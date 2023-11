Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt chuỗi ngày oi bức giữa mùa Đông

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới

Những ngày qua, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ngày có nắng, nền nhiệt cao nhất lên đến 29 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nền nhiệt cao kết hợp với những hình thái thời tiết này tạo cảm giác hanh khô rõ rệt. Đặc biệt, sương mù kết hợp với các yếu tố môi trường khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trải qua một đợt ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết trên còn duy trì tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đến ngày 29/11. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, riêng vùng núi Tây Bắc Bộ có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.

Những ngày qua, thời tiết Hà Nội khá hanh khô, nền nhiệt cao nhất lên đến 29 độ càng cảm nhận rõ rệt hơn hình thái thời tiết này. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên thời tiết hanh khô, nắng nóng 29 độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ nhanh chóng chấm dứt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều ngày 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 30/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Thủ đô Hà Nội: Từ ngày 1/12, trời chuyển mưa, nền nhiệt giảm còn nhiệt độ 17-21 độ, trời rét.

Miền Trung mưa to diện rộng

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ khoảng đêm 30/11 - 3/12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.