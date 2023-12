Diễn biến đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Sáng 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong sáng 1/12 nhiều nơi khu vực Bắc Bộ đã có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt nhiều khu vực giảm sâu, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, những khu vực còn lại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Dự báo chi tiết ảnh hưởng của đợt không khí lạnh trong những ngày tới.

Đến ngày 2/12, mưa giảm dần khu vực Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc những ngày gần đây có nắng 29-30 độ, người dân khi ra ngoài đường đều cảm nhận rõ rệt được sự khó chịu của nắng nóng giữa mùa đông. Chia sẻ về hình thái thời tiết này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết:

Nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nắng trên khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày gần đây là do hoạt động của khối không khí lạnh liên tục được tăng cường lệch đông kết hợp thêm với trường phân kỳ trên cao gây nên trạng thái ít mây về đêm kéo theo hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh từ bề mặt trái đất làm nhiệt độ giảm mạnh về đêm. Ban ngày có nắng ngay từ sáng và nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, cùng với đó là quá trình giảm mạnh về trưa của độ ẩm không khí làm gia tăng tình trạng hanh, khô vào ban ngày.

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình tháng 11/2023 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-1,5 độ, có nơi xấp xỉ 2 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trải qua nhiều ngày nắng nóng 29 - 30 độ, người dân khi ra ngoài đường đều cảm nhận rõ rệt được sự khó chịu của nắng nóng giữa mùa đông. Ảnh minh hoạ.

Dự báo, mùa Đông năm nay không khí lạnh hoạt động ở mức yếu hơn so với trung bình nhiều năm và nhận định nền nhiệt ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Có khả năng rét đậm sẽ xuất hiện muộn hơn nhiều năm và muộn hơn so với mùa Đông năm ngoái (đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông 2022-2023 xuất hiện vào cuối tháng 12/2022 - ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Nhận định số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm và cũng không khác biệt nhiều so với mùa Đông năm ngoái.

Trung Bộ mưa lớn

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/11 đến sáng 1/12 ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa có nơi trên 100mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 121.4mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 194.7mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 162.4mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 136.6mm,…

Trong ngày và đêm 1/12, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ nay đến sáng ngày 3/12, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Cảnh báo: Ngày 3/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.