Diễn biến mới nhất về đợt mưa lớn ở Hà Nội và miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Các tỉnh đang trải qua một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lương mưa có nơi trên 300mm. Từ 13h ngày 5/8 đến 13h ngày 6/8, tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Khoen On (Lai Châu) 345,2mm, TD Huội Quảng (Lai Châu) 271mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 245,6mm, Mồ Dề (Yên Bái) 150,2mm, Mường Tùng (Điện Biên) 136,3mm…

Mưa lớn những ngày qua đã gây tình trạng lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương như Lai Châu, Sơn La,... Nhiều tuyến đường quan trọng bị sụt lún, sạt lở taluy, hàng trăm nhà dân bị bị đổ sập. Cùng với đó mưa lũ cũng khiến mực nước trên các sông suối Tây Bắc dâng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Mù Cang Chải tan hoang sau trận lũ kinh hoàng vào tối 5/8. Ảnh: Minh Anh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 6/8 đến đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm.

Trong khi đó, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ngoài mưa lớn, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lũ quét và sạt lở có khả năng tiếp tục xảy ra tại các địa phương Tây Bắc. Theo mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những ngày tới, tại các tỉnh trên tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường quan trọng tại Lai Châu. Ảnh: Khắc Kiên

Từ 9-11/8: mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.



Khu vực Hà Nội: Những ngày qua Thủ đô Hà Nội đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 100mm, thời tiết khá mát mẻ. Tuy nhiên mưa lớn vào sáng sớm và chiều tối đã ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều tuyến đường, phố.

Ngày 7/8, Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mát mẻ, có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo nhiều khả năng trong ít ngày tới mưa dông chưa có dấu hiệu dừng lại và có thể kéo dài trong nửa đầu tuần này.

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, thời tiết Hà Nội những ngày qua khá mát mẻ.

Trong khi đó, thời tiết các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ hoàn toàn trái ngược.

Ngày 6/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tp.Huế (Thừa Thiên Huế) 38.3, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.7 độ, Tp Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 38.5 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo ngày 7-8/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nguy cơ vỡ đập do mưa kéo dài ở Tây Nguyên

Trong tháng 6, 7 vừa qua khu vực Tây Nguyên đã liên tục xảy ra nhiều vụ sụt lún, sạt lở đất và lũ quét để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt tại 2 địa phương Đắk Nông và Lâm Đồng. Mới nhất, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày đã làm ảnh hưởng đến taluy hồ chứa nước Đắk N’Ting, Đắk Nông.

Đập thủy lợi đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt gãy bê tông phía mái thượng và hạ lưu tràn. Mặt cầu đã trượt thêm 20cm và dịch chuyển 40cm so với chiều 4/8.

Hồ thuỷ lợi Đắk N'ting sức chứa 1,2 triệu m3 nước, nguy cơ vỡ đập do tình trạng sụt lún, nứt gãy đang diễn ra nghiêm trọng

Trước nguy cơ vỡ đập hồ chứa nước Đắk N’ting, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, từ 19h30 ngày 5/8, thủy điện Đắk N’Teng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) đã tăng lưu lượng xả nước hồ chứa lên 78,37 m3/giây, để bảo đảm dung tích phòng lũ nếu hồ Đắk N’Ting phía trên xảy ra sự cố.

Cũng tại Đắk Nông, tính đến chiều 4/8 vết nứt, sụt lún tại Km1900+350, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) đã mở rộng 20-50cm, chiều sâu khoảng 1m.