm chán, một màu. Ngoài ra, diễn xuất của nữ chính Seo Ye Jin cũng chưa thật sự thu hút nên mới khiến bộ phim bị giảm nhiệt khá sớm.