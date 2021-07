Điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh ĐH: Những ngành nào đang hút thí sinh?

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ. Điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán tiếng Anh: 29,8 điểm. Đây là điểm trung bình chung các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 môn Toán. Với ngành Sư phạm Toán, điểm chuẩn là 27,65. Điểm chuẩn xét kết quả học bạ vào Trường ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên năm nay cũng rất cao. Hai ngành có điểm cao nhất là Y khoa với 29,71 điểm và Răng - Hàm - Mặt với 29,72 điểm. Đây cũng là một trong số rất ít trường ĐH công lập đào tạo chuyên ngành y khoa xét tuyển học bạ.

Ở các trường ĐH đa ngành khác, nhóm ngành y dược có điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ thường ở tốp đầu như ngành Dược của Trường ĐH Công nghệ TPHCM có điểm chuẩn học bạ cao nhất toàn trường là 24 điểm/tổ hợp 3 môn lớp 12, trong khi các ngành khác, kể cả nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ cũng chỉ ở mức 18 điểm/tổ hợp. Ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học của ĐH Tây Nguyên có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất toàn trường là 25,5 điểm. Kế đến là ngành Sư phạm tiếng Anh 25 điểm,các ngành khác từ 18-23 điểm.

Với nhóm ngành công nghệ thông tin và kinh tế, điểm chuẩn của các trường cũng ở tốp cao. Trường ĐH Thủy lợi có điểm trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin cao nhất với 25,5 điểm. Điểm chuẩn cao thứ 2 là ngành Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế với 25 điểm. Trong khi đó, nhóm ngành truyền thống của trường như Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học lại có điểm chuẩn thuộc tốp thấp nhất khi xoay quanh mốc 18,1-18,7 điểm.

Ảnh minh họa.

Giảm sức ép tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Năm nay, lần đầu tiên khối trường an ninh của Bộ Công an xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả học tập THPT. Học viện An ninh Nhân dân và Trường ĐH An ninh Nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển cho phương thức này. Theo đó, đối với thí sinh địa bàn 1, 2, 4, 5, 7, 8, điểm trúng tuyển vào hai cơ sở giáo dục ĐH trên là IELTS 7.5, còn với địa bàn 6 (thuộc các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ), phải đạt IELTS 8.0 trở lên. Để trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân theo phương thức này, kết quả học tập trung bình cộng 3 năm học phải đạt 9,13 và môn ngoại ngữ phải đạt 9,53.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, lý giải nguyên nhân điểm xét tuyển bằng học bạ một số ngành của trường lại chạm đỉnh. Theo ông, ngành Sư phạm Toán tiếng Anh có điểm chuẩn lên đến 29,8 là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, chỉ tiêu của ngành này cho tất cả các phương thức xét tuyển là 50, riêng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp là 35 chỉ tiêu, 15 chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết quả học tập THPT. Hơn nữa, đối tượng xét tuyển kết quả học tập của trường là dành cho học sinh các trường chuyên trên cả nước. Thứ hai, ngành Sư phạm Toán tiếng Anh đang có nhu cầu rất lớn nên hút thí sinh. Muốn học ngành này, thí sinh cần đáp ứng 2 yếu tố: năng lực tư duy Toán và khả năng ngoại ngữ. Vì vậy, không nhiều thí sinh đáp ứng được. Hơn nữa, trong nhóm ngành ngoài sư phạm, ngành Toán của trường cũng có điểm chuẩn cao với 28,25 điểm.

Đến nay, hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển ĐH bằng các phương thức khác nhau. Một vài trường đã tuyển được phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Theo đề án tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TPHCM, nếu thí sinh trúng tuyển 4 phương thức tuyển sinh riêng nhập học đủ, trường này đã hoàn tất việc xét tuyển của 80-90% chỉ tiêu tuyển sinh. Trường chỉ còn khoảng 10-20% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp tại cơ sở TPHCM, tương đương tối đa 1.170 thí sinh (riêng phân hiệu Vĩnh Long còn 50% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp). Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có khoảng 1.300 thí sinh đạt ngưỡng yêu cầu các ngành ĐH theo phương thức xét tuyển tài năng đợt 1 năm nay trong tổng số 7.000 chỉ tiêu.